Boisson salta l’Australian Open per infortunio: “È difficile ma è la decisione più giusta” 

“Non so se sarà una professionista, ma la sua mentalità è perfetta”. Firmato Tony Parker, sentenziando ai tempi in modo profetico sulle qualità di Lois Boisson, figlia d’arte nel mondo del basket con papà Yann. La tennista francese, infatti, dovrà affidarsi alla propria tempra mentale per superare un inizio 2026 che le ha presentato già un conto amaro: non giocherà l’imminente Australian Open. L’annuncio è arrivato dalla diretta interessata tramite una storia Instagram dove ha comunicato il forfait a causa di un infortunio patito negli ultimi mesi della scorsa stagione, ancora non risolto del tutto.

L’esordio a Melbourne, quindi, dovrà attendere con Boisson che, archiviata la sbronza dell’inaspettata semifinale al Roland Garros dell’anno scorso, punta a mettersi in evidenza anche negli altri Slam dove campeggia lo score di un primo turno a New York e il mancato main draw a Wimbledon. Prima dell’exploit nel Major di casa, Lois aveva patito un grave infortunio al crociato nel 2024 e ora la sfortuna torna a bussare alla sua porta con dei problemi all’adduttore e al ginocchio sinistro.

“Accelerare i tempi potrebbe alla lunga danneggiare il mio corpo e la mia salute”. Così, Lois sceglie la prudenza e, dopo la rinuncia alla United Cup, decide di prendersi tutto il tempo per ritornare a pieno regime con la classe 2003 che non scende in campo da più di tre mesi: l’ultimo match terminò proprio con un ritiro contro Emma Navarro a Pechino nei sedicesimi di finale.

Queste le parole della francese affidate ai propri canali social: “Ciao a tutti, giocare l’Australian Open è sempre stato il mio sogno sin da bambina. Ho fatto di tutto per cercare di essere pronta, ma so che accelerare i tempi potrebbe alla lunga danneggiare il mio corpo e la mia salute. Abbiamo preso la decisione di non partecipare all’Australian Open in una visione a lungo termine e per competere al 100% per il resto della stagione. So che è la decisione giusta nonostante sia difficile. Ho vissuto mesi difficili, momenti difficili sia mentalmente che fisicamente. Gli infortuni mi stanno tenendo lontano da dove vorrei essere e da quello che amo di più. Ora si tratta di accettarlo, imparare e tornare più forte e più saggia. Grazie a tutti quelli che mi stanno supportando”.