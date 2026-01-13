Australian Open, qualificazioni femminili: buone notizie da Stefanini e Ambrosio, Pieri spreca troppo

Buone notizie anche dal tennis femminile per le qualificazioni dell’Australian Open, dove arrivano due vittorie su tre match in cui erano impegnate tenniste azzurre. Vince Lucrezia Stefanini che batte 6-4 6-2 Eva Vedder in un’ora e 39′. Match ricco di break, ben undici in diciotto game. Avanza l’azzurra che chiude al quarto match point in una gara ricca di colpi di scena. Sfiderà l’americana Osuigwe che ha sconfitto la lettone Sevastova in due set.

Silvia Ambrosio, esordio assoluto a questo livello, timbra il cartellino contro la messicana Sanchez, 6-1 6-2. Solida l’azzurra capace di scappare 5-0 rapidamente nel primo parziale. Perde una sola volta il turno di battuta nel match, sul 3-0 del secondo set. Chiude 6-2 e sfiderà la tedesca Korpatsch, testa di serie n. 14 che ha sconfitto Bulgaru in tre set, nel secondo turno di qualificazioni all’Australian Open

Niente da fare, invece, per Jessica Pieri sconfitta 6-7(4) 6-2 4-6 dalla francese Tan, n.215 del mondo. Il rammarico dell’azzurra è nel non aver concretizzato l’occasione di servire per il set nella prima frazione: 6-5 30-0 ha subito quattro punti in fila e poi ha finito per perdere anche il tie-break. Nel terzo è stata per due volte avanti di un break ma ha subito tre consecutivi che le sono costate il passaggio del turno in queste qualificazioni all’Australian Open 2026.

Qualificazioni Australian Open: gli altri match

La thailandese Tararudee batte Costoulas e avanza al secondo turno. La nottata è cominciata con la vittoria della veterana Hunter su Gorgodze, 7-5 6-3 e con la sconfitta dell’altra australiana Subasic che ha perso da Radivojevic 3-6 6-1 6-4. Anhelina Kalinina elimina Joanna Garland, 7-5 6-2 in due ore di gran battaglia. Taipei saluta la testa di serie n. 19 del seeding.

Fuori Lepchenko per mano cinese Ma, 6-1 6-3, mentre Kalieva avanza dopo l’infortunio occorso alla sua avversaria Wei nel pieno del terzo set. Minnen fa 6-2 6-3 contro Jorge, mentre con un doppio 6-3 avanza in tabellone Koevermans. Snigur aumenta il numero delle ucraine in tabellone al secondo turno: elimina Kawa 6-1 2-6 6-2. Branstine in tre set combattuti riesce ad avere la meglio sull’australiana Sharma, mentre Lee, sempre in tre parziali, elimina Vandewinkel.

Avanzano il turno Carle, Yuan e Paquet che vince il derby tutto francese con Mladenovic in tre set. Vidmanova soffre ma avanza in tabellone. Chiudono in tre set anche Inglis contro Romero Gormaz, Hontama contro Timofeeva e Dart contro Aiava.