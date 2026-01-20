Inizia il cammino verso la gloria, per il terzo titolo consecutivo, come riuscito solo a Novak Djokovic nell’Era Open. Jannik Sinner sfiderà Hugo Gaston all’esordio per l’Australian Open 2026, contro il quale ha vinto entrambi i precedenti. Il match, ovviamente sulla Rod Laver Arena, inizierà alle 9 italiane. Ubitennis seguirà l’incontro con la diretta testuale.
Australian Open, LIVE: parte la caccia al tris di Sinner. Alle 9 sfida Gaston
Jannik apre la sua stagione ufficiale contro il francese, battuto due volte su due. La diretta scritta su Ubitennis
