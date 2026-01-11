Italiani in campo lunedì 12 gennaio: Cocciaretto a Hobart, sei azzurri nelle quali di Melbourne

Siamo solo alla seconda settimana del calendario tennistico ma è anche l’ultima prima che cominci l’Australian Open. Prima dell’inizio del main draw, perché le qualificazioni del primo Slam dell’anno andranno in scena già nella notte italiana tra domenica e lunedì. Cominciamo allora proprio da Melbourne per vedere chi dei nostri rappresentanti sarà impegnato.

Australian Open

I primi incontri entreranno in campo alle 12 locali, le due di notte in Italia. Il campo 5 sarà inaugurato da Nuria Brancaccio opposta alla statunitense Mary Stoiana. In contemporanea, sul campo 8, toccherà a Lucia Bronzetti, seconda del seeding, contro la spagnola Aliona Bolsova.

Andrea Pellegrino affronterà l’australiano Dane Sweeney nel secondo match contro sulla ANZ Arena. Terzi sul 17, Giulio Zeppieri e il francese Dan Added. Quarto match sul campo 7 per la sfida tra Francesco Passaro e l’estone Mark Lajal. Infine, quinta e ultima a entrare sul campo 11 Camilla Rosatello opposta alla lituana Justina Mikulskyte.

ATP/WTA

L’unico impegno in un tabellone principale è quello di Elisabetta Cocciaretto che, secondo incontro a partire dall’una di notte, al WTA 250 di Hobart se la vedrà con la giapponese Ayano Shimizu, n. 411 del ranking, in uno scontro fra qualificate.

Spazio anche per Andrea Vavassori, entrato come alternate e impegnato contro Thiago Tirante nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 di Adelaide, secondo match dall’1.30.

Italiani in campo lunedì 12 gennaio

Australian Open, qualificazioni, primo turno (Discovery Plus)

N. Brancaccio vs M. Stoiana – ore 2

[2] L. Bronzetti vs a. Bolsova – ore 2

[26] A. Pellegrino vs D. Sweeney – ore 3.30 ca.

G. Zeppieri vs D. Added – ore 5 ca.

[27] F. Passaro vs M. Lajal – ore 7 ca.

C. Rosatello vs J. Mikulskyte – ore 8.30 ca.

WTA Hobart, primo turno (Supertennis)

[Q] E. Cocciaretto vs [Q] A. Shimizu – ore 2.30 ca.

ATP Adelaide, qualificazioni, turno finale

[alt] A. Vavassori vs T. Tirante