Australian Open

Australian Open, LIVE: Paolini avanti di un break su Frech

La n.1 d'Italia torna in campo contro la polacca, per raggiungere i sedicesimi di finale per il terzo anno di fila. La diretta scritta su Ubitennis

Di Redazione
2 min di lettura
Jasmine Paolini - Australian Open 2026 (foto X @wta)

Finalmente è arrivata l’ora dell’unica italiana, tra maschile e femminile, in campo nella quarta giornata dell’Australian Open 2026. Jasmine Paolini affronterà Magdalena Frech, contro cui ha vinto l’ultimo precedente (dopo aver perso il primo), con in palio il terzo turno del primo Slam dell’anno, da lei raggiunto nelle ultime due stagioni. La n.7 del tabellone femminile parte da favorita, ma la polacca offre il suo miglior tennis sul cemento. La vincitrice affronterà Iva Jovic o Priscilla Hon.

Paolini-Frech 3-1Paolini-Frech 2-1Paolini-Frech1-0
A few seconds ago21/01/2026 10:52

Paolini-Frech 3-1

Le palle break, due, arrivano anche per Paolini nel quarto gioco. Sulla seconda Jas gioca a tutta, sfortunata con un dritto largo di un soffio, che sarebbe stato vincente. Brava poi la polacca a tentare anche di variare, ma Jas accelera e chiude al volo alla terza chance. 3-1.

11 min ago21/01/2026 10:42

Paolini-Frech 2-1

Ancora difficoltà al servizio per una Paolini un po’ imprecisa, specie dal lato del dritto. Frech spinge, cavalca l’onda, e arriva a due palle brek di fila. Su entrambe Jas è ancora molto fredda, usando una bella palla corta sulla seconda. Annullerà poi la terza, riuscendo a trarsi ancora d’impaccio.

20 min ago21/01/2026 10:32

Paolini-Frech1-0

Inizio subito in salita per l’azzurra: Frech spinge da fondo, soprattutto con il dritto, e arriva a palla break. Jasmine rimane fredda, tiene il servizio.

