Australian Open, LIVE: Paolini avanti di un break su Frech

Finalmente è arrivata l’ora dell’unica italiana, tra maschile e femminile, in campo nella quarta giornata dell’Australian Open 2026. Jasmine Paolini affronterà Magdalena Frech, contro cui ha vinto l’ultimo precedente (dopo aver perso il primo), con in palio il terzo turno del primo Slam dell’anno, da lei raggiunto nelle ultime due stagioni. La n.7 del tabellone femminile parte da favorita, ma la polacca offre il suo miglior tennis sul cemento. La vincitrice affronterà Iva Jovic o Priscilla Hon.

Paolini-Frech 3-1 Le palle break, due, arrivano anche per Paolini nel quarto gioco. Sulla seconda Jas gioca a tutta, sfortunata con un dritto largo di un soffio, che sarebbe stato vincente. Brava poi la polacca a tentare anche di variare, ma Jas accelera e chiude al volo alla terza chance. 3-1.

Paolini-Frech 2-1 Ancora difficoltà al servizio per una Paolini un po’ imprecisa, specie dal lato del dritto. Frech spinge, cavalca l’onda, e arriva a due palle brek di fila. Su entrambe Jas è ancora molto fredda, usando una bella palla corta sulla seconda. Annullerà poi la terza, riuscendo a trarsi ancora d’impaccio.