WTA Brisbane: ai quarti sarà rivincita per Sabalenka contro Keys

Profumo di cemento e Aryna Sabalenka si fa trovare subito pronta. Avversarie ancora abbordabile, ma si intravedono sprazzi di gran tennis da parte della n. 1 del mondo. Batte Sorana Cirstea con un doppio 6-3 in un’ora e venti di gioco. Un solo break concesso e percentuale del 78% di punti vinti con la prima di servizio. Ha servito bene con il 67% di prime palle messe in campo. Per lei ora l’ostacolo Madison Keys ai quarti, un revival della finale dell’Australian Open del 2025. La campionessa in carica dell’Australian Open ha battuto in tre set Diana Shnaider con tre durissimi tie-break. Tre ore di gioco per il definitivo 6-7(5) 7-6(5) 7-6(4) con cui avanza in tabellone la statunitense.

Tra le partite più combattute quella tra Mirra Andreeva finita 5-7 6-4 7-5 contro Linda Noskova. Russa in grande spolvero ma costretta a soccombere nel primo parziale. La russa ha cancellato due match point consecutivi nel decimo gioco del terzo set. Fallite le due chance, Noskova ha ceduto il match subendo un parziale di 8-2.

Altra rimonta, stavolta è Jessica Pegula a ribaltare il parziale sfavorevole contro Dayana Yastremska. 5-7 6-2 6-3 in due ore e 18’ di gioco. Ucraìna che parte bene, ma poi alla distanza subisce il forcing della sua avversaria. Per la testa di serie n. 4 del seeding ci sarà ora Samsonova. La russa ha sconfitto 6-4 6-4 Aliaksandra Sasnovich in un’ora e 48’.

Solida anche Elena Rybakina che batte Paula Badosa 6-3 6-2 in un’ora e 26’. Perde il servizio solo una volta, mentre la sua avversaria ha fatto fatica col servizio con 9 doppi falli registrati a fronte di sei ace. Sfiderà Karolina Muchova.

La ceca ha eliminato la testa di serie n. 7 del seeding, Ekaterina Alexandrova, 6-4 7-5 il finale dopo un’ora e 50’. Fuori a sorpresa anche Amanda Anisimova, testa di serie n. 2, che perde 6-4 6-3 da Marta Kostyuk.