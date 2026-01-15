Australian Open

Australian Open, tabellone femminile: Paolini nel quarto di Sabalenka, Anisimova dal lato di Swiatek

Primi due turni morbidi per Jasmine, poi vede Jovic e Alexandrova. Iga pesca Osaka e Rybakina, Cocciaretto al debutto contro Grabher

Di Redazione
6 min di lettura
2025 AUSTRALIAN OPEN Women’s Singles - Final Madison Keys (USA) defeated Aryna Sabalenka (BLR) 6-3 2-6 7-5 Photo © Ray Giubilo

L’Australian Open 2026 al femminile si apre con Madison Keys pronta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma il tabellone è più competitivo che mai. Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1, guida il seeding, seguita da Iga Swiatek, numero 2, entrambe determinatissime a giocarsi le loro chance sul cemento di Melbourne. Occhi puntati anche su Coco Gauff e Amanda Anisimova, che il tabellone ha messo rispettivamente dal lato della bielorussa e dlela polacca, capaci di spostare gli equilibri con il loro talento e la loro aggressività, potrebbero rendere il torneo ancora più imprevedibile e spettacolare. Mentre Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, è pronta a farsi valere tra le migliori del circuito. Vediamo i principali responsi del tabellone femminile.

Sezioni
Australian Open, tabellone: ottavi teoriciAustralian Open, tabellone: primi turni delle italianeInformazioni sul torneoPunti e MontepremiCalendario di giocoDomenica 18 gennaioLunedì 19 gennaioMartedì 20 gennaioMercoledì 21 gennaioGiovedì 22 gennaioVenerdì 23 gennaioSabato 24 gennaioDomenica 25 gennaioLunedì 26 gennaioMartedì 27 gennaioMercoledì 28 gennaioGiovedì 29 gennaioVenerdì 30 gennaioSabato 31 gennaioDomenica 1° febbraio

Australian Open, tabellone: ottavi teorici

[1] A. Sabalenka vs [14] C. Tauson

[11] E. Alexandrova vs [7] J. Paolini

[3] C. Gauff – [15] E. Navarro

[12] E. Svitolina – [8] M. Andreeva

[6] J. Pegula – [9] M. Keys

[13] L. Noskova – [4] A. Anisimova

[5] E. Rybakina vs [10] B. Bencic

[16] N. Osaka vs [2] I. Swiatek

Australian Open, tabellone: primi turni delle italiane

[7] J. Paolini vs Q/LL

E. Cocciaretto vs J. Grabher

Informazioni sul torneo

Entry list

Tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie, nessun bye)

104 giocatori entrati per accettazione diretta

16 qualificati

8 wild card

Punti e Montepremi

Primo Turno: 150.000 A$ (circa 86 mila euro) – 10 punti

Secondo Turno: 225.000 A$ (circa 129 mila euro) – 50 punti

Terzo Turno: 327.750 A$ (circa 188 mila euro) – 100 punti

Ottavi di finale: 480.000 A$ (circa 275 mila euro) – 200 punti

Quarti di finale: 750.000 A$ (circa 430 mila euro) – 400 punti

Semifinali: 1.250.000 A$ (circa 717 mila euro) – 800 punti

Finalista: 2.150.000 A$ (circa 1,2 milioni di euro) – 1300 punti

Vincitrice: 4.150.000 A$ (circa 2,4 milioni di euro) – 2000 punti

Calendario di gioco

Domenica 18 gennaio

  • Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Lunedì 19 gennaio

  • Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)

Martedì 20 gennaio

  • Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)

Mercoledì 21 gennaio

  • Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)

Giovedì 22 gennaio

  • Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Venerdì 23 gennaio

  • Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Sabato 24 gennaio

  • Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
  • Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Domenica 25 gennaio

  • Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
  • Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Lunedì 26 gennaio

  • Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
  • Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)

Martedì 27 gennaio

  • Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
  • Quarti di finale doppio misto (a partire dalle 01:00)

Mercoledì 28 gennaio

  • Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
  • Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
  • Semifinale doppio misto (a partire dalle 01:00)

Giovedì 29 gennaio

  • Semifinale singolare donne (a partire dalle 01:00)
  • Semifinale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
  • Semifinale doppio donne (a partire dalle 01:00)

Venerdì 30 gennaio

  • Semifinale singolare uomini (a partire dalle 02:00)
  • Finale doppio misto (a partire dalle ore 02:00)

Sabato 31 gennaio

  • Finale singolare donne (a partire dalle ore 09:30)
  • Finale doppio uomini (a partire dalle ore 09:30)
  • Finale doppio donne (a partire dalle ore 09:30)

Domenica 1° febbraio

  • Finale singolare uomini (a partire dalle ore 09:30)

Ha collaborato Francesco De Salvin

