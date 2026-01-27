Aryna Sabalenka, regina della costanza: 12 semifinali negli ultimi 13 Slam

Inutile girarci intorno, se esiste una regina della continuità nel tennis mondiale, quella è Aryna Sabalenka. Già, perché la campionessa bielorussa negli ultimi anni ha dimostrato una costanza impressionante, raggiungendo almeno le semifinali in 12 degli ultimi 13 Slam disputati. La sua capacità di rimanere sempre tra le migliori quattro è un vero e proprio marchio di fabbrica: ogni Slam diventa una conferma della sua resilienza, della forza mentale e della capacità di reggere la pressione dei palcoscenici più grandi. Non importa il campo o l’avversaria, Sabalenka sa come imporsi con determinazione e tenacia, costruendo una serie di risultati che nessuno può vantare nel circuito femminile.

Gli ultimi 12 Slam di Sabalenka

Slam Anno Risultato

US Open 2022 Semifinale

Australian Open 2023 Titolo

Roland Garros 2023 Semifinale

Wimbledon 2023 Semifinale

US Open 2023 Finale

Australian Open 2024 Titolo

Roland Garros 2024 Quarti di finale Wimbledon 2024 Non disputato

US Open 2024 Titolo

Australian Open 2025 Finale

Roland Garros 2025 Finale

Wimbledon 2025 Semifinale

US Open 2025 Titolo

Australian Open 2026 Semifinale*

A Wimbledon 2024 non ha partecipato, ma questo piccolo stop non ha intaccato la sua incredibile continuità negli altri Slam. E lo stesso discorso, se vogliamo, potremmo farlo pure per la sconfitta in tre set rimediata contro Andreeva ai quarti del Roland Garros di due anni or sono. In soldoni, la serie in questione è una testimonianza del suo livello costante e della sua affidabilità nelle fasi che contano.

Sì, insomma, dallo US Open 2022 all’edizione attuale dell’Australian Open, Aryna ha costruito un record di prestazioni elevate che conferma il suo status di top player indiscussa. La sua costanza nei major non è solo statistica: è il segno di un talento in grado di reggere le pressioni più grandi, di adattarsi a superfici diverse e di rimanere sempre tra le ultime quattro, stagione dopo stagione. In un’epoca in cui le sorprese sono all’ordine del giorno, Sabalenka è l’esempio perfetto di costanza assoluta e di eccellenza senza compromessi. E in tal senso, i quattro titoli Slam conquistati sin qui, parlano chiaro.