Australian Open, Tien: “Forse ero troppo contento di avergli strappato il secondo set”

Il 2026 di Learner Tien è iniziato con un fantastico risultato a livello Slam. Il suo Australian Open si è infatti concluso ai quarti di finale, e dopo aver stritolato un paio di avversari nei primi turni (e specialmente Daniil Medvedev agli ottavi), è andato a sbattere contro il muro di Alexander Zverev, quasi perfetto nella sfida col giovane statunitense. Ecco cos’ha detto Tien in conferenza stampa dopo l’eliminazione dal torneo.

D. Per quanto riguarda la partita di oggi, dagli spalti sembrava che ci fosse un andamento un po’ strano ed era piuttosto difficile capire cosa stesse determinando l’azione in un dato momento. Mi chiedo cosa sia andato storto nel terzo set che invece non era andato storto negli altri set.

Learner Tien: “Sì, credo che quel set sia durato circa 20 minuti. Forse ho avuto un calo emotivo dopo il secondo set.

Insomma, lui era praticamente in posizione di servire per chiudere il tie-break del secondo set, e io sono riuscito a strappargli quel set. Forse ero un po’ troppo contento di esserci riuscito e ho avuto un leggero calo. Penso di aver giocato in modo un po’ rilassato e di aver perso il servizio, poi lui ha servito benissimo, ovviamente, e ha mantenuto il vantaggio abbastanza rapidamente. Il set mi è sfuggito dalle mani molto velocemente“.

D. Mi chiedevo se potessi parlarmi del tuo rapporto con Michael Chang durante la partita, come funziona?

Learner Tien: “Michael è sempre una presenza molto rassicurante. Mi offre molti consigli durante la partita, specialmente quelli che forse non riesco a cogliere. Molti di questi erano incoraggiamenti, mi diceva di stare al suo passo il più possibile. Ovviamente ha giocato una buona partita. Ha giocato piuttosto bene dall’inizio alla fine, quindi, per alcune fasi della partita, ho cercato solo di stargli dietro e di non lasciargli prendere il sopravvento. È più o meno così. Mi ha dato piccoli incoraggiamenti qua e là”.

D. Qual è secondo te il punto debole del tuo gioco in questo momento e cosa vorresti migliorare nel corso dell’anno e nei prossimi 12 mesi?

Learner Tien: “Beh, penso che il mio servizio possa migliorare. Penso che nel complesso possa ancora migliorare in molti aspetti. Fisicamente, non direi di essere vicino a dove spero di arrivare un giorno, ma penso che settimane come questa siano utili per mettermi alla prova. Imparo molto dalle vittorie e dalle sconfitte in questi incontri. Penso che sia fantastico. Mi prepara a riprovarci, a tornare e a essere ancora migliore la prossima volta che giocherò”.

D. Hai superato un paio di ostacoli, giusto? Hai vinto il tuo primo titolo e ora sei arrivato a questa fase di un torneo importante. Nel contesto generale, quale dei due risultati ritieni sia stato più importante per la tua carriera?

Learner Tien: “Non metterei l’uno al di sopra dell’altro. Entrambi sono stati obiettivi importanti per me e traguardi che volevo davvero raggiungere, quindi sono molto contento di come ho giocato questa settimana. E il fatto di essere riuscito ad arrivare ai quarti era uno dei miei obiettivi all’inizio dell’anno. Sono molto felice di aver raggiunto questo traguardo nel primo Slam dell’anno. Insomma, è difficile dirlo. Vincere il mio primo titolo è stato davvero speciale, quindi è difficile mettere qualcosa al di sopra di quello”.