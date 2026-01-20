Australian Open

Australian Open, Duckworth avverte Sinner: “Se gioco aggressivo posso dargli fastidio”

Dalla maratona del primo turno alla sfida con il numero uno: Duckworth si affida a coraggio e pubblico di casa: "Giochi a tennis per questi momenti"

Di Jenny Rosmini
2 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Australian Open 2026 - Via X @RolandGarros

James Duckworth sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner all’Australian Open: secondo turno dal sapore speciale per l’australiano, che arriva alla sfida dopo una rimonta in cinque set contro Dino Prizmic e con la spinta del pubblico di casa ancora nelle orecchie. Dall’altra parte, Sinner ci arriva con tutt’altra gestione di energie: esordio “corto” e qualificazione in 68 minuti per ritiro dell’avversario.

Sezioni
La sfida con Sinner da affrontare con ambizioneI precedenti (H2H) Duckworth–Sinner

In conferenza stampa ha raccontato tutta la sua soddisfazione: “Sono davvero, davvero carico. Ero in un bel po’ di difficoltà, ma sono felice di come sono riuscito a girare la partita. È bellissimo essere al secondo turno”. Fondamentale, secondo lui, il sostegno del pubblico: “L’atmosfera era incredibile. Mi hanno aiutato tantissimo nel finale del quarto set e nel quinto. È stato qualcosa di irreale, qualcosa che ricorderò per sempre”.

La sfida con Sinner da affrontare con ambizione

Duckworth sa di arrivare al match con qualche acciacco (“Il corpo è un po’ rigido, farò massaggi e fisioterapia”) e con meno energie rispetto a Sinner, che ha giocato solo 68 minuti al primo turno: “Probabilmente è un vantaggio per lui, è semplicemente così”. Ma l’australiano non rinuncia a crederci: “Sarà dura, sta giocando molto bene ed è molto forte qui in Australia. Ma se scendo in campo e gioco in modo aggressivo, penso di potergli creare qualche problema. A dargli fiducia c’è anche il precedente vinto in carriera contro l’italiano, oltre al sogno di vivere una grande notte a Melbourne: “È per questo che ti alleni e passi tutte quelle ore in campo e in palestra. È il motivo per cui giochi a tennis: per trovarti in queste situazioni. È davvero fantastico”.

I precedenti (H2H) Duckworth–Sinner

I due si sono affrontati tre volte nel circuito maggiore: Sinner conduce 2-1.

  • Cologne 2020, R1: Sinner b. Duckworth 6-1, 6-2
  • Toronto 2021 , R2: Duckworth b. Sinner 6-3, 6-4
  • Sofia 2021, QF: Sinner b. Duckworth 7-6(4), 6-4
