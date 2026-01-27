Australian Open: Sabalenka spietata con Jovic. Quarta semifinale consecutiva a Melbourne

[1] A. Sabalenka b. [29] I. Jovic 6-3 6-0

Aryna Sabalenka centra la tredicesima semifinale Slam della carriera, la quarta consecutiva all’Australian Open, domando in due set Iva Jovic, numero 27 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-0.

Entrambe approdate ai quarti di finale senza lasciare set per strada, Sabalenka pare voler mettere le cose in chiaro sin dai primi punti, centrando il break già nel secondo game. Per lunghi tratti la numero 1 del mondo è dominante con i suoi colpi potenti da fondocampo, ma non riesce, nel primo set, a scrollarsi di dosso Jovic, che rimane in scia nel punteggio, fino a procurarsi tre palle del controbreak sul 5-3.

La statunitense, al debutto sulla Rod Laver Arena, paga una pesantezza di palla diversa e l’inesperienza dei 18 anni. La bielorussa si dimostra particolarmente accorta e concentrata: monopolizza la diagonale di diritto, chiave di volta del primo parziale, costringendo Iva a giocare spesso in corsa, e conclude la partita con 30 vincenti e 17 gratuiti.

Nel secondo set, Sabalenka prende il largo sin dal principio, scoraggiando la sua avversaria, che non riesce a smuovere il punteggio. Per Jovic arrivano 12 vincenti e 14 errori non forzati. L’eliminazione non cancella l’ottimo torneo della classe 2007, che ritoccherà il best ranking al numero 20.

In semifinale Aryna – praticamente imbattibile ai quarti di finale nei Major, con 14 vittorie e una sola sconfitta, al Roland Garros contro Mirra Andreeva nel 2024 – sfiderà la vincente tra Coco Gauff e Elina Svitolina.

Primo set: Sabalenka domina per lunghi tratti, ma è un solo break a fare la differenza

Sabalenka sceglie di servire per mettere pressione a Jovic già in avvio, ma si ritrova subito incastrata in un gioco insidioso. La statunitense si innalza 15-30 e sfiora la palla break con una risposta di diritto terminata fuori, dimostrando tutta la foga dei suoi 18 anni. La numero 1 del mondo ribalta il turno di battuta con due prime vincenti e ruggisce subito in risposta. Nonostante l’errore in risposta sul 15-30, Aryna si procura una palla break comandando il punto e sfondando con il diritto. Jovic non riesce a salvarsi e cede con un diritto sparato lungo.

Sulla diagonale di diritto Iva fatica a tenere il ritmo di Sabalenka, che può sprigionare tutta la potenza e la precisione in quell’angolo. Nel quarto gioco il set rischia di incanalarsi inesorabilmente sui binari bielorussi quando la quattro volte campionessa Slam recupera in risposta da 15-40 e si costruisce la chance del doppio break. La californiana rispedisce al mittente la minaccia con un rovescio lungolinea in avanzamento, per poi smuovere il punteggio. Tuttavia, i problemi si ripropongono sul 4-1 quando la numero 27 WTA deve fronteggiare altre due palle break.

Ne esce grazie ai primi errori di Sabalenka, anche se arriva un’altra chance per Aryna, egregiamente annullata dalla statunitense con lo schema seconda di servizio a uscire e diritto a chiudere nell’angolo aperto. Dopo tante difficoltà, Jovic a sorpresa si guadagna la prima occasione per rientrare nel parziale, ma la bielorussa piazza l’ace e poco dopo cancella anche una seconda possibilità del controbreak con una prima vincente. In questo nono game Iva pare aver trovato le contromisure al servizio della sua avversaria e si prende anche la terza palla break, vanificata da una risposta che si ferma sul nastro. Nonostante la resistenza della classe 2007, Sabalenka si prende il primo set per 6-3 al terzo set point.

Secondo set: Jovic scivola via dalla partita, Sabalenka non le lascia neppure un game

Nel game che inaugura il secondo parziale Jovic litiga con il servizio e si ritrova subito a rincorrere. Sul 15-30, sebbene riesca a ribaltare uno scambio che Sabalenka stava dominando sin dalla risposta, commette un grave errore con il diritto a campo aperto e offre due palle break. Se sulla prima la numero 1 del mondo spreca con diritto, sulla seconda fa esplodere il contropiede di rovescio. Mentre l’HSS, l’Heat Stress Scale si avvicina al valore di 4, la partita inizia a filare via rapidamente.

La bielorussa mette a referto anche il secondo break, mostrando progressi pure in nuove zone di campo, come dimostra la demi-volée con cui si è presa il break point. La statunitense non è più nella sfida con nessun fondamentale, come si evince dalle ingenuità che commette nel tentativo di smuovere il punteggio. Nel quinto game perde la battuta per la terza volta nel set, con il primo doppio fallo del suo match. Iva vuole prolungare il più possibile la prima esperienza sulla Rod Laver Arena e, sul 5-0, si procura due opportunità di cancellare lo 0 dal computo dei game. Sabalenka è spietata e non lascia neppure le briciole alla sua avversaria e, salvando due palle break, scrive la parola fine con un netto 6-0.