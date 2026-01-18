Australian Open, Alcaraz: “Niente scuse, voglio davvero fare meglio rispetto agli anni scorsi”

Esordio positivo per il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, sul cemento di Melbourne. Il tennista spagnolo, infatti, è riuscito a superare – in tre set e con il punteggio definitivo di 6-3 7-6(2) 6-2 – l’australiano Adam Walton. Nella conferenza stampa post-gara, Alcaraz ha provato ad anlizzare l’andamento dell’incontro e quelli che sono i suoi obiettivi nell’immediato futuro. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal talentuosissimo tennista di Murcia.

D. Che impressione ti ha fatto la gara di oggi? Il secondo set è stato intenso. Ne sei uscito indenne.

Carlos Alcaraz: “Beh, direi che è stata una partita difficile per me. Nel primo set c’è stata solo una palla break. Ho sbagliato due prime di servizio. Penso che lui stesse giocando davvero bene, molto solido. Penso che cercasse di trovare ogni volta la posizione per attaccare. Poi nel secondo set credo che abbia trovato più spazi per essere aggressivo. Io stavo giocando un buon tennis, ma ho perso un po’ di concentrazione in quel gioco con il mio servizio. A quel punto è diventato più complicato per me. Complessivamente, sono felice.

“Onestamente ero pronto per una bella battaglia. Allo stesso tempo, il livello che ha mostrato è stato un po’ inaspettato per me. Ho dovuto gestirmi per essere pronto a quella battaglia. Sono semplicemente felice del livello mostrato nella prima partita della stagione”.

D. Quali sono le cose di cui sei felice stasera e quali invece pensi di dover migliorare?

Carlos Alcaraz: “Penso di aver colpito bene la palla. Certo, potevo fare meglio. Sono felice perché credo di aver fatto bene le cose che dovevo fare, in termini di comportamento, mantenendo sempre una buona mentalità. Ho cercato sempre di pensare in modo positivo, quindi penso di averlo gestito abbastanza bene, ed era uno degli obiettivi principali per questa partita. Poi, per quanto riguarda il livello, le tattiche o tutto il resto, so che ho ancora molte cose da migliorare nel prossimo turno se voglio andare avanti”.

D. Ovviamente arrivare ai quarti è un ottimo risultato. Hai una teoria sul perché non sei mai andato più avanti in questo Slam rispetto agli altri tornei del Grande Slam?

Carlos Alcaraz: “Sì, direi che è strano non essere mai andato oltre i quarti qui in Australia, perché sento di giocare un buon tennis qui. Negli ultimi due anni ho giocato davvero bene. Ma nei quarti ho perso contro Zverev e Djokovic. Penso che siano avversari insoliti da affrontare nei quarti se sei numero 1 o 2 al mondo. Ma non voglio cercare scuse. Voglio davvero fare meglio rispetto agli anni precedenti. Quest’anno sento che probabilmente sarà uno di quegli anni in cui avrò la possibilità di andare più avanti”.