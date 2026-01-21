Australian Open

Australian Open, Alcaraz: “Non sento la responsabilità di essere un ambasciatore del tennis”

“Amo giocare e godere di ogni istante sul campo, questo è il mio modo di essere un buon ambasciatore del nostro sport”

Di Danilo Gori
3 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Carlos Alcaraz - Australian Open 2026 (foto Instagram @australianopen)
Carlos Alcaraz - Australian Open 2026 (foto Instagram @australianopen)

📣🚗 A gennaio scopri gli Special Days Kia 

Non credevo di aver giocato troppo bene, poi il mio team mi ha detto che è stata un’ottima prestazione; quindi, sono contento” queste sono le prime parole di Carlos Alcaraz in conferenza stampa dopo il match vinto con Yannik Hanfmann, che confermano le frasi a caldo dette durante le chiacchiere nel dopo-gara al microfono. Carlos, rinfrancato, aggiunge che “certo sto cercando di adattarmi alle condizioni e inoltre davanti a me oggi c’era un grande giocatore”.

D. Succede spesso che pensi di non aver giocato granché bene e il tuo team non è d’accordo?
Alcaraz: “Quando sei in campo non vedi sempre le cose con chiarezza e magari ti soffermi sulle cose negative, non accorgendoti del quadro completo. Non ero troppo convinto di me certo anche per l’avversario, che ha saputo trovare grandi soluzioni e mi ha messo in difficoltà. Parlare con lo staff dopo il match mi aiuta a vedere le cose meglio e a giocare meglio l’incontro successivo”.

D. L’altro giorno hai detto che stavi lavorando sul servizio, secondo te quali sono gli aggiustamenti apportati negli ultimi due anni che ti hanno davvero aiutato nella crescita?
Alcaraz: “Direi la parte tecnica, il servizio è il colpo su cui mi sono soffermato, cambiando molte cose. Per il resto dei colpi non ho fatto molto; più che altro mi sono applicato sul mio comportamento in campo, sul modo in cui parlo con me stesso, su come affronto ogni match e ogni torneo. Che è poi quello che è stato il lavoro dell’ultimo anno”.

Essere un ambasciatore dello sport

D. Come numero uno del mondo senti di avere la responsabilità di essere un ambasciatore dello sport e di crescere nel solco di Federer, Nadal e Djokovic?
Alcaraz: “In realtà non ci penso molto; piuttosto cerco di intrattenere la gente e di coinvolgere quanto più pubblico a guardare il tennis. Amo entrare in campo, giocare a tennis e godere di ogni secondo passato sul campo, in questo senso penso di poter essere un buon ambasciatore del tennis”.

D. Hai le vesciche sulla mano ora? Come ti comporti quando ne hai in termini di impugnatura della racchetta?
Alcaraz: “Fortunatamente in questo momento non ne ho (sorride) e non ne ho mai avute; mi è capitato di averle ai piedi e credo che ci si debba comportare un po’ come dei guerrieri. Si deve andare oltre al dolore e giocare il meglio possibile”.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Australian Open, LIVE: Paolini avanti di un break su Frech
Australian Open
Carlos Alcaraz – Australian Open 2026 (foto via Twitter @AustralianOpen)
Australian Open: Alcaraz cresce alla distanza e passa con Hanfmann, brividi per Davidovich Fokina
Australian Open
Il rumore di Melbourne e le bombe su Kiev, la storia di Oleksandra Oliynykova
Personaggi
Australian Open, Baptiste: “Cose folli nel mio paese, Washington sembra una zona di guerra”
Australian Open