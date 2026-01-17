Australian Open, programma di lunedì 19: tocca a Djokovic, Gauff e Medvedev. Martedì Sinner e Musetti

Australian Open order of play – RLA, MCA, JCA – Monday 19 January 🎾

La giornata di lunedì 19 gennaio, la seconda dell’Australian Open dedicata ai primi turni, doveva essere condita da uno dei primi turni più attesi, quello tra Matteo Berrettini e Alex de Minaur. Tuttavia, è notizia di qualche ora fa il forfait dell’azzurro da Melbourne per l’ennesimo problema agli addominali: al suo posto entra in tabellone il lucky loser statunitense McDonald, che sfiderà l’australiano sulla Rod Laver Arena non prima delle 13.30 locali, le 3.30 di notte in Italia. Prima di loro, alle 11:30 di mattina locali (1:30 di notte ora italiana) sarà Coco Gauff ad aprire il programma contro l’uzbeka Kamilla Rakhimova, n. 91 del ranking. Nel turno serale, dunque alle 9 di mattina in Italia (le 19.30 di Melbourne) la n. 2 del seeding Iga Swiatek sfiderà la cinese Yue Yuan. Dopo di loro, Novak Djokovic inaugurerà il suo tentativo di vincere l’undicesimo Australian Open contro lo spagnolo Pedro Martinez.

Sulla Margaret Court Arena, a una settimana dal titolo vinto a Brisbane, Daniil Medvedev torna in campo contro l’olandese Jesper De Jong nel primo match di giornata, all’1:30 di notte in Italia. Dopo di lui, Amanda Anisimova sfiderà la svizzera Simona Waltert. Il turno serale vedrà invece Mirra Andreeva, fresca vincitrice di Adelaide, contro la croata Donna Vekic (alle 9 di mattina, ora italiana), e a seguire Casper Ruud contro l’italiano Mattia Bellucci. Sulla Join Cain Arena, alle 11 di mattina ora di Melbourne (dunque all’una di notte in Italia) Félix Auger-Aliassime torna in campo contro il portoghese Nuno Borges. A seguire, la n. 6 del seeding Jessica Pegula sfiderà Anastasia Zakharova.

Da segnalare anche la partita tra Andrey Rublev e Matteo Arnaldi, che si disputerà verso l’una di pomeriggio nella KIA Arena, dunque difficilmente prima delle tre di notte di lunedì in Italia. Nella giornata di lunedì debutterà anche Learner Tien sul campo 5, al secondo turno di mattina contro Marcos Giron, mentre verso l’ora di pranzo (dunque verso le due di notte in Italia) Tommy Paul giocherà sul campo 13 contro un altro statunitense, Aleksandar Kovacevic. Subito dopo Paul, Alejandro Davidovich Fokina se la vedrà contro l’austriaco Filip Misolic. Per rivedere in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti dovremo invece aspettare fino a martedì.

(di Silvia Frigeni)