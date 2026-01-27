Australian Open

Aryna Sabalenka, regina della costanza: 12 semifinali negli ultimi 13 Slam

Aryna Sabalenka continua a confermarsi tra le protagoniste assolute dei major, collezionando semifinali quasi a ogni Slam disputato

Di Francesco De Salvin
3 min di lettura
Aryna Sabalenka - WTA Brisbane 2026 (foto X @BrisbaneTennis)

Inutile girarci intorno, se esiste una regina della continuità nel tennis mondiale, quella è Aryna Sabalenka. Già, perché la campionessa bielorussa negli ultimi anni ha dimostrato una costanza impressionante, raggiungendo almeno le semifinali in 12 degli ultimi 13 Slam disputati. La sua capacità di rimanere sempre tra le migliori quattro è un vero e proprio marchio di fabbrica: ogni Slam diventa una conferma della sua resilienza, della forza mentale e della capacità di reggere la pressione dei palcoscenici più grandi. Non importa il campo o l’avversaria, Sabalenka sa come imporsi con determinazione e tenacia, costruendo una serie di risultati che nessuno può vantare nel circuito femminile.

Gli ultimi 12 Slam di Sabalenka

SlamAnnoRisultato
US Open2022Semifinale
Australian Open2023Titolo
Roland Garros2023Semifinale
Wimbledon2023Semifinale
US Open2023Finale
Australian Open2024Titolo
Roland Garros2024Quarti di finale
Wimbledon2024Non disputato
US Open2024Titolo
Australian Open2025Finale
Roland Garros2025Finale
Wimbledon2025Semifinale
US Open2025Titolo
Australian Open2026Semifinale*

A Wimbledon 2024 non ha partecipato, ma questo piccolo stop non ha intaccato la sua incredibile continuità negli altri Slam. E lo stesso discorso, se vogliamo, potremmo farlo pure per la sconfitta in tre set rimediata contro Andreeva ai quarti del Roland Garros di due anni or sono. In soldoni, la serie in questione è una testimonianza del suo livello costante e della sua affidabilità nelle fasi che contano.

Sì, insomma, dallo US Open 2022 all’edizione attuale dell’Australian Open, Aryna ha costruito un record di prestazioni elevate che conferma il suo status di top player indiscussa. La sua costanza nei major non è solo statistica: è il segno di un talento in grado di reggere le pressioni più grandi, di adattarsi a superfici diverse e di rimanere sempre tra le ultime quattro, stagione dopo stagione. In un’epoca in cui le sorprese sono all’ordine del giorno, Sabalenka è l’esempio perfetto di costanza assoluta e di eccellenza senza compromessi. E in tal senso, i quattro titoli Slam conquistati sin qui, parlano chiaro.

