Australian Open, qualificazioni femminili: Bronzetti vince e convince, fuori le altre azzurre

Mancano sempre meno giorni al via dell’Australian Open e, a Melbourne, anche le qualificazioni femminili sono entrate nel vivo. Il primo giorno di incontri ha offerto risultati in chiaroscuro per le azzurre, con una certezza che risponde al nome di Lucia Bronzetti (27 anni, numero 106 del ranking WTA) e qualche rimpianto nelle altre sfide del tabellone cadetto.

Ha rispettato il pronostico proprio Bronzetti, testa di serie numero 2 delle qualificazioni dell’Australian Open, che sul Court 8 ha superato Aliona Bolsova Zadoinov con il punteggio di 6-0 6(3)-7 6-1. Dopo un primo set dominato, l’azzurra ha dovuto fronteggiare la reazione dell’avversaria, prima di rimettere le cose in chiaro nel parziale decisivo. Un successo sofferto ma prezioso per la riminese, che conquista così l’accesso al secondo turno.

Bronzetti, lo scorso anno capace di entrare nel main draw e di firmare una vittoria di prestigio contro Victoria Azarenka, punta ora a ripetere il percorso anche alla luce dei buoni segnali mostrati nel corso del 2025. L’obiettivo immediato, prima di pensare al tabellone principale dell’Australian Open, resta quello di superare senza troppi affanni lo scoglio delle qualificazioni, per poi affidarsi al sorteggio e provare a eguagliare il risultato dell’ultima edizione.

Si fermano invece all’esordio le altre italiane. Nuria Brancaccio è stata eliminata al termine di una maratona da Mary Stoiana, che si è imposta per 7-5 4-6 7-5, mentre Camilla Rosatello ha ceduto a Justina Mikulskytė, vittoriosa con un netto 6-3 6-2.

Qualificazioni Australian Open: gli altri match

Negli altri match di giornata validi per il primo turno di qualificazioni all’Australian Open, da segnalare il successo di Taylor Townsend su Nao Hibino (6(3)-7 6-0 7-5), le vittorie di Lizette Cabrera su Gabriela Knutson (7-5 6-0), di Viktorija Tomova su Bernarda Pera (1-6 6-4 6-0) e l’affermazione di Teodora Kostovic, che ha regolato Tereza Mrdeza per 6-0 6-3.