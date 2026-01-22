Karolina Pliskova, il fascino discreto della serenità: “Nessun rimpianto per il passato…sono stata n.1”

“Congratulazioni Karolina, cosa si prova a ottenere un risultato così positivo contro una giocatrice così giovane e promettente?”. La giovane in questione è la ventitreenne indonesiana Janice Tjen, da lei sconfitta al secondo turno, la Karolina della domanda è Pliskova, rediviva tennista ceca capace nel luglio 2017 di raggiungere la vetta del ranking: “Ogni vittoria è importante per me” – si schermisce modesta, forse non si sente così vecchia, come d’altronde la sua avversaria non è poi così giovane – “dal momento che non ne ho avute nel complesso così tante”.

Quando però si tratta di parlare di condizioni fisiche, qualche segno del tempo pare essersi posato su di lei: “Come sto dopo due partite? Non granché bene” – e ride – “certo il giorno di riposo aiuta, ma è stata dura dopo la vittoria di lunedì. Giocare in partita è sempre differente rispetto agli allenamenti, ecco, mi manca proprio questo, il match. Spero di recuperare per il prossimo”. Due vittorie di fila in uno Slam non uscivano sulla ruota di Louny, piccolo centro a nord-ovest di Praga dove Karolina è nata, da tre anni esatti, quando in Australia fu fermata nei quarti di finale da Magda Linette.

Un anno di assenza per Pliskova

Tre anni esatti; da allora un anno e mezzo senza particolari sussulti se escludiamo il titolo a Cluj-Napoca nel 2024, e nello stesso anno l’infortunio alla caviglia a New York. Poi il buio tennistico e le speranze vane di rientrare in Asia lo scorso anno, fino a oggi. Lei è contenta del piccolo traguardo raggiunto ma riconosce anche di avere avuto fortuna: “Si può trovare subito una giocatrice tra le top al primo turno, fortunatamente non mi è capitato. È utile giocare qualche match all’inizio, poi ora avrò Madison Keys ma siamo al terzo turno di uno Slam, ogni partita è difficile”.

E sul prossimo match: “Abbiamo giocato la finale a Brisbane un paio di anni fa (in realtà sei ndr), molte cose sono cambiate, lei ha vinto Melbourne lo scorso anno. Ovviamente è lei la favorita e io posso solo sorprendere; vedremo, ho le mie armi”.

Onesta fino in fondo, Karolina. Sa che probabilmente perderà ma non si nasconde nemmeno quando non ha nulla da perdere. Del resto, non lo faceva nemmeno quando era tra le giocatrici da battere: in una intervista dopo la vittoria al primo turno con Sloane Stephens, una sfida tra giocatrici entrambe escluse dalla top 1000, Ben Rothenberg glielo riconosce ricordandole un aneddoto risalente al 2017: “Dovevi incontrare al quarto turno la paraguayana Cepede Royg e mi hai detto: certo dovrei vincere io. Nessun top player lo dice, perché aumenta la pressione”.

Nessun rimpianto: “So di aver fatto quanto potevo”

Pliskova vinse quella partita, anche se solo al terzo set, ma in semifinale si fermò di fronte a Simona Halep. Ecco, il suo cruccio potrebbe essere quello di non aver vinto uno Slam, di essere una del club delle numero uno del mondo senza corone Major, un gruppo che l’accomuna per esempio a Safina e a Jankovic, ma lei pare tutt’altro che piena di rimpianti; anzi, non fa mistero al giornalista americano dell’orgoglio per quanto ha saputo conquistare: “Non ho rimpianti per quanto non ho saputo fare; sì, lo so, non ho vinto gli Slam, ma con il passare del tempo mi sento a posto”.

“Non devo” – continua al microfono di Rothemberg – “pensare a quanto non ho vinto, a quante partite avrei potuto portare a casa e non l’ho fatto. Ho semplicemente fatto quanto ho potuto in quel momento, senza pensieri sul passato. Anzi, se penso che sono stata numero uno del mondo, un traguardo duro da raggiungere per tantissime tenniste, quasi non ci credo; per me quel traguardo vale oggi molto di più di quanto valesse allora”.

Molte tenniste baratterebbero la loro carriera con la sua, aggiunge il giornalista, e Pliskova ne è consapevole: 34 finali nel circuito e il bilancio è perfettamente in parità, il primo acuto a Kuala Lumpur nel 2013, l’anno più ricco il 2019 con Brisbane, Eastbourne, Zhengzhou e la perla del Foro Italico contro Johanna Konta.

Il circuito oggi

Cosa si aspetta Pliskova da questa fase della carriera, esistono ancora le vecchie motivazioni? “Certo” – dice lei – “senza di quelle forse ora non camminerei nemmeno” e sorride. “Ma proprio per il mio rapporto sereno con il passato, oggi non vivo con troppa pressione questo fase della mia storia tennistica”.

Un bel vantaggio in un circuito dove la pressione è cresciuta: “C’è maggiore stress, tutto è più professionale e serio, i team si sono allargati; inoltre, ci sono i social. Anche dieci anni fa c’erano, ma erano meno invadenti. Io non avevo Instagram, oggi c’è X, Threads, ognuno ha molte più informazioni; appena fai qualcosa, tutti lo sanno, e questo genera extra-pressione. E intanto il tennis fugge avanti: scambi sempre più veloci, preparazione atletica… Quando ero una top sapevo che in un modo io nell’altro avrei vinto i primi turni, oggi questa sicurezza non c’è più e con una delle prime 150, se non hai una buonissima giornata, puoi perdere”.