Australian Open: Cerundolo sovrasta Rublev. Vince in tre anche De Minaur

[18] F. Cerundolo b. [13] A. Rublev 6-3 7-6(4) 6-3

Cade Andrey Rublev e lo fa contro Francisco Cerundolo che, fin qui, ha dimostrato un ottimo stato di forma e una crescita mentale importante. Il russo avrà tempo per andare dal barbiere e rifletterà sul fatto che ormai è in pianta stabile fuori dalla Top10, mentre l’argentino sfodererà i muscoli per essere arrivato agli ottavi di finale in carrozza senza aver mai perso un set.

E’ finita 6-3 7-6(4) 6-3 in due ore e 9′, con il russo volenteroso, tenace, ma incapace di vincere i punti decisivi. Ha provato un sussulto in avvio di terzo set, ma avanti 2-0 ha subito cinque giochi consecutivi che ne hanno lucidato la strada verso l’uscita da Melbourne. E attenzione a quel che potrà fare Cerundolo nel prosieguo di questo torneo e alle conseguenze nel ranking di questo suo percorso.

I numeri raccontano dei problemi di Rublev con la prima di servizio, di cinque doppi falli e del 53% di prime messe in campo. Nettamente migliori i numeri dell’argentino che mette a segno 30 vincenti e 26 gratuiti, contro il falloso russo, 41 errori non forzati e 26 vincenti. Merito del forcing dell’argentino se il n. 15 del mondo ha sbagliato così tanto, ma è anche vero che Rublev ci ha messo del suo. Gara equilibrata, con Cerundolo che piazza il break nell’ottavo gioco e comincia la sua gara in avanti. Nel secondo set l’unico ad avere occasioni di break è il russo: sono due e consecutive nel sesto game, ma è bravo il n. 21 del mondo con il suo servizio a cancellare i guai. Al tie-break sono dell’argentino i punti chiave e per Rublev è dura.

Eppure la reazione c’è ed è di cuore da parte di Andrey: neanche il tempo di ipotizzare un cambio di rotta che Cerundolo mostra i muscoli e una serenità mentale da fare invidia. Agli ottavi trova Zverev.

[6] A. de Minaur b. [29] F. Tiafoe 6-3 6-4 7-5

Stavolta non corre pericoli e arriva dritto alla meta degli ottavi di finale Alex de Minaur. Alza bandiera bianca un propositivo Frances Tiafoe che ha provato a fare la sua parte, provando a far saltare il banco, ma il suo gioco offensivo non si è tradotto in risultati concreti. Anche se gli amanti dello spettacolo hanno tifato per assistere al tie break di uno spettacolare terzo set. E’ finita con la vittoria dell’australiano 6-3 6-4 7-5 in 2ore e 43′.

Eppure i segnali erano positivi in avvio di gara, ma l’americano ha sbagliato troppo commettendo 40 errori non forzati a fronte di 25 vincenti, sfruttando una sola palla break su tre. Molto più pericoloso De Minaur che non ha mai fatto giocare facile il suo avversario, trovando grande regolarità nei turni di servizio. Una sola pausa, nel secondo parziale, che non gli è costato nulla in termini di match, solo un po’ di carburante in più consumato. Poi nel terzo Tiafoe si è mostrato in modalità “muro”, pur non mettendo in soffitta gli errori banali a “rete”.

Parte senza dubbio meglio Tiafoe che fa soffrire De Minaur nei suoi turni di battuta. Nel settimo gioco potrebbe scappar via lo statunitense, ma il beniamino di casa si salva da due buche, alias palle break, pronte a farlo precipitare. Non solo si salva, ma il buon Alex ne fa leva per strappare il servizio allo statunitense e poi chiudere 6-3. Mentalmente è dura per l’americano che risente dell’accaduto. Dalla gloria alla polvere, e un secondo set che lo vede sotto 5-2 con doppio break subito. Ha un sussulto ma che serve solo ad accorciare il gap, ma non l’esito del parziale, 6-4.

Nel terzo set il monologo non cambia con De Minaur subito reattivo a strappare la battuta al suo avversario in avvio di terzo set. Match indirizzato, ma c’è ancora un sussulto di Tiafoe, aggressivo in risposta con il set che torna in equilibrio, 4-4.

Lo slice fa soffrire l’americano che col dritto fa fatica a ribaltare l’esito dello scambio. Palla in corridoio e due palle break consecutive per De Minaur: in entrambe ci sono i meriti di Tiafoe, specie sull’ultima in cui trova col dritto gli ultimi centimetri di campo e costringe l’australiano a spegnere il suo dritto in rete. De Minaur spinge, l’americano si difende e poi con un’accelerazione di dritto si procura la palla per tornare avanti nel match dopo un’eternità.

Poi è gara di nervi con l’australiano ancora a “impazzire” per provare ad andare a servire per il match. Altre due chance non sfruttate, prima che Tiafoe spedisca in corridoio un rovescio giocato in precario equilibrio. Si salva ancora lo statunitense ma per altre due volte. Alla quinta occasione di break offerta a De Minaur è sciagurato e spedisce fuori un dritto a rete a campo spalancato. Sospiro di sollievo per De Minaur ma momentaneo, perchè Tiafoe non vuole arrendersi. Trascina l’australiano ai vantaggi con uno splendido diritto incrociato. Sempre a rete commette i suoi “orrori” che gli costano caro come quando consegna la seconda palla match all’australiano addormentandosi sul fil di rete. De Minaur non chiude ma sbaglia di rovescio e il pathos aumenta. Tiafoe ha addirittura una chance di controbreak, ma l’australiano alza il livello del suo servizio e si toglie da guai. Sfiderà Bublik o Etcheverry.