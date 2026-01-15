Interviste

Federer: “Come giocherei contro Sinner? Come Dimitrov a Wimbledon”

"Mi immedesimo maggiormente nella mentalità di Alcaraz. Come gioco ci somigliamo"

Di Pietro Sanò
Roger Federer - ATP Shanghai 2023 (foto Twitter @usopen)

Ci siamo. Il primo Slam dell’anno sta per avere inizio. Anche la leggenda Roger Federer è presente a Melbourne, dove giocherà un’esibizione durante la cerimonia d’apertura del torneo, il 17 gennaio. Federer, presente in conferenza stampa, ha parlato della straordinaria rivalità tra Sinner e Alcaraz, e da ciò che si attende dai due campioni nell’Open d’Australia.

“Mi immedesimo maggiormente in Carlos”

Alla sua giovane età, completare il Grande Slam in carriera sarebbe pazzesco – ha detto Federer sul fenomeno di El Palmar – Vediamo se riuscirà a fare una “settimana pazza”. Spero che ci riesca, perché per il tennis sarebbe un momento incredibilmente speciale”. Continuano, a profusione, gli elogi mossi dallo svizzero sul conto del numero al mondo, in cui Federer si rivede particolarmente: “Mi sembra che ci siano più somiglianze in termini di ciò che faremmo, di quando colpiremmo un drop shot, quando verremmo a rete, quanto offensivi o passivi decideremmo di giocare, perché penso che ci piaccia giocare secondo le nostre regole. Quindi mi immedesimo maggiormente nella mentalità e nella pelle di Carlos”.

Federer: “A Wimbledon ho pensato: come sarebbe affrontare Sinner?”

La leggenda di Basilea ha assistito a parecchi match dei due dominatori del circuito, ma recentemente, un incontro in particolare ha colpito Federer: A Wimbledon, quando Grigor stava giocando contro Jannik e io ero seduto lì, è stato facile immaginare come sarebbe potuta andare, perché Grigor gioca in modo molto simile a come giocavo io. Quindi quella, credo, è stata una delle prime volte in cui ho pensato: come sarebbe stato giocare contro Jannik in una partita? Quando ho visto Sinner giocare contro Novak a Shanghai, non ho provato la stessa sensazione. Stavo solo guardando un grande tennis, perché entrambi giocano in modo molto diverso da come gioco io. Carlos? Con Sinner, ho pensato: “Ok, ora capisco come probabilmente giocherei contro Jannik”.
Ma a parte questo, sono molto felice e mi piace guardare il tennis come semplice tifoso”.

Federer: “La finale di Sinner-Alcaraz di Parigi una delle partite più belle di questo sport”

La rivalità tra Sinner e Alcaraz? Penso che sia per questo che siamo qui. Siamo qui per vedere cosa succede. Quello che sappiamo dello sport è che può succedere di tutto.
Sì, ovviamente ci sono i favoriti, ma ora che il tabellone è stato stilato, penso che ogni giocatore concentri la propria attenzione su quel giocatore e su nient’altro. Entri nella zona dei prossimi tre, quattro, cinque giorni, qualunque sia il tempo che hai a disposizione prima del primo turno. L’inizio diventa chiaramente importante. La rivalità con Alcaraz e Sinner è fantastica. Giocano un tennis incredibile. Penso che la finale dell’Open di Francia sia stata irreale. Mi sembra che per un secondo, per un momento, il mondo dello sport si sia fermato e leggende come abbiano guardato verso Parigi, verso ciò che stava accadendo in quel quinto set epico, perché sarebbe potuta finire molto, molto prima per Jannik. Poi all’improvviso è finito in modo incredibile. Forse una delle partite più belle che abbiamo mai visto in questo sport”.

“Coach in futuro? Mai dire mai ma al momento…”

E riguardo il suo futuro da coach, ecco come ha risposto Roger durante la conferenza stampa di Melbourne: “Mai dire mai. Edberg ha detto la stessa cosa. Sono molto impegnato, ho quattro figli. Per il momento non è possibile”

