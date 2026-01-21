Australian Open: Sabalenka sul velluto, bene anche Tauson e Mboko

Nella nottata italiana del quarto giorno all’Australian Open 2026 prende il via il secondo turno della parte alta del tabellone femminile, quella di Aryna Sabalenka. Che vede avanzare diverse teste di serie e protagoniste attese. Tra le vittorie più nette spicca quella della numero uno del mondo, che regola la cinese Bai in poco più di un’ora, mentre non mancano rimonte, conferme e dure battaglie, come quella tra la danese Tauson e la neo-uzbeka Polina Kudermetova.

Australian Open: [1] A. Sabalenka b. Z. Bai 6-3 6-1

Il match si apre con una Sabalenka, finalista uscente all’Australian Open, arrembante, determinata a non lasciare spazio alla sua avversaria. La numero uno del mondo spinge fin dai primi scambi, impone ritmo e potenza e mette in grande difficoltà Bai, visibilmente sopraffatta dal tennis muscolare della bielorussa. Il primo break arriva già nel secondo game, prima ancora che la cinese riesca a conquistare un singolo punto, e il divario tecnico e fisico tra le due appare subito evidente, soprattutto nella velocità dei colpi.

Dopo appena 14 minuti si è già sul 5-0 per Sabalenka, con Bai che ha raccolto appena quattro punti, tutti in risposta. La cinese riesce finalmente a sbloccarsi e a tenere il servizio al sesto tentativo, iniziando a mostrarsi più solida e coraggiosa nello scambio. Nel game successivo, la qualificata prova a rimanere più vicino alla linea di fondo, attendendo l’errore dell’avversaria, che inizia a mostrare un po’ di inspiegato nervosismo e concede qualche gratuito di troppo.

Bai approfitta del momento per accorciare ulteriormente le distanze, portandosi sul 5-3 al termine di un lungo game da oltre otto minuti, con Sabalenka che, visibilmente irritata, a fine gioco corre a cambiare racchetta. La bielorussa però riesce in qualche modo a ricomporsi nel momento giusto: si affida al servizio per ritrovare sicurezza e, alla settima opportunità, chiude il set 6-3.

Sabalenka vola all’Australian Open

Nel secondo set Sabalenka ristabilisce con decisione le gerarchie. Al rientro in campo, la numero uno del mondo sembra essere riuscita a recuperare il polso della situazione (sinceramente risulta difficile comprendere come avesse fatto a perderlo, viste l’andamento della partita). Torna a dominare con lucidità e brillantezza, sfruttando al meglio la combinazione servizio-dritto e tenendo sempre in mano il pallino del gioco. Bai prova a replicare la tattica attendista che le aveva fruttato qualcosa nel finale del primo parziale, ma si ritrova nuovamente travolta dalla pressione costante dell’avversaria.

La bielorussa strappa il servizio in apertura con un break a 30 e nel secondo gioco riesce a uscire indenne da un game complicato, che avrebbe potuto ristabilire momentaneamente l’equilibrio. Superato quel momento, Sabalenka allunga con un secondo break e gestisce poi senza problemi il vantaggio, portando la malcapitata cinese a spasso per il campo e togliendole ogni riferimento .

Il set si chiude rapidamente con un netto 6-1 in 34 minuti. Sabalenka approda così al terzo turno dell’Australian Open, dove affronterà la vincente del match Potapova.

Shnaider e Sonmez da sogno

La russa Diana Shnaider, testa di serie n.23 (WTA n.22), compie una grande rimonta contro la wildcard australiana Talia Gibson. Gibson (WTA n.119) vince il primo set 6-3 e si procura tre match point sul 5-4 nel secondo parziale. Shnaider però li annulla con coraggio e ribalta l’inerzia dell’incontro, imponendosi 3-6, 7-5, 6-3 in due ore e 13 minuti. L’australiana pagaa caro prezzo i 49 errori non forzati commessi, a fronte dei 24 della più solida giocatrice russa.

