Opening Week Showdons: Musetti si ritira dopo un set. “Non volevo rischiare”

Spettacolo puro, annunciato e anche mostrato durante il primo set, tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Il n.3 e il n.5 al mondo, in una Rod Laver Arena con pochi posti vuoti, si sono dati battaglia in uno degli eventi parte degli “Opening Week Showdons“, serie di esibizioni che conducono all’Australian Open e con anche Jannik Sinner tra i protagonisti. O meglio, avrebbero dovuto, visto che dopo il primo set perso 9-7 al tie-break, Lorenzo ha alzato bandiera bianca.

Nulla di preoccupante, più che altro un atteggiamento precauzionale di Musetti, reduce dalle fatiche di Hong Kong. E con un paio di disagi arrivando a Melbourne, come ha rivelato: aereo in ritardo, fisioterapista personale in ospedale. Così, dopo un consulto con il fisio del torneo in campo, ha optato per il ritiro. Musetti ha spiegato così la decisione, come riportato da Spazio Tennis: “Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno. Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match“. Che inizieranno nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio. E Lorenzo, n.5 al mondo, sarà tra i protagonisti più attesi.