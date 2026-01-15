Australian Open, tabellone femminile: Paolini nel quarto di Sabalenka, Anisimova dal lato di Swiatek

L’Australian Open 2026 al femminile si apre con Madison Keys pronta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma il tabellone è più competitivo che mai. Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1, guida il seeding, seguita da Iga Swiatek, numero 2, entrambe determinatissime a giocarsi le loro chance sul cemento di Melbourne. Occhi puntati anche su Coco Gauff e Amanda Anisimova, che il tabellone ha messo rispettivamente dal lato della bielorussa e dlela polacca, capaci di spostare gli equilibri con il loro talento e la loro aggressività, potrebbero rendere il torneo ancora più imprevedibile e spettacolare. Mentre Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, è pronta a farsi valere tra le migliori del circuito. Vediamo i principali responsi del tabellone femminile.

Australian Open, tabellone: ottavi teorici

[1] A. Sabalenka vs [14] C. Tauson

[11] E. Alexandrova vs [7] J. Paolini

[3] C. Gauff – [15] E. Navarro

[12] E. Svitolina – [8] M. Andreeva

[6] J. Pegula – [9] M. Keys

[13] L. Noskova – [4] A. Anisimova

[5] E. Rybakina vs [10] B. Bencic

[16] N. Osaka vs [2] I. Swiatek

Australian Open, tabellone: primi turni delle italiane

[7] J. Paolini vs Q/LL

E. Cocciaretto vs J. Grabher

Informazioni sul torneo

Entry list

Tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie, nessun bye)

104 giocatori entrati per accettazione diretta

16 qualificati

8 wild card

Punti e Montepremi

Primo Turno: 150.000 A$ (circa 86 mila euro) – 10 punti

Secondo Turno: 225.000 A$ (circa 129 mila euro) – 50 punti

Terzo Turno: 327.750 A$ (circa 188 mila euro) – 100 punti

Ottavi di finale: 480.000 A$ (circa 275 mila euro) – 200 punti

Quarti di finale: 750.000 A$ (circa 430 mila euro) – 400 punti

Semifinali: 1.250.000 A$ (circa 717 mila euro) – 800 punti

Finalista: 2.150.000 A$ (circa 1,2 milioni di euro) – 1300 punti

Vincitrice: 4.150.000 A$ (circa 2,4 milioni di euro) – 2000 punti

