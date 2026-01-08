WTA

WTA Auckland: Svitolina avanza ai quarti, facile successo anche per Eala

Per la filippina ai quarti ci sarà Linette che ha eliminato Cocciaretto

Di Paolo Pinto
Al WTA di Auckland impressiona Alexandra Eala che in un’ora di gioco elimina Petra Marcinko con il punteggio di 6-0 6-2 in una gara a senso unico. Sarà l’avversaria di Magda Linette che ha eliminato agli ottavi di finale Elisabetta Cocciaretto.

Francesca Jones avanza battendo Sinja Kraus 1-6 6-4 6-1. Vittoria in rimonta concretizzata dopo due ore e 7’ di gioco. Austriaca che infila 8 ace ma commette ben otto doppi falli e in totale non supera il 51% con la prima di servizio.

Elena Svitolina, invece, fila dritto contro Katie Boulter: 7-5 6-4 in due ore di gara. La testa di serie n. 1 ha dovuto recuperare un break di vantaggio negli albori del primo set. Dopo aver infilato un parziale di cinque giochi a zero, ha subito il controbreak nel game in cui ha servito per il set. Boulter ha fallito tre chance di 6-6 e ha perso il set 7-5. Sfiderà Kartal ai quarti di finale.

