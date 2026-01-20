Australian Open: Sinner fa 15 vittorie consecutive a Melbourne. Gaston si ritira dopo 2 set

[2] J. Sinner b. H. Gaston 6-2 6-1 rit.

Inizia ufficialmente il 2026 di Jannik Sinner e con questo anche la difesa al doppio titolo dell’Australian Open. Sinner infila la vittoria consecutiva numero 15 a Melbourne superando Hugo Gaston, numero 93 ATP, costretto al ritiro dopo due set.

Al numero 2 del mondo serve appena una manciata di punti per ritrovare le sensazioni con i propri colpi contro un avversario che fa della decostruzione del gioco dell’avversario il suo marchio di fabbrica. Sinner non si fa irretire e mette in chiaro le cose sin dal primo set: scaldato il servizio salvando tre palle break nel game inaugurale, piano piano calibra anche la risposta fino ad infilare una striscia di nove game consecutivi tra primo e secondo parziale. Le difficoltà di Gaston non sono legate solamente alla caratura di Sinner, con cui ha perso i due precedenti – entrambi datati 2021, Marsiglia e Miami – ma anche a un problema fisico che lo costringe ad alzare bandiera bianca alla fine del secondo set, sul punteggio di 6-2 6-1.

Al secondo turno Jannik affronterà il vincente tra James Duckworth e Dino Prizmic.

In due set, Jannik serve 6 ace con una percentuale di prime del 64% – vincendo l’86% di punti – e mette a referto 19 vincenti e 15 errori non forzati.

Primo set: Sinner si assesta rapidamente e travolge una buona versione di Gaston

Il primo match ufficiale dell’anno rimane tale anche se ti chiami Jannik Sinner. L’azzurro necessita di qualche punto di assestamento per trovare i propri automatismi. Nello specifico, il game che battezza il suo 2026 lo pone immediatamente davanti a tre palle break da affrontare. L’altoatesino risponde con due ace a uscire, inframezzati da un regalo sottorete di Gaston, che, preso il tempo al suo avversario, sbaglia la volée a chiudere. Il servizio si scalda rapidamente e arrivano un ulteriore ace e una prima vincente. Il francese è un avversario atipico, con soluzioni mancine e variazioni improvvise. Per contrastare la differenza del peso di palla, Hugo ricerca la profondità, anche se è ben evidente che non possa essere l’unico accorgimento tattico. Gaston tiene fino al sesto gioco, quando offre le prime palle break a Sinner. Il numero 2 del mondo sta lucidando il proprio tennis, ma concede qualcosa con entrambi i fondamentali. Tuttavia, la quarta occasione del game è quella buona: non si fa disorientare dall’attacco del francese e lo passa con il rovescio. La fatica in risposta dei primi punti lascia spazio a una maggiore continuità, che porta Jannik al set point sul 5-2. Chiude andando dalla parte giusta sull’attacco di Gaston. È 6-2 in 37 minuti.

Secondo set: Sinner persevera nel suo dominio, Gaston accusa un problema fisico e si ritira

Dopo l’incursione del medico, richiesto da Gaston per probabili problemi di stomaco – non una novità in questo Australian Open – le difficoltà per il francese si fanno insormontabili. Sinner mette subito la situazione in chiaro nel primo game con un break a 15. Jannik gioca il solito tennis preciso e pulito, che gli garantisce punti e sicurezze, ma è evidente come si prenda spazio per sperimentare nuove soluzioni. Smorzate sia di diritto che di rovescio – spesso contro smorzate – e la ricerca della rete sono le soluzioni più gettonate, la sicurezza d’esecuzione mette in luce il lavoro certosino svolto durante l’off season per andare ad ampliare l’arsenale di colpi. Nel quarto game l’azzurro inanella l’ottavo game consecutivo, con il secondo break del set. Comanda da fondocampo e, con il suo rovescio, inchioda Gaston sul diritto, nella diagonale a lui meno congeniale, impedendogli, di fatto, di poter variare. Il francese riesce a interrompere la striscia di 9 game persi di fila, smuovendo il punteggio sul 5-1. Fronteggiando uno 0-30, Sinner fa suo anche il secondo set, con il punteggio di 6-1. A fine set, Gaston è costretto al ritiro per un problema fisico.