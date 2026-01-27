Australian Open, Svitolina: “Felice di offrire una piccola luce al popolo ucraino”

Calma straordinaria nonostante l’emozione di aver centrato una semifinale Slam dopo la maternità. Così Elina Svitolina racconta come ci è riuscita:
Quali sono le emozioni di essere in semifinale ed essere a una vittoria dalla tua prima finale?
ELINA SVITOLINA: A dire la verità non guardo così lontano in avanti.
Cerco di prendere la partita per quella che è.
Sarà un’altra grande sfida.
Ovviamente sono a un passo dalla finale, ma per me è importante concentrarmi sul recupero, sugli aspetti tattici su cui devo lavorare domani.
Devo solo essere pronta a una grande sfida.
Quando vedi che la tua avversaria non sta avendo la sua giornata migliore, qual è la tua strategia per fare in modo che la partita continui ad andare dalla tua parte?
ELINA SVITOLINA: Di sicuro aggiunge un po’ di pressione.
È una sensazione positiva e negativa allo stesso tempo, perché senti di avere la possibilità di giocare bene, hai la possibilità di vincere la partita.
Devi continuare ad andare avanti, devi continuare a cercare di esprimerti al meglio.
Penso di aver giocato bene e di aver gestito bene la situazione.
Coco è una grande campionessa, ha rimontato un paio di volte nelle nostre partite dopo aver perso il primo set.
Per me si trattava di continuare a costruire, continuare a cercare di giocare bene e restare davvero concentrata dall’inizio alla fine.
Ho pensato che oggi tu abbia giocato un tennis davvero coraggioso, attaccando con il diritto. Giocare in modo più aggressivo è stato un tema importante per te negli ultimi anni. Quanto ti viene naturale giocare così, in una grande partita come questa?
ELINA SVITOLINA: In questo momento mi viene abbastanza naturale.
Da quando sono tornata dopo la gravidanza, per me è stato tutto incentrato sul trovare le opportunità per attaccare, cercando allo stesso tempo di non avere troppa fretta, perché ho ancora avuto delle partite in cui ho forzato troppo.
Si tratta tutto dell’equilibrio.
Ora per me è soprattutto una questione di muovere bene i piedi, trovare le piccole opportunità per prendere l’iniziativa e cercare di colpire per prima.
A volte sento che in alcuni momenti posso fare meglio, in altri posso reggere un po’ di più lo scambio.
Quali sono le sfide nell’affrontare la numero 1 del mondo su questo campo? E come pensi di impedirle di entrare in ritmo?
ELINA SVITOLINA: Non sono sicura di voler dire ora esattamente cosa farò.
Domani sarà un giorno in cui mi prenderò del tempo per parlare con il mio allenatore di alcuni aspetti tattici su cui dovrò lavorare in campo.
Avrò anche un giorno per recuperare fisicamente.
Anche se la partita è durata meno di un’ora, ti richiede comunque molto dal punto di vista fisico.
Per me queste due cose saranno la priorità.
È una grande sfida giocare contro la numero 1 del mondo.
Hai già ottenuto grandi risultati in carriera, incluso vincere le Finals di fine anno. Pensi di essere una giocatrice migliore ora rispetto a sette o otto anni fa?
ELINA SVITOLINA: Direi di sì, ma ora ho anche l’esperienza degli anni precedenti.
Ovviamente non posso non riconoscere il merito a ciò che ho ottenuto anni fa, perché vincere le WTA Finals, giocare contro grandi giocatrici in quel periodo e disputare semifinali è stato comunque un grande risultato.
Senza quei risultati non sarei la persona che sono ora.
Per me adesso è tutto incentrato sul trovare nuovi modi per vincere.
Ci sono tante giovani giocatrici, tante giocatrici aggressive che, se non sei al tuo meglio, si prendono la partita.
Devi far evolvere il tuo gioco, devi essere migliore, devi cercare qualcosa che funzioni per te.
Per me si tratta di cercare di migliorare ogni settimana, perché l’evoluzione del tennis non si ferma.