La qualificata turca Zeynep Sonmez prosegue il suo splendido torneo, approdando per la prima volta in carriera al terzo turno in Australia. La 23enne di Ankara sconfigge l’ungherese Anna Bondar con un netto 6-2, 6-4, continuando la sua corsa da sogno dopo l’upset all’esordio sulla testa di serie n.11 Ekaterina Alexandrova (match durante il quale si è persino distinta per aver soccorso una raccattapalle colta da malore).

L’ucraina Elina Svitolina, 12ª testa di serie, non lascia scampo alla qualificata polacca Linda Klimovicova, archiviando la pratica con un secco 7-5, 6-1. Dopo un primo set combattuto, in cui l’esperienza di Svitolina ha fatto la differenza nei punti cruciali, la seconda frazione è stata a senso unico. La 29enne di Odessa – imbattuta in questo avvio di 2026 (7 vittorie su 7) – ha alzato ulteriormente il livello e dominato con il suo solido gioco da fondo campo. Ad attenderla al terzo turno ci sarà Shnaider.

Esperienza alla riscossa

La kazaka Yulia Putintseva (WTA n.105) ha raggiunto il terzo turno battendo nettamente la francese Elsa Jacquemot con il punteggio di 6-1, 6-2. La 28enne Putintseva, veterana del circuito e già due volte ai quarti in tornei Major, ha dominato sin dall’inizio sfruttando anche la stanchezza dell’avversaria. Jacquemot, 22 anni, veniva infatti da una maratona al primo turno, vinta dopo oltre 3 ore con tre tie-break consecutivi contro la n.20 Marta Kostyuk. Contro Putintseva la francese ha subito la maggior varietà di colpi e l’aggressività della kazaka, cedendo il servizio cinque volte nell’arco dei due set. Per Putintseva si tratta della quinta qualificazione in carriera al terzo turno di Melbourne.

La statunitense Hailey Baptiste (WTA n.70) ha spento le speranze di casa superando l’australiana Storm Hunter, in tabellone grazie a una wildcard, con un rapido 6-2, 6-1. L’incontro è durato poco più di un’ora, con Baptiste che ha messo in mostra tutta la sua potenza da fondo campo. La 21enne di Washington ha piazzato 24 colpi vincenti contro i soli 7 della giocatrice di casa, prendendo il comando degli scambi sin dai primi game. Hunter, al rientro dopo un grave infortunio al tendine d’Achille, nulla ha potuto di fronte al ritmo imposto dall’americana.

Il nuovo che avanza

La canadese Victoria Mboko, 17ª testa di serie, stacca il pass per il terzo turno con una convincente vittoria 6-4, 6-3 sulla statunitense Caty McNally. Mboko, 19 anni e n.16 del ranking, ha dovuto lottare soprattutto nel secondo set: dopo essere finita sotto 0-3, ha infilato sei game consecutivi per ribaltare il parziale e chiudere la sfida in suo favore. Il match si è concluso in circa un’ora e mezza, confermando l’ottimo momento di forma della giovane nordamericana. Con questo risultato eguaglia il suo miglior piazzamento Slam (terzo turno, come al Roland Garros 2025).

La danese Clara Tauson, testa di serie n.14, ha dovuto faticare oltre due ore per piegare la resistenza dell’uzbeka Polina Kudermetova in quello che è stato probabilmente il match più avvincente della nottata. Tauson si è imposta con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-5, al termine di un confronto equilibrato e ricco di scambi spettacolari da fondo campo. La 22enne Kudermetova – passata da pochi mesi a rappresentare l’Uzbekistan – ha messo in difficoltà la più quotata avversaria soprattutto nel secondo set, approfittando di un calo al servizio della danese. Nel set decisivo, però, Tauson ha ritrovato il suo tennis aggressivo ed è riuscita a ottenere il break decisivo nel finale, chiudendo 7-5. Con questa vittoria Tauson approda al terzo turno, dove sfiderà la canadese Mboko per un posto agli ottavi dell’Australian Open…con vista Sabalenka.