Australian Open

Australian Open, il programma di giovedì 22 gennaio: Sinner alle 9, Djokovic-Maestrelli e Musetti nella notte

Il "derby tra i Lorenzo" dalle 1.30, non prima delle 3.30 il pisano e Nole. Nella notte anche Darderi e Anisimova, Wawrinka e Swiatek a prima mattina

Di Redazione
2 min di lettura
Jannik Sinner - Australian Open 2026 (foto Instagram @australianopen)
Jannik Sinner - Australian Open 2026 (foto Instagram @australianopen)

Giovedì 22 gennaio 2026 sarà una di quelle giornate da ricordare, per gli appassionati di tennis. All’Australian Open 2026 si concluderà il programma dei secondi turni, con protagonista Jannik Sinner e non solo. Il n.2 del mondo aprirà la sessione serale sulla Rod Laver Arena, alle 9 del mattino in Italia, contro James Duckworth (che non sembra intenzionato a fare la comparsa). Ma sarà solo la punta dell’iceberg, tra italiani e big.

Australian Open, programma: non solo Sinner

Nella notte italiana, non prima delle 3.30 della notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, Francesco Maestrelli completerà il suo cerchio sfidando Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena. Alle 1.30, per inaugurare il programma della Margaret Court Arena, toccherà invece a Lorenzo Musetti nel derby contro Lorenzo Sonego, che saranno seguiti dalla n.4 al mondo Amanda Anisimova e Katerina Siniakova (Pegula-Kessler e Rybakina-Gracheva sulla Rod Laver).

Luciano Darderi aprirà il programma del Campo 6, alle 1.00 italiane, contro Sebastian Baez. Swiatek-Bouzkova sarà invece terzo match sulla John Cain Arena, dopo Keys-Kruger e Shelton-Sweeny. Fari puntati anche sulla Kia e sulla ANZ Arena, rispettivamente: quasi in contemporanea, verso le 6 del mattino, il possibile ultimo ballo di Wawrinka contro Gea e Machac-Tsitsipas, da cui uscirà fuori l’avversario al terzo turno del vincente tra Musetti e Sonego.

