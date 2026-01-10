United Cup: Kawa/Zielinski battono Gauff/Harrison nel doppio decisivo. La finale sarà Polonia-Svizzera

United Cup

Semifinale

Polonia b. Stati Uniti 2-1

[POL] K. Kawa/J. Zielinski b. [USA] C. Gauff/C. Harrison 7-6(5) 7-6(3)

Terza finale di fila per la Polonia in United Cup. Dopo gli ultimi atti raggiunti (e persi) nel 2024 e nel 2025, il team guidato da Iga Swiatek e Hubert Hurkacz ha nuovamente strappato l’accesso al tie decisivo della competizione australiana. Sono stati però Katarzyna Kawa e Jan Zielinski a regalare il punto decisivo nella semifinale contro gli Stati Uniti, campioni in carica. Sia i polacchi che la coppia americana, formata da Coco Gauff e Christian Harrison, erano reduci da tre successi su altrettanti match disputati in questa edizione dell’evento a squadre di inizio anno.

Dopo la vittoria di Hurkacz su Taylor Fritz, e la sconfitta di Swiatek contro Gauff, Kawa e Zielinski hanno regolato Gauff e Harrison per 7-6(5) 7-6(3) mostrando più carattere, concretezza e coraggio nei momenti decisivi. In entrambi i parziali gli statunitensi sono giunti a set point, ma qui i polacchi si sono inventati delle ottime soluzioni. I tie-break, poi, si sono risolti in favore dei più affiatati, Kawa e Zielinski, che attraverso schemi precisi e una particolare attenzione verso il gioco di volo hanno ribaltato il pronostico. Domenica sarà quindi finale contro la Svizzera, vittoriosa sul Belgio. Comunque vada, questa United Cup 2026 vedrà perciò una nuova Nazione alzare al cielo la coppa.

Primo set

L’uscita dai blocchi è appannaggio di Gauff e Harrison, che sono i primi ad arrivare a doppia palla break nel secondo gioco, alla Ken Rosewall Arena di Sydney. Kawa e Zielinski sono però molto attenti; cancellano due opportunità avversarie e rispondendo bene nel game seguente riescono a strappare il servizio agli avversari, che in quattro e quattr’otto contro brekkano subito dopo. Si procede seguendo i turni di battuta, sino a che gli statunitensi arrivano a set point nel decimo gioco. Il deciding point finisce nelle mani dei polacchi, con Zielinski bravo a sferrare un’ottima prima centrale. Si arriva quindi al 6-6, dopo l’ennesima palla break cancellata dagli americani. Qui sono i polacchi a ottenere per primi i minibreak. Quello decisivo, però, arriva sul 6-5 grazie a una risposta vincente di Zielinski, che dopo cinquantuno minuti regala alla Polonia il primo set con il punteggio di 7-6(5).

Secondo set

L’inizio della seconda frazione vede un grande equilibrio tra le parti. I polacchi sono i primi ad arrivare al deciding point in risposta. Ma Harrison si fa trovare pronto nei pressi della rete. I due statunitensi diventano molto aggressivi in risposta nel settimo game; riescono a rompere il muro polacco e a 0 strappano il servizio agli avversari grazie a un passante di dritto fulminante di Gauff. Al momento di chiudere il set, però, gli americani si irrigidiscono. Zielinski e Kawa indovinano pallonetti millimetrici, si procurano palle break e nella seconda Harrison piazza un sanguinoso doppio fallo. Ma la coppia a stelle e strisce si rialza nell’immediato: sfonda in risposta, è veloce vicino al nastro e torna presto avanti di un break. Ancora una volta però i polacchi non si danno per vinti: rispondono in maniera sublime, cancellano tre set point e raggiungono così i rivali al tie-break. Qui il carattere di Kawa e Zielinski esce allo scoperto. Più attenti e concreti, i polacchi arrivano per primi al traguardo. Dopo circa un’ora e trequarti di gioco, il doppio misto decisivo è loro per 7-6(5) 7-6(3).