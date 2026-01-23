Australian Open, chi è Tomas Machac: il pericolo ceco sulla strada di Musetti

Non sarà un terzo turno agevole quello di Lorenzo Musetti all’Australian Open 2026. Il tennista carrarino, numero 5 al mondo, si troverà di fronte l’ostico ceco Tomas Machac, numero 24 al mondo e reduce dal recente trionfo all’Adelaide International 2026. Un avversario pericoloso che si è aggiudicato l’unico precedente tra i due, risalente a Marsiglia 2024; in quell’occasione, il classe 2000 si impose con un netto 6-3 6-2, mostrandosi decisamente più a suo agio sulle superfici rapide. Ma chi è davvero il talento di Beroun?

Tomas Machac, l’inizio della carriera

Nato il 13 ottobre 2000 nei sobborghi di Praga da papà Tomáš e mamma Daniela, Macháč ha impugnato la racchetta per la prima volta a 5 anni, palleggiando contro il muro del circolo mentre osservava la sorella Katerina giocare. Il suo talento cristallino non è passato inosservato: a soli 10 anni è stato invitato ad allenarsi al prestigioso TK Sparta Praha, club che da quel momento è diventato la sua seconda casa.

La sua carriera Junior è stata caratterizzata da fortune alterne (60 vittorie e 43 sconfitte), con una chiara predilezione per il cemento. Nonostante un best ranking alla posizione n. 16, le soddisfazioni maggiori sono arrivate in doppio, con la vittoria nel prestigioso Orange Bowl (in coppia con Styler) e la semifinale raggiunta proprio agli Australian Open.

L’approdo nel circuito maggiore

Dopo l’esordio nei Future a fine 2016 e i primi tre titoli conquistati in patria nel 2018, il vero salto di qualità è avvenuto nel 2020. Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, Macháč ha conquistato il Challenger di Coblenza e, alla ripresa del circuito, ha superato le qualificazioni del Roland Garros centrando la sua prima presenza Slam.

Da allora, la sua crescita è stata costante. Nel 2024 è il doppio a regalargli le principali soddisfazioni così come da Junior. Semifinale all’Australian Open ma soprattutto la medaglia d’oro nel doppio misto con la connazionale Katerina Siniakova, ex fidanzata con cui, nonostante la rottura, si scambia un bacio che fa il giro del mondo.

Sgomitando con i connazionali Lehecka e Mensik, Machac riesce a ritagliarsi il suo spazio. Lo scorso anno ha vissuto il suo momento magico ad Acapulco, conquistando un titolo ATP 500 e diventando il terzo ceco a riuscirci dopo leggende come Tomáš Berdych e Radek Štěpánek. Un titolo che gli permise anche di mettere piede per la prima volta in top 20.

Australian Open, Machac: “Con quel livello sono in grado di battere chiunque”

Pochi giorni fa è arrivato il bis ad Adelaide, un successo che non ha nemmeno avuto il tempo di festeggiare per correre a Melbourne. In una intervista a Tennis Majors, Macháč ha confessato: “Durante il quarto di finale contro Munar ho capito di avere una buona possibilità di giocare per il titolo perché stavo giocando un ottimo tennis. Personalmente, quando gioco il primo o il secondo round, non penso al titolo o alla finale. Ma una volta raggiunto quel livello, mi sono reso conto che in quello stato di forma ero in grado battere quasi chiunque“.

Elegante ma aggressivo, Macháč è un tennista solido da fondo campo, capace di accelerazioni letali sulle superfici veloci. Lui stesso in una intervista concessa all’ATP si definisce imprevedibile: “Posso essere molto aggressivo e so giocare di difesa. A volte non so cosa fare in campo e poi gioco il mio miglior tennis”.

L’unico vero limite rimane la fragilità fisica. Dopo i problemi alle costole nel 2022, il finale di stagione 2025 è stato tormentato da un infortunio al ginocchio accusato durante le finali UTS di Londra: “È stato un periodo molto difficile. Dopo essere arrivato a casa da Londra, non ho giocato per circa 10-12 giorni perché avevo una piccola lesione o problemi al ginocchio. Non potevo allenarmi; stavo solo guarendo. Quando ho ricominciato ad allenarmi, inizialmente sembrava buono, ma dopo quattro o cinque giorni ho ricominciato a sentirlo“.

“L’unico obiettivo per il 2026 è il mio corpo”

Un problema che ha insinuato molti dubbi nella mente di Machac, arrivato in Australia con preoccupazioni dissipate dalle prestazioni in campo: “Ho ricevuto alcuni trattamenti e sono partito per l’Australia con grandi dubbi sul fatto che potessi anche giocare. Non sapevo se il ginocchio fosse guarito. Tuttavia, dopo due giorni di allenamento nel caldo australiano, tutto ha iniziato a sembrare buono e mi sono sentito più fiducioso. Durante i tornei, ho smesso di sentire dolore a Brisbane. In realtà non mi sono allenato molto, quindi ero molto felice di riuscire a giocare quel tipo di tennis con quasi nessun allenamento sulle gambe”.

A Melbourne la sua avventura è iniziata con due match complicati e altrettante vittorie contro Dimitrov e Tsitsipas sfoggiando il suo solito stile di gioco aggressivo che viaggia tra alta resa e il rischio errore sempre dietro l’angolo. Per un tennista che ha avuto diversi problemi fisici non sorprende la risposta alla domanda su quale sia il suo obiettivo per il 2026: “Ho solo un obiettivo: il mio corpo. Non ho aspettative specifiche sui risultati di questa stagione; voglio solo giocare il mio tennis e godermelo. Questo è l’unico obiettivo”. Machac sottolinea ancora quanto l’aspetto mentale sia uno dei fattori fondamentali nelle prestazioni in campo: “Quando ho questa mentalità durante i tornei, gioco il mio miglior tennis. Non voglio cambiare nulla di questa mentalità“.

Australian Open, Machac: “Tutti vogliono essere n° 1 ma …”

Un approccio che ha pagato dividendi in questo inizio di stagione: “Penso che questo recente torneo mi abbia mostrato cosa dovrei fare, ed è avere zero aspettative. Voglio passare del tempo in campo senza pensare troppo se sto giocando bene o male. Questa è la prima cosa. Poi, voglio divertirmi e giocare il mio gioco contro ogni avversario. Per me, i risultati derivano da questo stato mentale. Certo, tutti vogliono essere Top 10 o numero 1 al mondo – è l’obiettivo ultimo di tutti – ma non è il motivo per cui lo faccio“.

L’Australia per Tomas è un terreno amico, con il tennista ceco che descrive Melbourne come una delle sue tappe preferite: “Mi piace tutto di questo posto: la città, l’atmosfera, le palle e i campi. Praticamente adoro ogni aspetto degli Australian Open. Ho sempre giocato bene qui, fin da quando ero più giovane, quindi è un torneo che sento mio“.

Un feeling che Machac ha sentito nascere nel 2021 in quello che fu un Australian Open complicato considerando le strette normative vigenti in Australia: “Feci le qualificazioni a Doha, le superai e poi arrivai a Melbourne. Ricordo ancora la sfida contro Berrettini al secondo turno; persi, ma fu un’esperienza importante“. Un esperienza che difficilmente dimenticare anche per il modo in cui è iniziata dopo i casi di positività registrati sui voli diretti a Melbourne: “Ero uno di quelli che ha passato 14 giorni in quarantena rigida senza finestra! Quindi me lo ricordo benissimo. Ma in termini di condizioni e superficie – assolutamente, mi si addice”.