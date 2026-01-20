Australian Open

Australian Open, LIVE: parte la caccia al tris di Sinner. Alle 9 sfida Gaston

Jannik apre la sua stagione ufficiale contro il francese, battuto due volte su due. La diretta scritta su Ubitennis

Di Redazione
0 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Australian Open 2026 (foto Instagram @australianopen)
Jannik Sinner - Australian Open 2026 (foto Instagram @australianopen)

📣 Segui tutti gli Australian Open sui canali Eurosport, disponibili su DAZN 

Inizia il cammino verso la gloria, per il terzo titolo consecutivo, come riuscito solo a Novak Djokovic nell’Era Open. Jannik Sinner sfiderà Hugo Gaston all’esordio per l’Australian Open 2026, contro il quale ha vinto entrambi i precedenti. Il match, ovviamente sulla Rod Laver Arena, inizierà alle 9 italiane. Ubitennis seguirà l’incontro con la diretta testuale.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Australian Open, Musetti: “Sapevo che dopo il break Collignon si sarebbe ritirato”
Italiani
Australian Open: Nardi si arrende a Wu. La prima vittoria in uno Slam deve attendere ancora
Australian Open
Australian Open, Cocciaretto: “Sono nervosa e triste, mi è mancato l’atteggiamento”
Italiani
Australian Open, Darderi: “Se non avessi vinto in tre probabilmente non sarei arrivato in fondo”
Italiani