WTA Hobart: Cocciaretto supera Li in tre set, avanti anche Raducanu

[Q] E. Cocciaretto b. [4] A. Li 1-6 7-5 7-5

Dopo un match molto intenso e al termine di una grande rimonta, al WTA 250 di Hobart Elisabetta Cocciaretto riesce a prevalere su Ann Li. La tennista marchigiana, già finalista nel 2023, ha battuto agli ottavi la statunitense testa di serie n. 4 per 1-6 7-5 7-5, dopo più di due ore di gioco. Un’impresa notevole, dopo un primo set perso nettamente e un secondo in cui Li conduceva 5-3.

Nel primo parziale, Cocciaretto perde subito il servizio e fatica contro un’avversaria che sembra saper tenere il gioco più di lei. La difficoltà viene confermata al break decisivo, sul 4-1, con Ann Li che riesce a sfruttare la seconda palla break a disposizione. Nel secondo set rimangono i problemi al servizio ma l’italiana riesce a rispondere meglio, ottenendo un controbreak sul 2-1. Nonostante Li ricambi subito il favore con un altro break, sul 5-3 Cocciaretto inizia la rimonta e nel game successivo ottiene il break che le permette di raggiungere l’avversaria sul 5-5. Nell’ultimo game, Cocciaretto rimonta da 15-40 fino a ottenere il break decisivo al primo set point, chiudendo il parziale 7-5. Anche il terzo set inizia in rimonta, con Ann Li che riesce a sfruttare la prima palla break e annulla quella concessa nel secondo game. Lo scambio di break e controbreak a partire dal 3-2 mantiene il risultato della partita incerto fino all’undicesimo game, quando sul 6-5 Cocciaretto ottiene l’ultimo break e chiude il set al primo match point. Grande risultato per la n. 80 del ranking, che batte la testa di serie n. 4 da qualificata e avanza ai quarti, dove sfiderà Anna Bondar.

Sempre sul West Court si è visto un altro incontro da tre set tra Magda Linette e Oksana Selekhmeteva, con la polacca testa di serie n. 8 che vince per 6-3 1-6 6-1. L’incontro, valido per il secondo turno, si è giocato con un giorno di ritardo a causa della pioggia che ha costretto a rimandare anche la conclusione del match tra Raducanu e Osorio. L’incontro tra Bondar e Maria finisce in due ore e diciannove minuti, con l’ungherese che vince 7-6(7) 7-5 e supera la testa di serie n. 6 per avanzare ai quarti.

Nessun problema invece per la testa di serie n.3 Iva Jovic, che batte la qualificata Renata Zarazua 6-1 6-2 dopo un’ora e tredici minuti di gioco. La tennista messicana non riesce a convertire le quattro palle break ottenute nel primo set, che si chiude sul 5-1 dopo undici punti e due palle break annullate da Jovic. Decisivo il 3-1 del secondo set, dove Jovic riesce a tenere il servizio dopo quattro palle break annullate, per poi chiudere confortevolmente sul 6-2.

Un altro upset, questa volta da una beniamina di casa, nella partita tra Taylah Preston e Rebecca Sramkova. L’australiana, n. 204 del ranking e con una wildcard per partecipare all’Australian Open, batte la n. 72 in due set col punteggio di 6-4 6-1, dopo un’ora e dodici minuti di gioco.

Una delle sue possibili avversarie al prossimo turno è Raducanu, che è riuscita a chiudere la partita contro Osorio per 6-3 7-6(2) dopo che la pioggia aveva costretto a rimandare il match. Nel secondo set la tennista britannica si era ritrovata sotto di un break, ma alla ripresa ha dimostrato la sua grinta ed è riuscita a imporre il suo ritmo da fondocampo all’avversaria, dominando poi al tie-break 7 punti a 2.

(di Silvia Frigeni)