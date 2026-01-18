Australian Open, Venus Williams: “Sto cercando di reimparare alcune cose. Danilovic? Anche un po’ di fortuna”

Sconfitta al primo turno dell’Australian Open per Venus Williams, che dopo aver conquistato il primo parziale contro la venticinquenne giocatrice serba Olga Danilovic, non è riuscita a ripetersi in quelli successivi, congedandosi dal cemento di Melbourne con il punteggio finale di 7-6(5) 3-6 4-6. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dalla sette volte campionessa Slam nel corso della consueta conferenza stampa post-match.

D. Raccontaci della partita. Come stai? Quali sono le tue emozioni al rigurardo?

Venus Williams: “Sì, è stata una partita fantastica, un momento meraviglioso. L’energia del pubblico è stata incredibile. Mi ha dato davvero una grande carica. Lei (Olga Danilovic, ndr.) ha giocato una partita eccellente. C’è stata anche un po’ di fortuna, comunque. Fa parte dello sport. A volte va così. Ma è stato un momento straordinario”.

D. Riflettendo sulla fase in cui eri avanti 4-0, c’è stato un istante in cui hai sentito che il momento stava cambiando?

Venus Williams: “Sì, sul 4-0 mi sentivo bene. Era anche il vantaggio più grande che ho avuto da quando sono tornata (sorride). Ad ogni modo, sto cercando di reimparare alcune cose, se ha senso. Sono davvero orgogliosa del mio impegno oggi perché sto giocando meglio ad ogni partita, arrivando nei punti dove voglio essere. Adesso devo solo continuare a lavorare su me stessa e cercare di controllare i miei errori. Queste sono cose che vengono anche giocando partite extra, come mettere i piedi nella posizione esatta, scegliere i colpi giusti, tutte quelle cose che sto ancora imparando. È un po’ strano, ma è super emozionante aver giocato così bene ed essere in quella posizione”.

D. Quest’anno speri di giocare più regolarmente in singolare?

Venus Williams: “A quel che farò dopo ci penserò poi. Ho il doppio qui, quindi la mia concentrazione è su quello in questo momento”.

D. Quanto ti permetti di pensare, in queste situazioni, che potrebbe essere l’ultima volta qui? Ti vengono in mente queste cose? Senti qualcosa di extra quando sei lì fuori, quando lasci il campo?

Venus Williams: “In questo momento sono molto concentrata sul torneo. Il mio prossimo obiettivo è il doppio. Quindi è lì che ho la testa”.

D. Come è nata la tua partnership con Alexandrova?

Venus Williams: “In realtà ho giocato contro di lei allo US Open. Mi ha impressionato molto. Abbiamo giocato credo al terzo turno. E’ stata davvero una grande lotta. Questa volta sarà bello stare dalla stessa parte del campo”.

D. Sei uscita con un grande sorriso contagioso. Avevi dei sentimenti contrastanti in quel momento?

Venus Williams: “Sì, dovevo apprezzare il pubblico. Era lì con me. Si meritavano quel momento. Ci meritavamo quel momento insieme, quindi… è stato un viaggio incredibile in campo oggi”.







