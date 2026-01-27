Aryna Sabalenka, regina della costanza: 12 semifinali negli ultimi 13 Slam

Aryna Sabalenka - WTA Brisbane 2026 (foto X @BrisbaneTennis)
Inutile girarci intorno, se esiste una regina della continuità nel tennis mondiale, quella è Aryna Sabalenka. Già, perché la campionessa bielorussa negli ultimi anni ha dimostrato una costanza impressionante, raggiungendo almeno le semifinali in 12 degli ultimi 13 Slam disputati. La sua capacità di rimanere sempre tra le migliori quattro è un vero e proprio marchio di fabbrica: ogni Slam diventa una conferma della sua resilienza, della forza mentale e della capacità di reggere la pressione dei palcoscenici più grandi. Non importa il campo o l’avversaria, Sabalenka sa come imporsi con determinazione e tenacia, costruendo una serie di risultati che nessuno può vantare nel circuito femminile.
Sì, insomma, dallo US Open 2022 all’edizione attuale dell’Australian Open, Aryna ha costruito un record di prestazioni elevate che conferma il suo status di top player indiscussa. La sua costanza nei major non è solo statistica: è il segno di un talento in grado di reggere le pressioni più grandi, di adattarsi a superfici diverse e di rimanere sempre tra le ultime quattro, stagione dopo stagione. In un’epoca in cui le sorprese sono all’ordine del giorno, Sabalenka è l’esempio perfetto di costanza assoluta e di eccellenza senza compromessi. E in tal senso, i quattro titoli Slam conquistati sin qui, parlano chiaro.