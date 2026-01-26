Australian Open, Pegula: “A 31 anni sento di star migliorando. Battere un’amica? Siamo abituate”

Jessica Pegula frantuma le possibilità di Madison Keys di riconfermarsi campionessa all’Australian Open, sconfiggendo l’amica e connazionale in due rapidi set. La trentunenne statunitense ha tenuto un altro passo per tutta la durata dell’incontro a dispetto di una Keys imprecisa. Dopo tre anni dall’ultima volta, Pegula ritorna ai quarti di finale a Melbourne, dove si cimenterà in un ulteriore derby states, questa volta contro la temibile Amanda Anisimova.

D. Congratulazioni. Quarti di finale. Ottima prestazione. Cosa ti ha soddisfatto di più oggi?

Jessica Pegula: “Sono contenta di come sono riuscita a servire nei momenti chiave, mettendo in atto la mia strategia. Ho osservato, colpito, mi sono mossa, mi sono sentita molto bene durante tutto il torneo, e riuscire a mantenere questo livello contro una giocatrice del calibro di Maddie, campionessa in carica, sarebbe stato molto più difficile oggi, ma penso di esserci riuscita comunque molto bene”.

D. In quel momento in cui Madison stava rimontando nel secondo set, cosa ti sei detta per mantenere la calma e non pensare che sarebbe stata un’altra rimonta da parte sua?

Jessica Pegula: “Penso che per me fosse davvero importante concentrarmi sul mio servizio. Era molto difficile servire con il sole da quel lato e ho perso quel game. E mi sono detta: ‘Sai una cosa? Non voglio abbattermi troppo’. Era solo che servire con il sole negli occhi è difficile. Lei ha fatto un paio di buoni colpi, pazienza. Non bisogna pensarci troppo. Ma ovviamente, tornando al finale, dovevo rimanere concentrata ora che avevo capito com’era servire con il sole negli occhi, forse quali servizi erano un po’ più facili da colpire. Penso che sia bastato continuare a muovere i piedi e mantenere il peso del corpo in avanti.

Stavo giocando davvero bene e a volte ti rilassi un po’, ed è difficile farlo contro qualcuno come Maddie che può ribaltare le partite molto rapidamente colpendo un paio di grandi dritti e vincenti, e all’improvviso fa un paio di buoni servizi ed è già di nuovo in parità. Quindi volevo solo mantenere il mio vantaggio, continuare ad andare avanti, perché, qualunque cosa fosse successa, era quello che dovevo fare per riprendere il controllo della partita. Era davvero l’unica cosa su cui mi stavo concentrando. Pensavo di aver giocato un paio di buoni punti e mi sono concentrata sul mio servizio. E non solo sul mio servizio, ma sulla prima palla, dove pensavo che lei avrebbe risposto, così da poter essere pronta per quella prima palla e non darle davvero nessun punto gratuito”.

D. Ti sembra strano il fatto che tu fossi la giocatrice che non riusciva a superare i quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Ci pensi ancora?

Jessica Pegula: “Non proprio. Insomma, era qualcosa che secondo me avevano pensato tutti. Pensavo che arrivare ai quarti di finale di uno Slam fosse già un ottimo risultato. Quindi non ho mai capito bene il motivo di tanta negatività al riguardo, o forse solo il titolo del giornale, del tipo: ‘Come fa a superare i quarti?’. Insomma, il fatto di arrivare così spesso a quel punto mi sembra già di per sé un’impresa.

Allo US Open ho raggiunto la finale, sono arrivata in semifinale, e mi è sembrato normale. Quindi per me non è molto diverso. Forse ora mi sento ancora più a mio agio sapendo di essere arrivata più lontano, non mi sembra così importante essere nei quarti, anche se è davvero una bella cosa“.

D. Hai appena battuto una tua amica, giocherai contro un’altra americana. Ovviamente è fantastico per voi che l’America stia disputando un torneo così positivo, ma mi chiedo: è più difficile o più facile giocare contro qualcuno dello stesso Paese dall’altra parte della rete, o per te non fa alcuna differenza?

Jessica Pegula: “Onestamente, non mi dispiace la familiarità che ne deriva. A volte può essere difficile, perché ci conosciamo fin troppo bene, ed è quasi strano batterle e passare al turno successivo, perché sono persone che conosci bene, che vedi continuamente, con cui ti alleni sempre, magari vivi vicino a loro. Ma allo stesso tempo, penso che ci siamo abituati, indipendentemente dalla nostra provenienza.

Stiamo insieme praticamente ogni settimana, viaggiamo spesso sugli stessi voli, mangiamo negli stessi ristoranti, alloggiamo spesso negli stessi hotel. Ci vediamo così spesso che penso che quasi tutte le ragazze provino questa sensazione. Quindi sarà bello vedere se riusciremo ad avere un altro scontro tutto americano. Almeno una di noi passerà il turno, e penso che sia fantastico per il tennis americano. Sì, è stato piuttosto incredibile vedere quanto bene abbiano fatto le donne e quante ragazze siano ai vertici della classifica. Sono solo felice di far parte di questa situazione”.

D. Come valuteresti il tuo livello attuale rispetto alle altre volte in cui sei arrivata così lontano?

Jessica Pegula: “Mi sento migliorata… Ovviamente non posso parlare di tutte le partite. Certo, ce ne sono alcune in cui ho giocato in modo incredibile, ma in generale mi sento una giocatrice migliore adesso. Mi sembra di avere molti più strumenti a disposizione. Penso che i miei movimenti siano migliorati e il mio servizio siano molto migliorati rispetto al passato e questo mi ha aiutato molto oggi. Penso di essere complessivamente una giocatrice migliore. Questo non significa che vincerò sempre la partita, ma mi sento come se, giocando contro tutte queste ragazze di alto livello, avessi molti più strumenti a disposizione per trovare un modo per vincere. Sai, ho lavorato molto duramente su questo aspetto nell’ultimo anno, ed è difficile trovare il giusto equilibrio quando cerchi di spingerti oltre i tuoi limiti.

Sono davvero felice del lavoro che ho fatto con i miei allenatori, ci credo davvero e credo in quello che abbiamo fatto, e riuscire a mettere in pratica tutto questo in un Grande Slam, subito, al secondo torneo dell’anno per me, mi darà molta fiducia non solo qui, ma per tutto l’anno. Sono sempre stato il tipo di tennista che si sente frustrata quando sente di non migliorare. E continuo a pensare che, alla mia età, ho già ottenuto molti risultati davvero ottimi. A 31 anni, sento ancora di stare migliorando come tennista. Questo è ciò che mi motiva”.