Ubicontest 2026: si riparte dall’Australian Open!

Ciao, ti siamo mancati? Dopo un intenso 2025, il gioco di Ubitennis riparte spedito, allineandosi all’attesissimo Australian Open. Dal 17 gennaio, infatti, sarà possibile pronosticare sull’App di Ubitennis – disponibile su Google Play e App Store – una sfilza di incontri del Major aussie!
L’Ubicontest, per il momento, riparte con grande leggerezza. Non ci saranno premi in palio per questi AO 26, dunque scrollatevi pure la tensione di dosso e divertitevi senza sosta, pronosticando ogni match (senza dimenticarne nemmeno uno, vi raccomando!) e sfruttando ogni Bonus pubblicato dal team di Ubitennis. Sfidate i migliaia di utenti del contest, ma soprattutto quegli amici che credono di saperne più di voi! Grazie alle leghe private potrete dimostrare allo zio antipatico di conoscere il tennis a menadito.
Sappiamo benissimo che i premi fanno gola a tutti, ma non disperate. Appena avremo depositato il regolamento del concorso e sarà tutto ufficiale, vi aggiorneremo con tutti i dettagli. Non dimenticatevi di scaricare e aggiornare l’App Ubitennis, e di attivare le notifiche push per non perdervi nessun match o bonus.
(https://app.ubitennis.com) Dal precedente link potrete facilmente accedere all’applicazione, fruibile anche su PC. E per i nuovi arrivati (o gli smemorati), eccovi un breve ripasso del funzionamento del gioco di Ubitennis.
Regole per il calcolo dei punteggi
Per ogni match, è possibile accumulare un massimo di 100 punti, così suddivisi:
+50 punti se si indovina il vincitore;
+25 punti se si indovina il numero esatto di set;
+25 punti se si indovina il numero esatto di game.
Importante: il meccanismo del calcolo dei punteggi è “a cascata”, ovvero:
Se si sbaglia il vincitore, si prenderanno zero punti;
Se si indovina il vincitore ma si sbaglia il numero di set, si incasseranno 50 punti;
Se si indovina sia il vincitore che il numero di set, si otterranno 75 punti e a questi andranno aggiunti:
+ 25 punti se si indovina l’esatto numero di game giocati;
+ 20 punti se si sbaglia solo di un game;
+ 15 punti se si sbaglia di due game;
+ 10 punti se si sbaglia di tre game;
+ 5 punti se si sbaglia di quattro game;
+ 0 punti se si sbaglia di cinque o più game.