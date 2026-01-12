WTA Hobart: Cocciaretto supera Ayano Shimizu al primo turno e vola agli ottavi

E. Cocciaretto b. Ayano Shimizu 6-3 6-4

Esordio positivo per Elisabetta Cocciaretto nel main draw del WTA 250 di Hobart. L’azzurra, dopo aver passato le qualificazioni, batte la giapponese Ayano Shimizu con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti e accede agli ottavi, dove affronterà la numero 4 del seeding, la statunitense Ann Li.

Primo set: equilibrio fino al 3-3, poi Cocciaretto prende il largo

Nel primo set Cocciaretto deve salvare una palla break nel terzo game, ma poi prende il comando del match. Dal 3-3 in poi l’azzurra diventa praticamente incontenibile: vince 12 degli ultimi 13 punti, strappa il servizio a quindici nell’ottavo game e chiude sul 6-3 in 40 minuti.

Secondo set: partenza sprint, Shimizu reagisce, ma l’italiana chiude

Il secondo set si apre con la stessa intensità. Cocciaretto domina gli scambi iniziali, vince 8 dei primi 9 punti, brekka a quindici e vola sul 2-0. Shimizu prova a restare in scia e conquista il controbreak sul 3-3, ma l’italiana reagisce subito: strappa nuovamente la battuta, annulla la palla break nell’ottavo game e chiude 6-4.

Le statistiche parlano chiaro: Elisabetta conquista 64 punti a 45, con un impressionante parziale di 22-3 nei momenti chiave del match. Cinica nei momenti decisivi, sfrutta 3 delle 4 palle break a disposizione e ne annulla altrettante. Efficace anche con la prima di servizio: 85% dei punti vinti, contro il 63% della giapponese, decisivi ai fini di un esordio vincente ad Hobart per Cocciaretto.

Le altre gare di giornata

Per ciò che concerne le altre gare in quel di Hobart, oltre Cocciaretto, buona la prima anche per Olga Danilovic, che ha superato in tre set e con il punteggio finale di 4-6 6-4 6-4 la rivale statunitense, McCartney Kessler, testa di serie numero 2 del torneo. E’ arrivato un successo in tre set pure per la giocatrice argentina Solana Sierra, che è riuscita ad imporsi – con lo score definitivo di 1-6 6-4 6-1 – sulla tennista a stelle e strisce Caty McNally. La prossima avversaria di Elisabetta Cocciaretto, Ann Li, ha vinto in rimonta (4-6 7-5 6-2) su Katie Volynets, n.94 Wta. Sconfitta amara anche per Hailey Baptiste, che si è dovuta arrendere alla messicana Renata Zarazua con il punteggio di 7-6(5) 3-6 3-6.