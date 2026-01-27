Australian Open: maxi schermo a Singapore per semifinali e finali

L’Australian Open sbarca a Singapore. No, non stiamo parlando di un trasferimento, Melbourne può stare tranquilla, bensì dell’opportunità che beIN SPORTS offre ai fan, ovvero di assistere a semifinali e finali del primo Slam dell’anno grazie all’installazione di un maxi schermo situato a Clarke Quay.

L’evento, in collaborazione con Tennis Australia e Visit Victoria, si terrà dal 29 gennaio al 1° febbraio, a partire dalle ore 11.00, dove, nel corso di quattro giornate, tifosi e appassionati potranno seguire in diretta le partite in occasione della AO26 By The Quay. Oltre allo spettacolo in campo, i visitatori saranno anche coinvolti in un esperienza immersiva che comprende: giochi interattivi, premi entusiasmanti e la possibilità di aggiudicarsi merchandising esclusivo dell’Australian Open.

L’iniziativa assume ben altra connotazione se si pensa che l’Australian Open si definisce “lo Slam dell’Asia-Pacific“, anche in virtù del loro Asia-Pacific Wildcard Play-Off (AWP), un piccolo torneo che si svolge a fine novembre a Chengdu, in Cina, e che attribuisce ai vincitori di singolare e doppio una wildcard per il tabellone principale dell’Australian Open.

Wild card per l’Asia

Il torneo è aperto a tutti i giocatori e le giocatrici di nazionalità non australiana provenienti dalla regione dell’Asia-Pacifico, con una classifica mondiale pari o superiore a 105 per entrambi i sessi. Un torneo voluto dagli stessi organizzatori di Melbourne per far buon viso a cattivo gioco nei confronti dei cinesi, da tempo stuzzicati dall’idea di avere uno Slam in casa.

A rendere il tutto più appetibile, gli appassionati di tennis avranno la possibilità di vincere un viaggio a Melbourne tutto incluso per assistere dal vivo alle finali maschile e femminile il 31 gennaio e il 1° febbraio. Oltre al tennis giocato, il vincitore e il suo accompagnatore vivranno l’esperienza di un itinerario “Every Bit Different”, che include esperienze gastronomiche, una visita guidata a piedi della città, incontri con la fauna selvatica, e perfino un volo in mongolfiera sopra Melbourne.

Il premio sarà annunciato dal vivo sul posto: i due fortunati verranno accompagnati direttamente in aeroporto per salire sul primo volo disponibile per Melbourne, per vivere sul posto un’esperienza indimenticabile.