Devi sempre continuare a cercare.
Che sensazione è giocare contro Aryna Sabalenka? L’hai già affrontata alcune volte. Quali sono le sue armi?
ELINA SVITOLINA: Ovviamente non è un segreto che sia una giocatrice molto potente.
Ho guardato un po’ della sua partita di oggi, stava giocando un grande tennis e penso che la potenza in tutti gli aspetti del suo gioco sia il suo punto di forza.
È stata molto costante negli ultimi anni in tutto quello che fa in campo.
Io dovrò essere pronta a questo, cercare di trovare i modi e le piccole falle, le piccole opportunità nel suo gioco.
Quando giochi contro le migliori devi trovare queste piccole opportunità ed essere pronta a coglierle.
Hai parlato molto della pausa che ti sei presa lo scorso anno per ricaricarti mentalmente. È stata una decisione facile o difficile? Spesso i giocatori dicono che è dura allontanarsi dal tour per paura di perdere il proprio posto e di non riuscire a tornare al livello di prima. Per te è stata una decisione facile da prendere?
ELINA SVITOLINA: Intendi lo scorso anno?
Lo scorso anno, sì.
ELINA SVITOLINA: È stata una decisione difficile da un lato, ma poi ho parlato con il mio team, con Gael, con la mia famiglia.
Abbiamo trovato anche molti aspetti positivi, perché credo di aver già detto qualche giorno fa che, se non mi fossi fermata e avessi continuato a spingere lo scorso anno, non avrei iniziato il torneo qui.
Sarei stata esausta e non sono nemmeno sicura che sarei stata senza infortuni.
Quando giochi al livello più alto e ti spingi al limite, è lì che arrivano gli infortuni, è lì che la tensione è troppo alta e il corpo cede.
Per me era importante fare un passo indietro e sono molto felice di averlo fatto.
Ora è facile dirlo, perché i risultati sono stati ottimi, con la vittoria a Auckland e il buon torneo qui, ma penso comunque che mi abbia aiutata.
Adesso non ho rimpianti per essermi presa questo tempo.
Non so come starei se avessi perso al primo turno o avessi giocato male, ma per ora ha funzionato per me.
Ti sei sorpresa per la rapidità con cui hai ritrovato la forma dopo quella pausa?
ELINA SVITOLINA: Ho cercato di avere fiducia in me stessa, e il mio allenatore mi ripete sempre che devo fidarmi di me.
Quando sono fresca, quando sono mentalmente pronta ad affrontare le situazioni difficili, allora posso giocare bene.
Posso essere tosta in campo, magari non vincere facilmente contro certe avversarie, ma essere comunque pronta ad andare a fondo.
Sono pronta a lottare, a rimontare quando le cose si fanno difficili, perché perdi praticamente ogni settimana, quindi devi reagire in fretta, perché c’è un’altra settimana, c’è un altro grande torneo che arriva.
È per questi momenti che devi essere mentalmente fresca, calma, capire cosa hai fatto bene e cosa no, analizzare e tornare in campo ad allenarti, dandoti di nuovo la possibilità di giocare meglio.
Dalla vittoria sei riuscita a dare un’occhiata ai messaggi di sostegno da casa?
ELINA SVITOLINA: Solo velocemente, perché sono arrivati molti messaggi.
Ho visto velocemente che ce n’erano davvero tanti.
Per il mio Paese è qualcosa di importante.
So che molte persone hanno seguito, soprattutto le partite che ho giocato in precedenza.
È qualcosa che ho molto a cuore, vedere tanto sostegno dagli ucraini.
Molte persone stanno anche imparando a conoscere il tennis in Ucraina, il che è bellissimo, perché questo è stato uno degli inverni più duri per il popolo ucraino, senza elettricità e con tutto il resto.
Sento di portare una piccola luce, anche solo una notizia positiva per il popolo ucraino, per i miei amici quando guardano le mie partite.
Per me è una sensazione bellissima.