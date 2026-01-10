ATP Auckland, qualificazioni: Bellucci trova la prima vittoria del 2026

[3] M. Bellucci b. G. Blancaneaux 6-3 6-4

Mattia Bellucci sigla la prima vittoria del suo 2026. L’azzurro, numero 73 del mondo, si impone in due set, con il punteggio di 6-3 6-4, su Geoffrey Blancaneaux, 256 ATP, al primo turno delle qualificazioni dell’ASB Classic, torneo ATP 250 di Auckland.

L’avversario designato sarebbe dovuto essere Roberto Bautista Agut, ma il forfait dell’ultimo momento del 37enne spagnolo ha permesso al francese di accedere al tabellone cadetto come alternate.

Dopo il passo falso di Brisbane, la stagione di Bellucci può iniziare da Auckland, con i fari puntati sull’Australian Open, dove Mattia può far valere il ranking per accedere direttamente al main draw. In Nuova Zelanda si contenderà il posto contro Hamad Medjedovic.

Per l’azzurro rimane qualcosa da sistemare, ma potrà ripartire dalla prestazione al servizio: al netto di una percentuale incrementabile – il 61% – con la prima in campo perde solamente 3 punti su 31 e con la seconda si difende egregiamente – 65% di punti vinti. Il saldo vincenti-errori non forzati è leggermente negativo, rispettivamente 20 e 22.

Il match

Nel primo set a Bellucci basta un break per portarsi in vantaggio. Nello specifico, Mattia apre il match nel migliore dei modi, strappando la battuta a Blancaneaux già nel secondo gioco. Sul 3-0 ha tre chance per rimpinguare ulteriormente il punteggio e una se la guadagna anche nel sesto game, ma il francese rispedisce al mittente ogni minaccia e si mantiene in scia, pur senza riuscire a crearsi opportunità in risposta, vincendo solamente cinque punti sul servizio dell’azzurro. Bellucci mette le mani sul primo parziale per 6-3.

Nella seconda frazione di gioco, Bellucci è ancora impeccabile alla battuta e in risposta si procura una palla break nel game inaugurale, senza, però, convertirla. Sul 3-3 il tennista lombardo mette in atto l’allungo decisivo. Nel settimo gioco vive l’unico momento di tensione della sua partita quando si trova a fronteggiare due palle del controbreak, entrambe cancellate, prima di chiudere per 6-4.

Gli altri match

Hamad Medjedovic, numero 80 del mondo, raggiunge Bellucci al turno decisivo delle qualificazioni di Auckland grazie alla vittoria per 6-1 6-4 su Dalibor Svrcina, 93 ATP, grazie a una prestazione solida al servizio, con 9 ace, e il comando delle operazioni sempre tra le sue mani – i 25 vincenti e i 26 gratuiti lo confermano. La Repubblica Ceca può comunque gioire con il successo in tre set – 6-3 1-6 6-4 – di Vit Kopriva, 101 ATP, su Pablo Carreño Busta, 92 del mondo. Adesso ad attenderlo c’è Hugo Gaston.

Nessun problema per Jan-Lennard Struff, 82 del mondo, contro la wild card casalinga Anton Shepp, 904 ATP. Il neozelandese onora la chance per un set, ma deve cedere alla distanza con il punteggio di 7-5 6-2. Il tedesco si giocherà il posto nel torneo con Emilio Nava, 88 ATP, che fa suo il derby a stelle e strisce contro il numero 118 del mondo Patrick Kypson, che ha sostituito Mariano Navone nel tabellone cadetto, per 6-3 6-4.

Infine, avanza anche un altro statunitense, ovvero Eliot Spizzirri, 89 ATP, che ottiene un’ottima vittoria sul quarto favorito del seeding Cristian Garin con il punteggio di 6-2 6-4. Per lui ora c’è l’ottava testa di serie, Juan Manuel Cerundolo.