Australian Open, il programma di giovedì 22 gennaio: Sinner alle 9, Djokovic-Maestrelli e Musetti nella notte

Giovedì 22 gennaio 2026 sarà una di quelle giornate da ricordare, per gli appassionati di tennis. All’Australian Open 2026 si concluderà il programma dei secondi turni, con protagonista Jannik Sinner e non solo. Il n.2 del mondo aprirà la sessione serale sulla Rod Laver Arena, alle 9 del mattino in Italia, contro James Duckworth (che non sembra intenzionato a fare la comparsa). Ma sarà solo la punta dell’iceberg, tra italiani e big.

Australian Open, programma: non solo Sinner

Nella notte italiana, non prima delle 3.30 della notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, Francesco Maestrelli completerà il suo cerchio sfidando Novak Djokovic sulla Rod Laver Arena. Alle 1.30, per inaugurare il programma della Margaret Court Arena, toccherà invece a Lorenzo Musetti nel derby contro Lorenzo Sonego, che saranno seguiti dalla n.4 al mondo Amanda Anisimova e Katerina Siniakova (Pegula-Kessler e Rybakina-Gracheva sulla Rod Laver).

Luciano Darderi aprirà il programma del Campo 6, alle 1.00 italiane, contro Sebastian Baez. Swiatek-Bouzkova sarà invece terzo match sulla John Cain Arena, dopo Keys-Kruger e Shelton-Sweeny. Fari puntati anche sulla Kia e sulla ANZ Arena, rispettivamente: quasi in contemporanea, verso le 6 del mattino, il possibile ultimo ballo di Wawrinka contro Gea e Machac-Tsitsipas, da cui uscirà fuori l’avversario al terzo turno del vincente tra Musetti e Sonego.