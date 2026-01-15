Franco Agamenone ai quarti del Challenger di Buenos Aires 

Pensiamo di aver già più volte spiegato come i Challenger in programma nella settimana dedicata alle qualificazioni Slam soffrano di un brusco calo di competitività. Evitiamo dunque di ripeterci anche perché è evidente come il livello scenda quando i 100 migliori protagonisti abituali dei tornei sono impegnati altrove (a proposito complimenti a Francesco Maestrelli che a Melbourne Park ha strappato la qualificazione al main draw battendo in rimonta il serbo Dusan Lajovic). Discorso che vale a maggior ragione per gli italiani, il che ci suggerisce due cose: una positiva e cioè che abbiamo tanti giocatori impegnati a livello superiore e una negativa relativamente al mancato ricambio generazionale, soprattutto per le annate 2004, 2005 e 2006, in attesa dei rinforzi 2007 (Cinà, Vasamì e Basile).

Challenger Buenos Aires, Agamenone è ai quarti di finale

Comunque sia Franco Agamenone al Challenger 50 di Buenos Aires (terra battuta) ha fatto del suo meglio, raggiungendo brillantemente i quarti di finale, al netto di un’opposizione non propriamente di prima fascia. Ma Franco deve aver pensato che una vittoria regala comunque buonumore e allora non ha lasciato scampo prima allo statunitense Bruno Kuzuhara (n. 531) col punteggio di 6-2 6-3 e poi al n. 297 ATP, il brasiliano Matheus Pucinelli de Almeida (6-4 6-2).

Ora nei quarti l’aspetta Juan Manuel La Serna, 21enne argentino n. 433 ATP ed è difficile non vedere il nostro atleta favorito. Anche perché, dopo un paio d’anni opachi, la nascita della figlia Faustina sembra avergli regalato nuove energie come ci aveva già lasciato capire lo scorso settembre tornando alla vittoria al Challenger rumeno di Targu Mures. Male invece il 21enne Juan Martin Manzano (n. 629) che partiva dalle qualificazioni dove è stato subito eliminato da Juan Bautista Otegui e non è certo un gran risultato visto che attualmente in classifica il 26enne argentino non è nei primi 1000.

Challenger Nonthaburi, Ribecai out al primo turno

Veloce comparsata del toscano Michele Ribecai che al Challenger 75 di Nonthaburi (cemento) è stato eliminato 6-4 6-2 nel primo turno delle qualificazioni dallo statunitense Christian Langmo (n. 387 ATP), ricevendo così la conferma di come sia dura la vita a livello Challenger per un ragazzo che negli ITF aveva trovato un suo equilibrio con ben 89 partite giocate lo scorso anno.

Ma del resto se non ci provi a 22 anni quando mai lo farai? Uno che invece nella località thailandese, seconda città del paese coi suoi 250.000 abitanti, sembra trovarsi davvero a proprio agio è il giapponese Rio Noguchi che, dopo aver vinto la scorsa settimana, è adesso in semifinale dove affronterà da favorito il padrone di casa Maximus Jones (n. 378). E’ evidente come in certe situazioni si creino delle magiche sintonie, ed è il caso del piccoletto (168 cm) nativo di Fukuoka proprio qui lo scorso anno aveva rotto il ghiaccio cominciando finalmente a riempire quella bacheca fino ad allora tristemente vuota (a parte otto titoli ITF).

Challenger Glasgow, Arnaboldi eliminato in qualificazione

In Europa si giocava a Glasgow (cat. 50, cemento indoor) e l’Italia era rappresentata da Andrea Guerrieri e Federico Arnaboldi, entrambi eliminati nelle qualificazioni. Il tennista reggiano ha superato un turno a spese del 19enne francese Mae Malige (n. 438) e poi è stato battuto con un doppio 6-4 dal ceco Martin Krumich (n.343) che il giorno prima aveva fermato la corsa di Filip Peliwo.

A proposito forse vi ricorderete del canadese (dal 2022 polacco) che nel lontano 2012 dominò a livello juniores vincendo a Wimbledon e Flushing Meadows, dopo aver fatto finale a Melbourne e Parigi. Per poi avere una carriera professionistica a dir poco mediocre (best ranking al n. 161 nel 2018), che oggigiorno, a quasi 32 anni e n. 478 ATP, lo vede frequentare con poca gloria il circuito ITF o cercare di entrare nei Challenger dalla porta di servizio. Tornando ai nostri, subito fuori invece Federico Arnaboldi cui non è bastata un’orgogliosa difesa contro il britannico Ben Jones, un 27enne che purtroppo per l’azzurro non vale più della sua posizione in classifica, cioè un modestissimo n. 838.