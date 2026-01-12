Australian Open uomini: le 32 teste di serie e le mine vaganti

Con gli incontri di qualificazione già in campo, manca davvero pochissimo al via del tabellone principale del primo Slam dell’anno. In attesa del sorteggio di giovedì alle 4.30 del mattino in Italia, il ranking ATP del 12 gennaio ha fissato l’ordine delle 32 teste di serie, vale a dire quei tennisti che non si affronteranno tra loro nei primi due turni. Prima di ricapitolare come saranno estratte e quindi gli incroci possibili, andiamo subito a vedere il seeding, comandato da Carlos Alcaraz con Jannik Sinner secondo. Mancano all’appello due infortunati, il numero 11 Jack Draper e il 16 Holger Rune.

Le teste di serie dell’Australian Open maschile

1 Carlos Alcaraz

2 Jannik Sinner

3 Alexander Zverev

4 Novak Djokovic

5 Lorenzo Musetti

6 Alex de Minaur

7 Felix Auger-Aliassime

8 Ben Shelton

9 Taylor Fritz

10 Alexander Bublik

11 Daniil Medvedev

12 Casper Ruud

13 Andrey Rublev

14 Alejandro Davidovich

15 Karen Khachanov

16 Jakub Mensik

17 Jiri Lehecka

18 Francisco Cerundolo

19 Tommy Paul

20 Flavio Cobolli

21 Denis Shapovalov

22 Luciano Darderi

23 Tallon Griekspoor

24 Arthur Rinderknech

25 Learner Tien

26 Cameron Norrie

27 Brandon Nakashima

28 Joao Fonseca

29 Frances Tiafoe

30 Stefanos Tsitsipas

31 Valentin Vacherot

32 Corentin Moutet

I primi due sono gli unici a non essere sorteggiati: Carlos sarà posizionato sulla prima riga in alto e Jannik sull’ultima in basso del tabellone, la 128^, per uno scontro possibile solo in finale. Verranno poi sorteggiate la 3, Zverev, e la 4, Djokovic, determinando così i potenziali accoppiamenti in semifinale con Sinner e Alcaraz. Le rimanenti tds saranno estratte in gruppi di 4 (5-8, 9-12 e 13-16) e gruppi di otto (17-24 e 25-32). In questo modo, avremo i seguenti accoppiamenti teorici:

terzo turno

tds 1-8 contro 25-32

tds 9-16 contro 17-24

ottavi di finale

tds 1-4 contro 13-16

tds 5-8 contro 9-12

quarti di finale

tds 1-4 contro 5-8

Pur esclusi dai primi 32, ci sono giocatori che rappresentano un pericolo anche maggiore di diverse teste di serie. Pensiamo a Hubert Hurkacz che, superati i problemi al ginocchio, questa settimana ha fatto un balzo di trenta posizioni fino al 53° posto in virtù dei risultati ottenuti alla United Cup: quattro vittorie, tra cui quelle con Zverev e Fritz, e una sola sconfitta, con De Minaur. Un altro cliente scomodo che può capitare anche contro i più forti nei primissimi turni è Matteo Berrettini che, quando non tradito dal fisico, è attualmente capace di offrire un livello da top 20. Non dimentichiamo Grigor Dimitrov, anche se, al secondo tentativo di rientro dopo l’infortunio al pettorale patito a Wimbledon, ha perso da Collignon agli ottavi di Brisbane.