Australian Open, programma di martedì 27 Gennaio: Sabalenka all’1.30, Alcaraz in mattinata

L’Australian Open si avvia alle battute finali del programma, con la resa dei conti a coinvolgere il tabellone maschile e femminile. Il tavolo dei duellanti si restringe a otto nei rispettivi main draw e la prima ronda dei quarti di finale è prevista nella notta italiana di martedì 27 gennaio. Sarà il palcoscenico della Rod Laver Arena rimasto ad ospitare i quattro match previsti per decretare i primi semifinalisti di Melbourne, con l’Italia a sperare in un clamoroso derby di semifinale tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, usciti vincitori dalle loro sfide con Luciano Darderi e Taylor Fritz.

Avranno un giorno di riposo l’altoatesino e il toscano, con il programma dell’Australian Open di domani che vede due incontri maschili e due femminili. Sarà Aryna Sabalenka a inaugurare il centrale di Melbourne, con la due volte campionessa pronta alla sfida con Iva Jovic, carnefice della nostra Jasmine Paolini. L’inedito confronto avrà il suo start alle ore 1:30 italiane con la bielorussa indubbiamente favorita. Chiude la sessione diurna australiana, prevista non prima delle ore 3:30 italiane, l’incrocio tra Alexander Zverev e Learner Tien con il tedesco a caccia della quarta semifinale a Melbourne Park.

Passando alla sessione serale australiana, quindi nella mattinata in Italia, ci saranno Elina Svitolina e Coco Gauff a contendersi il pass tra le prime quattro, con l’ucraina e la statunitense pronte a ritrovarsi una contro l’altra alle ore 9:00 italiane. Il piatto forte che manderà in archivio il palinsesto sarà il match, inizio previsto non prima delle ore 11:00 italiane, che pone contro Carlos Alcaraz e Alex de Minaur con il beniamino di casa a cercare l’impresa contro lo spagnolo, con l’impietoso score nei precedenti che lo vede sotto 6-0.

Caldo estremo e protocollo

Oltre al misurarsi contro l’avversario dall’altra parte della rete, gli atleti hanno dovuto fronteggiare l’arroventato clima di Melbourne e i conseguenti malesseri generati da temperature insostenibili. Martedì 27 gennaio non dovrebbe far eccezione, con le stime metereologiche che prevedono dei picchi vicini ai 45 gradi. Ragione per cui, appare quasi certa l’attivazione del protocollo per contrastare il caldo estremo, protagonista di questo Australian Open. In soldoni, nel caso in cui la Heat Stress Scale superi l’indice di 4.0, verrà osservato un break di dieci minuti a cavallo tra terzo e quarto set per i match maschili e tra secondo e terzo set per le sfide femminili.