Australian Open, italiani in campo lunedì 19: Arnaldi, Maestrelli e Bellucci. A che ora e dove vederli

Il Day 2 dell’Australian Open (lunedì 19 gennaio 2026) mette l’Italia davanti a tre incroci molto diversi per peso specifico e contesto per gli italiani: Matteo Arnaldi apre la notte azzurra contro Andrey Rublev (n.13 del seeding), Francesco Maestrelli vive il giorno più importante della carriera con l’esordio nel tabellone principale di uno Slam, Mattia Bellucci trova Casper Ruud (n.12 del seeding) in un match segnato anche da una variabile extra-campo.

Matteo Arnaldi – Andrey Rublev (Kia Arena, secondo match dall’1 italiana)

È la sfida di cartello del lunedì italiano. Arnaldi e Rublev si conoscono già: l’H2H è 2-2, con Rublev leggermente avanti negli incroci sul duro (2-1). L’azzurro arriva a Melbourne con una preparazione condizionata dai guai fisici: a Brisbane ha dovuto fare i conti con un problema tra piede/caviglia che ne ha rallentato l’avvicinamento allo Slam. Dall’altra parte Rublev si presenta con un rodaggio complessivamente positivo, pur con due stop italiani a Hong Kong: in singolare ha ceduto in semifinale a Lorenzo Musetti (6-7 7-5 6-4), mentre in doppio, in coppia con Khachanov, ha perso la finale contro Musetti/Sonego. Il russo parte inevitabilmente favorito per peso e continuità (tra l’1.25 e l’1.27 le quote per il n. 13 del seeding, 3.80/4.00 quelle dell’azzurro), ma l’equilibrio dei precedenti e le condizioni di Arnaldi (se reggeranno) rendono il primo turno meno scontato di quanto dica il seeding. I due scenderanno i campo sulla Kia Arena dopo il match tra Hunter e Bouzas Maneiro.

Francesco Maestrelli – Terence Atmane (Campo 14, quarto match dall’1 italiana)

Per Maestrelli è una giornata da cerchiare in rosso: il 23enne toscano è al debutto assoluto in un main draw Slam, conquistato passando dalle qualificazioni a Melbourne. Il confronto con Atmane è inedito (H2H 0-0), quindi senza appigli “storici” su cui costruire la vigilia. In questi casi, la partita spesso si gioca su nervi e gestione dei momenti: Maestrelli porta in campo la spinta delle tre vittorie in quali, Atmane un’attitudine più “da cemento” e la possibilità di imporre ritmo e aggressività. Per l’azzurro sarà fondamentale non farsi trascinare in una partita di strappi: solidità, percentuali al servizio e continuità nello scambio saranno la chiave per trasformare l’emozione del debutto in un match realmente contendibile. Sarà l’ultimo match di giornata sul campo 14 – al termine di Marcinko-Maria, Budkov Kjaer-Opelka e Muchova-Cristian – nonché il più equilibrato tra le quote, visto che l’italiano è dato vincente a 2.60, mentre il francese a 1.48.

Mattia Bellucci – Casper Ruud (Margaret Court Arena, secondo match dalle 9 italiane)

Anche qui si parte da un dato netto: nessun precedente tra Bellucci e Ruud. Il lombardo entra in arena con l’inevitabile ruolo dell’outsider contro una testa di serie abituata ai palcoscenici maggiori (le quote sono intorno all’1.20 per il norvegese, 4.40/4.50 per l’azzurro). Ruud, per solidità e ordine tattico, è uno dei giocatori più “affidabili” quando il match si stabilizza. Ma la vigilia del norvegese ha un elemento fuori copione: Ruud ha raccontato che la nascita della sua prima figlia è imminente e che potrebbe lasciare l’Australia in qualsiasi momento se la moglie dovesse entrare in travaglio, mettendo la priorità sulla famiglia. È una variabile soprattutto mentale, impossibile da misurare, che Bellucci proverà a sfruttare restando leggero, alzando i giri appena possibile e cercando di non trasformare la partita in un esercizio di regolarità “pura”, dove Ruud tende a far pesare esperienza e struttura. Il palcoscenico è di quelli importanti: si gioca sulla Margaret Court Arena, il secondo campo più importante dell’Australian Open dopo la Rod Laver Arena, in sessione serale. Prima, alle 9 italiane, toccherà a Andreeva e Vekic, mentre a seguire scenderanno in campo Ruud e Bellucci.

I match saranno visibili in streaming tramite DAZN, Discovery+, HBO Max e TIMVision.