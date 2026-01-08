WTA Auckland: Svitolina avanza ai quarti, facile successo anche per Eala

Al WTA di Auckland impressiona Alexandra Eala che in un’ora di gioco elimina Petra Marcinko con il punteggio di 6-0 6-2 in una gara a senso unico. Sarà l’avversaria di Magda Linette che ha eliminato agli ottavi di finale Elisabetta Cocciaretto.

Francesca Jones avanza battendo Sinja Kraus 1-6 6-4 6-1. Vittoria in rimonta concretizzata dopo due ore e 7’ di gioco. Austriaca che infila 8 ace ma commette ben otto doppi falli e in totale non supera il 51% con la prima di servizio.

Elena Svitolina, invece, fila dritto contro Katie Boulter: 7-5 6-4 in due ore di gara. La testa di serie n. 1 ha dovuto recuperare un break di vantaggio negli albori del primo set. Dopo aver infilato un parziale di cinque giochi a zero, ha subito il controbreak nel game in cui ha servito per il set. Boulter ha fallito tre chance di 6-6 e ha perso il set 7-5. Sfiderà Kartal ai quarti di finale.