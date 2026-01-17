Australian Open – Italiani in campo Day 1: subito Paolini e Cobolli nella prima giornata a Melbourne

L’Australian Open 2026 si apre a tinte azzurre con due italiani che aprono i programmi di due dei tre campi principali a Melbourne.
Jasmine Paolini avrà l’onore di inaugurare il Campo Centrale, la Rod Laver Arena, contro Aliaksandra Sasnovich che sebbene proveniente dalle qualificazioni e scesa al numero 102 del ranking WTA, vanta grande esperienza nei tornei del Grande Slam. C’è un solo precedente vinto dalla bielorussa ma ormai estremante datato sulla terra di Palermo nel 2020
Anche Flavio Cobolli esordisce contro un qualificato, il suo coetaneo britannico Arthur Fery, attuale N.185 delle classifiche, il match aprirà il programma della John Cain Arena, il terzo campo in ordine di importanza a Melbourne Park. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.
I due match saranno visibili in streaming tramite DAZN, Discovery+, HBO Max e TIMVision
Programma italiani – Domenica 18 gennaio
Rod Laver Arena (ore 1:30 italiane)
[7] J. Paolini vs [Q] A. Sasnovich
John Cain Arena (ore 1:00 italiane)
[20] F. Cobolli vs [Q] A. Fery