Australian Open, italiani in campo mercoledì 21 gennaio: Sinner, derby Musetti-Sonego e il sogno di Maestrelli

Il programma dell’Australian Open 2026 non conosce sosta ed è proiettato a mandare in archivio il secondo turno. Il primo Slam dell’anno vivrà nella notte italiana di giovedì 22 gennaio la sua quarta giornata che si preannuncia essere rovente, anche e soprattutto per le minacciose temperature bollenti dell’estate oceanica che stanno divenendo sempre di più un fattore all’interno della competizione. Gli atleti azzurri non sono scevri dall’accusare queste problematiche, con il virus gastro-intestinale a colpire Flavio Cobolli e Luciano Darderi che hanno risposto a fortune alterne: fuori al primo turno il romano contro Arthur Fery, mentre Luli è riuscito in extremis a chiudere in tre set la sfida con Cristian Garin.

Oltre a Cobolli, anche Matteo Arnaldi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto sono stati estromessi dal main draw singolare anche se la tennista anconetana sarà impegnata nel doppio femminile. Ad eccezione di Jasmine Paolini che ha già staccato il pass per il terzo turno contro Magdalena Frech, tutti gli altri superstiti della pattuglia azzurra cercheranno di emulare la toscana alle prime ore italiane di giovedì 22 gennaio.

Australian Open, Musetti-Sonego derby tutto da vivere

E’ un biglietto per due invece quello che si contenderanno Musetti e Sonego nel derby dei Lorenzo, giunto alla sua terza edizione nel circuito maggiore. Quello che andrà in scena sulla Margaret Court Arena alle ore 1:30 italiane sarà la “bella” di un confronto diretto che vede il toscano e il piemontese fermi sull’1-1. L’ultimo incrocio al Master parigino stava per costare caro al carrarino con la rimonta subita dall’amico Sonny vicina a sabotare la qualificazione di Musetti alle ATP Finals. In quel caso la rinuncia di Novak Djokovic fece derubricare il tutto con il classico lieto fine. Anche in terra australiana l’amicizia può attendere, sarà ‘mors tua vita mea’ tra i due azzurri.

Non sarà un vero e proprio derby, ma flirta con esso anche l’impegno che attende Luciano Darderi. L’italo-argentino non ha mai giocato così bene sul cemento, ragione in più per mettersi alle spalle i malesseri riscontrati nella sfida con Garin e prepararsi al meglio per affrontare Sebastian Baez. Villa Gesell contro Buenos Aires in un confronto tra giocatori che condividono periodo di forma e status da terraioli. Sul Campo 6 di Melbourne Park alle ore 1:00 italiane avrà luogo il settimo capitolo della loro saga dove El pollito è in vantaggio 4-2 e forte della finale conquistata ad Auckland dove si è arreso solo a Jakub Mensik.

Maestrelli sogna l’impresa con Djokovic, Sinner sfida Duckworth

Addentrandoci nella notte italiana sarà il turno di Francesco Maestrelli che sta vivendo in una bolla il suo primo Slam. Il pisano ha tutta l’intenzione di continuare a sognare e, come nelle migliori favole, è tempo di affrontare il cattivo. A vestire i panni dell’antagonista sarà Novak Djokovic, con l’azzurro a scoprirlo solo al termine della battaglia vinta contro Terence Atmane. Il confronto è un inedito, il numero 141 del ranking affronterà per la prima volta il suo idolo sulla Rod Laver Arena con lo start previsto non prima delle ore 3:30 italiane.

Sempre sul Centrale di Melbourne, non prima delle ore 9:00 italiane, toccherà a Jannik Sinner. L’uomo di punta del tennis italiano difenderà il titolo stavolta contro James Duckworth che, microfono alla mano, ha incendiato la vigilia dell’incontro mostrandosi speranzoso sull’esito finale. Il precedente a cui si aggrappa il giocatore di casa è quello datato 2021 quando a Toronto superò l’altoatesino in due comodi set. Ne è passata di acqua sotto i ponti e nell’ultimo duello, due anni fa e Sofia, l’azzurro restituì il punteggio all’australiano. Il numero 88 del ranking ha le Dolomiti da scalare, con il bis-campione in carica smanioso di proseguire la caccia al terzo titolo dell’Australian Open.

Australian Open, esordio per Bolelli e Vavassori

Non solo nel singolare, ma c’è tanta Italia anche nella specialità di doppio con i soliti Simone Bolelli e Andrea Vavassori ai nastri di partenza per inseguire, ancora, il titolo Slam che ancora latita nella loro bacheca di coppia. Proprio Melbourne rischia di diventare stregata, con il torinese e il bolognese, qui trionfante con Fognini nel 2015, a cedere in finale per due anni consecutivi. Il loro percorso inizia alle ore 1:00 italiane contro Ray Ho e Hendrik Jebens dove partono nettamente favoriti.

Nonostante la delusione nel singolare, Elisabetta Cocciaretto rimane in Australia per affiancare Jessica Bouzas Maneiro contro il tandem USA formato da Hailey Baptiste e Peyton Stearns, con il match previsto non prima delle ore 5:30 italiane. La coppia italo-spagnola ha già giocato insieme nell’agosto dell’anno scorso tra Monterrey e US Open rimediando due sconfitte nei rispettivi primi turni.

Italiani in campo giovedì 22 gennaio

S. Baez – [22] L.Darderi – Court 6, ore 1.00

[7] A. Bolelli/A. Vavassori – R. Ho/H. Jebens – Court 5, ore 1:00

[5] L. Musetti – L. Sonego – Margaret Court Arena, ore 1:30

[Q] F. Maestrelli – [4] N. Djokovic – Rod Laver Arena, non prima delle ore 3:30

H. Baptiste/P. Stearn – J. Bouzas Maneiro/E. Cocciaretto – Court 14, non prima delle ore 5:30

[2] J. Sinner – J. Duckworth – Rod Laver Arena, ore 9:00

I match saranno visibili su Eurosport e in streaming su DAZN, Discovery+, HBO Max e TIMVision.