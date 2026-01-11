United Cup: la Svizzera parte forte, Bencic ribalta Swiatek e firma l’1-0

SVIZZERA POLONIA 1-0

La finale di United Cup 2026 si apre con un ribaltone pesante. Belinda Bencic batte Iga Swiatek 3-6 6-0 6-3 in 2 ore e 11 minuti e porta la Svizzera sull’1-0 contro la Polonia, alla terza finale consecutiva nel torneo ma ancora a caccia del primo titolo. È una vittoria che vale doppio per la 28enne elvetica, tornata nel circuito a fine ottobre 2024 dopo la pausa per maternità. E capace, nel giro di poco più di un anno, di rientrare non solo “in piedi” ma già con ambizioni da protagonista.

B. Bencic b. I. Swiatek 3-6 6-0 6-3

L’avvio sembra indirizzare la partita verso la Polonia. Swiatek, n. 2 del ranking WTA , entra meglio nello scambio, trova subito il break e vola 3-0, dando l’impressione di poter gestire con la solita geometria da fondo e il ritmo che, quando gira, diventa soffocante per chiunque.

Bencic però non si sfalda. Regge l’urto, alza la qualità in risposta e prova a restare in scia, ma il primo parziale resta nelle mani della polacca: 6-3 per Swiatek, che capitalizza il vantaggio e chiude al secondo set point dopo un finale più “sporco” (e più nervoso) del previsto.

La partita cambia volto in modo improvviso e netto. Bencic entra nel secondo set con un’altra intensità: anticipa, spinge, prende campo. Swiatek, al contrario, perde brillantezza negli spostamenti e precisione nei colpi d’inizio gioco. Il risultato è un parziale quasi irreale: 6-0 Svizzera in poco più di mezz’ora, con la numero due del mondo che a fine set chiede l’intervento del fisioterapista e ritarda il rientro in campo. È lo spartiacque della finale: da quel momento l’inerzia si sposta completamente sul lato elvetico.

Nel terzo set Bencic riparte esattamente da dove aveva lasciato: tiene il servizio senza concedere nulla e allunga la sua serie fino a sette game consecutivi (sei del secondo set più l’apertura del terzo). Swiatek prova a rimettere ordine, trova maggiore solidità e torna competitiva, ma il match resta su un filo che la svizzera controlla con lucidità crescente.

Il passaggio decisivo arriva a metà set: Bencic accelera in risposta, si procura tre palle break consecutive e strappa il servizio a zero, piazzando il 3-1 con due risposte fulminanti. Da lì in avanti, la polacca non riesce più a girare l’inerzia: sale la frenesia, aumentano gli errori e la Svizzera scappa.

Swiatek ha un sussulto d’orgoglio: salva match point sul suo turno di battuta con due ace (uno al centro e uno a uscire) e allunga la partita, ma Bencic non trema. Si riprende i match point nel game successivo e chiude 6-3, consegnando alla Svizzera il primo punto della finale

What a way to win it 🤩



Belinda Bencic gives Team Switzerland the first point of the Final ☝️ pic.twitter.com/6sNIWqlE0Q — United Cup (@UnitedCupTennis) January 11, 2026

L’impressionante statistica di Bencic in United Cup

Bencic non è solo “tornata”, è tornata da leader. Il dato che fotografa meglio il suo momento è uno. Belinda è ancora imbattuta nel 2026, avendo vinto tutti i match giocati in United Cup, sia in singolare che in doppio, trascinando la Svizzera con una regolarità impeccabile. Non solo: la svizzera interrompe un tabù personale. Prima di oggi, l’unica vittoria contro Swiatek risaliva allo US Open 2021; il bilancio era fortemente dalla parte della polacca. Per Swiatek è invece una nuova spia accesa in una United Cup vissuta tra alti e bassi. In semifinale era arrivata la sconfitta contro Coco Gauff e ora un’altra battuta d’arresto, in una stagione in cui da lei ci si aspetta l’assalto al trono di Aryna Sabalenka.

Ora toccherà al singolare maschile Hurkacz-Wawrinka con lo svizzero pronto a vivere una stagione particolare. Il 2026 sarà il suo ultimo anno nel tour, come annunciato nelle scorse settimane.