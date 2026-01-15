Australian Open, tabellone femminile: Paolini nel quarto di Sabalenka, Anisimova dal lato di Swiatek

L’Australian Open 2026 al femminile si apre con Madison Keys pronta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma il tabellone è più competitivo che mai. Aryna Sabalenka, testa di serie numero 1, guida il seeding, seguita da Iga Swiatek, numero 2, entrambe determinatissime a giocarsi le loro chance sul cemento di Melbourne. Occhi puntati anche su Coco Gauff e Amanda Anisimova, che il tabellone ha messo rispettivamente dal lato della bielorussa e dlela polacca, capaci di spostare gli equilibri con il loro talento e la loro aggressività, potrebbero rendere il torneo ancora più imprevedibile e spettacolare. Mentre Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, è pronta a farsi valere tra le migliori del circuito. Vediamo i principali responsi del tabellone femminile.
Australian Open, tabellone: ottavi teorici
[1] A. Sabalenka vs [14] C. Tauson
[11] E. Alexandrova vs [7] J. Paolini
[3] C. Gauff – [15] E. Navarro
[12] E. Svitolina – [8] M. Andreeva
[6] J. Pegula – [9] M. Keys
[13] L. Noskova – [4] A. Anisimova
[5] E. Rybakina vs [10] B. Bencic
[16] N. Osaka vs [2] I. Swiatek
Australian Open, tabellone: primi turni delle italiane
[7] J. Paolini vs Q/LL
E. Cocciaretto vs J. Grabher
Informazioni sul torneo
Entry list
Tabellone a 128 giocatori (32 teste di serie, nessun bye)
104 giocatori entrati per accettazione diretta
16 qualificati
8 wild card
Punti e Montepremi
Primo Turno: 150.000 A$ (circa 86 mila euro) – 10 punti
Secondo Turno: 225.000 A$ (circa 129 mila euro) – 50 punti
Terzo Turno: 327.750 A$ (circa 188 mila euro) – 100 punti
Ottavi di finale: 480.000 A$ (circa 275 mila euro) – 200 punti
Quarti di finale: 750.000 A$ (circa 430 mila euro) – 400 punti
Semifinali: 1.250.000 A$ (circa 717 mila euro) – 800 punti
Finalista: 2.150.000 A$ (circa 1,2 milioni di euro) – 1300 punti
Vincitrice: 4.150.000 A$ (circa 2,4 milioni di euro) – 2000 punti
Calendario di gioco
Domenica 18 gennaio
- Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
Lunedì 19 gennaio
- Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
Martedì 20 gennaio
- Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
Mercoledì 21 gennaio
- Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
Giovedì 22 gennaio
- Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Venerdì 23 gennaio
- Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Sabato 24 gennaio
- Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Domenica 25 gennaio
- Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Lunedì 26 gennaio
- Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Martedì 27 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Mercoledì 28 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Giovedì 29 gennaio
- Semifinale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio donne (a partire dalle 01:00)
Venerdì 30 gennaio
- Semifinale singolare uomini (a partire dalle 02:00)
- Finale doppio misto (a partire dalle ore 02:00)
Sabato 31 gennaio
- Finale singolare donne (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio uomini (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio donne (a partire dalle ore 09:30)
Domenica 1° febbraio
- Finale singolare uomini (a partire dalle ore 09:30)
Ha collaborato Francesco De Salvin