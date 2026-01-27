Australian Open, Zverev: “Al Roland Garros 2022 il mio miglior tennis. Sto inseguendo il sogno Slam”

Sascha Zverev non fa una grinza, eliminando un minaccioso Learner Tien che giungeva allo scontro in pompa magna. Il tedesco è parso in una stato di forma notevole contro il giovane tennista americano, annientato nel perfetto tiebreak disputato nel quarto set. Il numero tre del mondo torna in semifinale a Melbourne, dove sfiderà il vincente dell’incontro tra de Minaur e Alcaraz. Ecco cos’ha detto il finalista dello scorso anno in conferenza stampa:

D. Congratulazioni, Sascha. Di nuovo in semifinale all’Australian Open. Quanto ti ha impressionato Learner oggi e quanto è migliorato dall’ultima volta che vi siete incontrati?

Alexander Zverev: “Sicuramente molto diverso rispetto all’anno scorso. È stato incredibile vedere come ha giocato dalla linea di fondo. Ho pensato che stesse giocando in modo straordinario. Per vincere, credo che il servizio sia stato molto importante per me, perché dalla linea di fondo, ancora una volta, ha giocato in modo fantastico. In molte situazioni ho potuto fare affidamento sul mio servizio, che oggi è stato piuttosto importante”.

D. Quando ripensi ai tuoi Slam, quale ritieni sia stata la tua forma migliore e come valuteresti questi ultimi dieci giorni rispetto a quell’ideale?

Alexander Zverev: “Negli ultimi dieci giorni mi sono sentito in forma, il che è molto positivo, e senza dolori, cosa che non mi capitava da molto tempo. Probabilmente da 12 mesi.

Quindi questo è un buon punto di partenza per me. Sento di giocare bene. Mi sento felice in campo perché gioco senza dolore e sto giocando bene. Ovviamente vincere aiuta sempre. Quando vinci, come atleta sei automaticamente più felice, sì. Ma il mio miglior tennis, direi probabilmente al Roland Garros 2022, quando mi sono infortunato. Quello è stato probabilmente il mio miglior tennis di sempre”.

D. Sembra che tu stia giocando con maggiore libertà in questo torneo, puoi individuare con precisione cosa ha determinato questo cambiamento?

Alexander Zverev: “Sì, anche in questo caso sarò noioso, ma penso che non avere dolori sia il cambiamento più grande che ho avuto negli ultimi 12 mesi, come ho detto. Sai, è una lotta continua. Quando hai a che fare con gli infortuni, quando hai a che fare con certi dolori e fastidi, e quando ti senti come se non potessi fare ogni singolo movimento liberamente, è semplicemente stancante anche mentalmente.

Allora forse non cerchi più di fare i tuoi colpi con la stessa intensità. Forse non ti affidi più così tanto al tuo corpo. Probabilmente è così, ma ho anche lavorato sul mio gioco per renderlo. Ne ho parlato. Ho lavorato sui miei primi colpi dopo il servizio, sul mio primo diritto dopo il servizio, forse anche un po’ di più sul servizio e sul volée. Se queste cose funzionano per me, allora penso che arriverà anche il successo”.

D. Per approfondire il discorso sugli infortuni, data la tua posizione nel gioco e la tua esperienza, pensi che parteciperai a meno eventi? Come hanno fatto Sinner e Alcaraz, che l’anno scorso hanno saltato Montreal.

Alexander Zverev: “Sì, ma loro guadagnano 50 milioni di dollari all’anno (risate). Non siamo tutti Carlos e Jannik. Non mi lamento affatto della mia vita. Sono molto soddisfatto anche del mio conto in banca, non sto dicendo il contrario, ma è anche un po’ diverso. Roger, alla fine della sua carriera, giocava forse dieci tornei all’anno. Novak ora gioca dieci tornei all’anno. È molto diverso. Ma penso che dovrò adattarmi.

Voglio dire, l’anno scorso il mio programma era pazzesco, soprattutto all’inizio dell’anno. Adoro il Sud America, davvero, quei paesi e l’esperienza di stare lì. Ma forse non è stata una decisione intelligente andare a Buenos Aires. Forse avrei dovuto saltarlo e andare a Rio. Poi andare direttamente ad Acapulco, direttamente a Indian Wells, è stato troppo di seguito, soprattutto dopo la finale qui. È allora che sono iniziati i miei problemi, perché ero mentalmente stanco, e quando sei mentalmente stanco, iniziano anche gli infortuni. Devo migliorare sotto questo aspetto. Devo organizzare meglio il mio calendario, che è molto diverso quest’anno dopo l’Australian Open. Quindi è un processo di apprendimento. È anche imparare che il tuo corpo sta forse invecchiando un po’. Forse si affatica un po’ di più durante le partite. Tutto sommato, in questo momento voglio concentrarmi qui e giocare il mio miglior tennis nelle prossime due partite”.

D. Con il desiderio di vincere uno Slam, come cambia la pressione quando arrivi a questo punto del torneo?

Alexander Zverev: “Beh, in realtà credo che forse i giocatori di alto livello sentano più pressione all’inizio (sorride), sai, per non uscire subito. Ora, chiunque affronterò in semifinale, Carlos o Alex, sono entrambi ottimi giocatori. Non vedi l’ora di giocare una partita fantastica. È questo che ti aspetti. Naturalmente, nel mio caso, sì, sto ancora inseguendo quel tanto desiderato Slam. Ovviamente voglio ancora raggiungerlo, ma voglio anche godermi il tennis. In questo momento sto facendo proprio questo, ed è la cosa più importante per me“.

D. Sascha, so che il tetto era chiuso, quindi probabilmente non hai sentito il caldo, ma che tipo di sforzo è stato per te, soprattutto a causa del tuo diabete.

Alexander Zverev: “Con il tetto chiuso, le condizioni sono perfette. La temperatura è di 24 gradi con l’aria condizionata accesa. È fantastico. Mi piacerebbe giocare con il tetto chiuso ogni singola partita, quindi non è stato difficile. È stato difficile fisicamente, ma non è stato difficile dal punto di vista delle condizioni”.