Australian Open, Matteo Berrettini dà forfait: non giocherà contro De Minaur, fatali gli addominali

Matteo Berrettini non giocherà l’Australian Open. Dopo l’annuncio da parte del torneo, anche lo stesso Berrettini ha confermato con una storia su Instagram il motivo del ritiro: “Ho dovuto ritirarmi dall’Australian Open. Non è mai facile prendere decisioni del genere ma purtroppo ho provato ancora una volta un fastidio ai miei obliqui e non sarò pronto a giocare al mio miglior livello per 5 set”, ha scritto l’ex n. 6 del mondo, che già nel pomeriggio australiano aveva cancellato il consueto appuntamento con la stampa in occasione del media day, lasciando più di qualche sospetto (alimentato anche dal ritiro precauzionale nelll’esibizione contro Cobolli).

“Sono molto dispiaciuto di dovermi ritirare dal torneo, mi è sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per l’organizzazione fantastica, spero di rivedervi molto presto” – le parole dell’ex semifinalista a Melbourne (2022).

Mackenzie McDonald comes into the draw. — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026

Al posto di Berrettini entrerà nel main draw dell’Australian Open Mackenzie McDonald, che sfiderà dunque Alex de Minaur lunedì nella notte italiana. La super sfida di primo turno tra il padrone di casa e l’italiano si sarebbe dovuta disputare lunedì alle 13.30 australiane (le 03.30 italiane), ma a questo punto sarà il lucky loser statunitense ad affrontare la testa di serie numero 6, che con Berrettini è in svantaggio 3-2 nei precedenti.