Australian Open: Bublik convince all’esordio, fuori Korda. Avanzano anche Norrie e Tiafoe

Seconda parte del Day 1 all’Australian Open, con diversi incontri di primo turno che hanno iniziato a delineare il quadro del tabellone maschile. Tra conferme, battaglie al quinto set e qualche sorpresa, spicca soprattutto la prestazione di Alexander Bublik, attuale numero 10 del mondo, autore di un esordio estremamente convincente sul cemento di Melbourne, grazie al successo ottenuto in tre set – un triplo 6-4 – sullo statunitense Jenson Brooksby (numero 48 ATP).

[10] A. Bublik b. J. Brooksby 6-4 6-4 6-4

Esordio autorevole per Alexander Bublik, che apre il suo Australian Open con una prestazione di grande solidità e continuità. Il kazako, attualmente numero 10 del mondo, ha superato lo statunitense Jenson Brooksby con un perentorio 6-4 6-4 6-4, mettendo in campo un tennis ordinato, efficace e sorprendentemente concreto. Al di là dei consueti colpi estrosi, Bublik ha impressionato per la qualità del servizio, la profondità dei colpi da fondo e una gestione impeccabile dei punti importanti, concedendo pochissime chance al rivale statunitense. Un segnale forte al torneo e una prova che conferma la sua maturazione sul cemento australiano. Adesso, nel prossimo turno, sfiderà l’ungherese Marton Fucsovics.

Tiafoe, Norrie e Fucsovics passano senza scossoni

Avanza senza particolari problemi anche Frances Tiafoe, che dopo un primo set combattuto contro l’australiano Jason Kubler, risolto al tie-break, ha alzato sensibilmente il livello chiudendo la pratica con il punteggio di 7-6(4) 6-3 6-2. Vittoria in tre set anche per Marton Fucsovics: l’ungherese ha dovuto lottare nel primo parziale contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, deciso solo al tie-break, prima di prendere il largo e imporsi con lo score di 7-6(5) 6-1 6-2. Per lui adesso, nel secondo turno del primo Slam stagionale, una sfida ostica con il sunnominato Bublik. Cameron Norrie riesce ad avere la meglio sul tennista francese Benjamin Bonzi, grazie a una prova di grande solidità. Il britannico, infatti, chiude l’incontro con il punteggio di 6-0 6(2)-7 4-6 6-3 6-4, risalendo la china di un incontro che nel secondo e nel terzo parziale lo aveva visto piuttosto in difficoltà.

Faria elimina Blockx, Dzumhur solido

Si ferma al primo turno il cammino del tennista belga Alexander Blockx, sconfitto dal portoghese Jaime Faria al termine di un match combattuto ma sempre in controllo per il lusitano: 6-3 3-6 6-3 6-4 il punteggio finale a favore di Faria. Prestazione convincente, invece, per Damir Dzumhur, che ha superato il canadese Draxl in tre set, mostrando grande solidità soprattutto nel secondo parziale: 7-5 6-0 6-4 lo score definitivo.

Battaglie e sorprese: sorridono Nava e Hanfmann, Korda out

Match durissimo per il californiano Emilio Nava, che ha avuto la meglio sul francese Kyrian Jacquet solo al tie-break del quinto set, imponendosi 6-2 7-5 6(5)-7 4-6 7-6(6). Successo in quattro set anche per Yannick Hanfmann, bravo a superare lo statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 7-6(3). Bene, anche l’argentino Francisco Comesana, che ha superato lo statunitense Patrick Kypson con lo score di 6-2 6-3 3-6 6-3. Clamorosa – o, almeno, alquanto sorprendente – la sconfitta rimediata da Sebastian Korda (numero 53 del mondo), eliminato dal connazionale Michael Zheng (numero 174 del ranking maschile) dopo cinque set combattuti: 6-4 6-4 3-6 6(0)-7 6-3, uno dei risultati più sorprendenti di questa prima giornata in quel di Melbourne.