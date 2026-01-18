Australian Open, esordio positivo per Alcaraz: batte Walton in tre set e raggiunge Hanfmann

[1] C. Alcaraz b. A. Walton 6-3 7-6(2) 6-2

L’Australian Open di Carlos Alcaraz è iniziato con un successo. Per 6-3 7-6(2) 6-2, in due ore e cinque minuti, il primo favorito del tabellone ha superato il giocatore di casa Adam Walton per la seconda volta su altrettanti testa a testa. Una gara mai in discussione quella tra i due, con lo spagnolo padrone del campo tranne che a inizio secondo set, quando ha dovuto cancellare una palla del 4-1 per il suo avversario. Superato quell’unico scoglio, il numero 1 del mondo ha piano piano riacciuffato il controllo della partita, che nel terzo set ha visto un solo giocatore in campo.

Walton manca quindi ancora l’appuntamento con il primo successo nel tabellone principale dello Slam di casa, lui che ora ha un bilancio di 0 vittorie e 4 sconfitte contro i top 10. Alcaraz, invece, porta a casa la sua prima partita dalla separazione con Juan Carlos Ferrero riuscendo così a mantenere l’imbattibilità nei primi turni Slam (20 vittorie su altrettanti primi turni disputati) e anche quella contro i tennisti australiani nel circuito ATP (13-0). Il grande obiettivo Career Grand Slam è quindi più vicino di uno scalino per Alcaraz, che vorrà strappare quanti più record possibili a Melbourne. Intanto, è al secondo turno con ben 38 vincenti all’attivo e il 77% di punti vinti con la prima. Ora sfiderà Yannick Hanfmann con la speranza che non sarà l’unico tennista con quel nome che affronterà durante il torneo.

Primo set: Alcaraz superiore. Brekka nell’ottavo gioco e chiude

Alcaraz esce dai blocchi di partenza con molta convinzione sulla Rod Laver Arena di Melbourne. Al servizio è estremamente preciso nei piazzamenti e in risposta è subito molto aggressivo. Si procura infatti una palla break nel game inaugurale in risposta. Ma Walton trova delle ottime battute e cerca quantomeno di tener testa al suo avversario. Grazie a delle accelerazioni fulminee di rovescio il 22enne spagnolo si procura un’altra opportunità in risposta. Ma qui di nuovo il 26enne australiano si affida al colpo di inizio gioco che gli permette di rimanere in scia.

Nel turno di battuta seguente, però, non riesce a trovare la stessa precisione. Sbaglia un paio di dritti in uscita dal servizio, commette un doppio fallo e nonostante il numero 1 al mondo non sfrutti le prime due palle break, alla terza un dritto vincente inside-in di Carlitos obbliga il tennista di casa a cedere il turno di battuta a 30. Alcaraz, poi, non trema al momento di chiudere la frazione, che difatti sigilla con il punteggio di 6-3 dopo trentaquattro minuti di gioco.

Secondo set: Walton manca la palla del 4-1 e cede al tie-break

Il gioco che apre il secondo parziale è subito complicato per il 79esimo tennista in classifica, che però riesce a non concedere occasioni in risposta al suo avversario e parte così in testa nello score. È lui invece pochi minuti dopo a guadagnarsi la sua prima palla break dell’incontro. Il tennista iberico è molto falloso con i colpi a rimbalzo e questo frangente di distrazione gli costa il break. Ma Alcaraz rivede presto le sue soluzioni. Cancella una palla del 4-1 per il suo rivale e muovendolo con il dritto da una parte all’altra del campo trova il contro break immediato, ai vantaggi, alla seconda opportunità. Il pareggio sul 3-3 arriva pochi istanti dopo.

Entrambi i giocatori non riescono più a impensierire l’avversario in risposta nei minuti successivi e lo spagnolo si innervosisce un po’ per questa dinamica. I due giungono quindi al 6-6 in velocità. Dopo uno scambio di minibreak in avvio, Alcaraz dilaga grazie a un tennis esplosivo che non lascia scampo a Walton. Un doppio fallo aussie mette fine al secondo set, che finisce così nelle mani di Carlos con il punteggio di 7-6(2).

Terzo set: Walton resiste finché può. Poi Alcaraz si prende la vittoria

L’australiano ci prova con tutto sé stesso a mettere in difficoltà lo sfidante nei game in risposta. Talvolta riesce a vincere un paio di punti o anche a trascinarlo ai vantaggi. Ma Alcaraz è cinico in questi frangenti e grazie al suo tennis più pesante è bravo a mantenere il controllo del parziale. Fino a che, nel sesto gioco, Walton non è più in grado di reggere le fiammate del rivale, che risponde con grande anticipo e gli strappa così la battuta a 0. L’epilogo arriva anche prima del previsto. Carlitos sale in cattedra definitivamente; agguanta l’ennesimo break e dopo due ore e cinque minuti firma il successo per 6-3 7-6(2) 6-2.