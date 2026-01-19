Australian Open femminile: Frech passa il turno e sfida Paolini, bene Gauff e Anisimova

Proseguono all’Australian Open i match di primo turno nel secondo giorno di gare, appuntamento che in generale non segnala particolari scossoni, almeno sin qui, al tabellone, con bei successi delle n.3 e 4 del tabellone Gauff e Anisimova. Cadono comunque due teste di serie e la prima è la numero 27 Sofia Kenin, per mano dell’americana Peyton Stearns, che arriva a sommare 15 ace per rendere impermeabili i propri turni in battuta e dedicarsi così alla caccia dei break necessari. Questi arrivano nel secondo game del primo set e nel primo del parziale successivo; 6-3 6-2 e seconda partita con la croata Marcinko, che ha avuto la meglio sulla tedesca Tatjana Maria per 6-3 7-5.

McCartney Kessler usa la medesima severità di Stearns, ricalcandone il risultato vincente per superare la colombiana Arango e si accomoda nella stessa casella dei trentaduesimi di Jessica Pegula, che infligge un netto 6-2 6-1 ad Anastasia Zakharova, mentre Magdalena Frech scrive 6-1 6-1 per liquidare la slovena Erjavec e sfidare Jasmine Paolini. L’atleta di casa Storm Hunter è bravissima nell’eliminare, in una delle poche sorprese della giornata, la spagnola Bouzas Maneiro, autrice di una buona stagione nel 2025 e numero 40 del ranking; 6-4 6-4 e prossimo impegno con l’americana Baptiste.

Australian Open, vincono Gauff e Anisimova

L’americana Li vince un duro confronto con la colombiana Osorio, dimenticando tre matchpoint falliti nel secondo parziale ed altrettanti nel decimo game del parziale decisivo, prima di chiudere all’ottava palla-gara con lo score di 6-4 6-7(5) 7-5: Li affronterà Linette, che ha inflitto un 3-6 6-3 6-3 alla favorita numero 15 Emma Navarro, mentre Ana Bondar passa il turno con sicurezza al cospetto della wild card americana Mandlik con un eloquente 6-0 6-4 e sfida Sonmez, capace domenica di superare Alexandrova. Coco Gauff non ha pensieri per battere l’uzbeka Rakhimova 6-2 6-3 e aspetta Danilovic, che ha estromesso Venus Williams, e la tennista di casa Priscilla Hon si avvale del ritiro della canadese Stakusic sul punteggio di 1-6 6-4 5-3 e aspetta ora una tra Jovic e Volynets.

Si ritira anche Francesca Jones, che sul 6-2 3-2 in proprio sfavore cede strada alla polacca Klimovicova, che ora se la vedrà con Svitolina, mentre Clara Tauson fa valere i diritti della testa di serie numero 14 con l’ungherese Galfi: doppio 6-3 e nuovo impegno con Polina Kudermetova. Alycia Parks ferma Alexandra Eala, che pure aveva vinto i primi sei game della partita; l’americana cambia passo e ottiene i due parziali successivi per 6-3 e 6-2. Delusione per i sostenitori della tennista filippina, accorsi numerosissimi come si vede dal post su X. Per Alycia il secondo turno è da spartire con Karolina Muchova, che ha avuto bisogno di un tie-break per avere ragione della rumena Cristian: 6-3 7-6(6), al secondo matchpoint.

Queue hallucinante pour accéder au court n°6. La raison ? La Philippine Alexandra Eala y disputera tout à l'heure son premier tour de l'Open d'Australie. pic.twitter.com/98PLwYcWYM — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 19, 2026

Da segnalare infine il 6-3 6-2 con cui Amanda Anisimova festeggia l’esordio ai danni dell’elvetica Waltert e il 6-3 3-6 6-0 con cui Selekhmeteva elimina la tedesca Seidel; le rispettive avversarie saranno una tra Udvardy e Siniakova e una tra Dyas e Badosa.