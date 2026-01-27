Australian Open, Svitolina: “Felice di offrire una piccola luce al popolo ucraino”

Calma straordinaria nonostante l’emozione di aver centrato una semifinale Slam dopo la maternità. Così Elina Svitolina racconta come ci è riuscita:

Quali sono le emozioni di essere in semifinale ed essere a una vittoria dalla tua prima finale?​

ELINA SVITOLINA: A dire la verità non guardo così lontano in avanti.​

Cerco di prendere la partita per quella che è.​

Sarà un’altra grande sfida.​

Ovviamente sono a un passo dalla finale, ma per me è importante concentrarmi sul recupero, sugli aspetti tattici su cui devo lavorare domani.​

Devo solo essere pronta a una grande sfida.​

Quando vedi che la tua avversaria non sta avendo la sua giornata migliore, qual è la tua strategia per fare in modo che la partita continui ad andare dalla tua parte?​

ELINA SVITOLINA: Di sicuro aggiunge un po’ di pressione.​

È una sensazione positiva e negativa allo stesso tempo, perché senti di avere la possibilità di giocare bene, hai la possibilità di vincere la partita.​

Devi continuare ad andare avanti, devi continuare a cercare di esprimerti al meglio.​

Penso di aver giocato bene e di aver gestito bene la situazione.​

Coco è una grande campionessa, ha rimontato un paio di volte nelle nostre partite dopo aver perso il primo set.​

Per me si trattava di continuare a costruire, continuare a cercare di giocare bene e restare davvero concentrata dall’inizio alla fine.​

Ho pensato che oggi tu abbia giocato un tennis davvero coraggioso, attaccando con il diritto. Giocare in modo più aggressivo è stato un tema importante per te negli ultimi anni. Quanto ti viene naturale giocare così, in una grande partita come questa?​

ELINA SVITOLINA: In questo momento mi viene abbastanza naturale.​

Da quando sono tornata dopo la gravidanza, per me è stato tutto incentrato sul trovare le opportunità per attaccare, cercando allo stesso tempo di non avere troppa fretta, perché ho ancora avuto delle partite in cui ho forzato troppo.​

Si tratta tutto dell’equilibrio.​

Ora per me è soprattutto una questione di muovere bene i piedi, trovare le piccole opportunità per prendere l’iniziativa e cercare di colpire per prima.​

A volte sento che in alcuni momenti posso fare meglio, in altri posso reggere un po’ di più lo scambio.​

Quali sono le sfide nell’affrontare la numero 1 del mondo su questo campo? E come pensi di impedirle di entrare in ritmo?​

ELINA SVITOLINA: Non sono sicura di voler dire ora esattamente cosa farò.​

Domani sarà un giorno in cui mi prenderò del tempo per parlare con il mio allenatore di alcuni aspetti tattici su cui dovrò lavorare in campo.​

Avrò anche un giorno per recuperare fisicamente.​

Anche se la partita è durata meno di un’ora, ti richiede comunque molto dal punto di vista fisico.​

Per me queste due cose saranno la priorità.​

È una grande sfida giocare contro la numero 1 del mondo.​

Hai già ottenuto grandi risultati in carriera, incluso vincere le Finals di fine anno. Pensi di essere una giocatrice migliore ora rispetto a sette o otto anni fa?​

ELINA SVITOLINA: Direi di sì, ma ora ho anche l’esperienza degli anni precedenti.​

Ovviamente non posso non riconoscere il merito a ciò che ho ottenuto anni fa, perché vincere le WTA Finals, giocare contro grandi giocatrici in quel periodo e disputare semifinali è stato comunque un grande risultato.​

Senza quei risultati non sarei la persona che sono ora.​

Per me adesso è tutto incentrato sul trovare nuovi modi per vincere.​

Ci sono tante giovani giocatrici, tante giocatrici aggressive che, se non sei al tuo meglio, si prendono la partita.​

Devi far evolvere il tuo gioco, devi essere migliore, devi cercare qualcosa che funzioni per te.​

Per me si tratta di cercare di migliorare ogni settimana, perché l’evoluzione del tennis non si ferma.​

Devi sempre continuare a cercare.​

Che sensazione è giocare contro Aryna Sabalenka? L’hai già affrontata alcune volte. Quali sono le sue armi?​

ELINA SVITOLINA: Ovviamente non è un segreto che sia una giocatrice molto potente.​

Ho guardato un po’ della sua partita di oggi, stava giocando un grande tennis e penso che la potenza in tutti gli aspetti del suo gioco sia il suo punto di forza.​

È stata molto costante negli ultimi anni in tutto quello che fa in campo.​

Io dovrò essere pronta a questo, cercare di trovare i modi e le piccole falle, le piccole opportunità nel suo gioco.​

Quando giochi contro le migliori devi trovare queste piccole opportunità ed essere pronta a coglierle.​

Hai parlato molto della pausa che ti sei presa lo scorso anno per ricaricarti mentalmente. È stata una decisione facile o difficile? Spesso i giocatori dicono che è dura allontanarsi dal tour per paura di perdere il proprio posto e di non riuscire a tornare al livello di prima. Per te è stata una decisione facile da prendere?​

ELINA SVITOLINA: Intendi lo scorso anno?​

Lo scorso anno, sì.​

ELINA SVITOLINA: È stata una decisione difficile da un lato, ma poi ho parlato con il mio team, con Gael, con la mia famiglia.​

Abbiamo trovato anche molti aspetti positivi, perché credo di aver già detto qualche giorno fa che, se non mi fossi fermata e avessi continuato a spingere lo scorso anno, non avrei iniziato il torneo qui.​

Sarei stata esausta e non sono nemmeno sicura che sarei stata senza infortuni.​

Quando giochi al livello più alto e ti spingi al limite, è lì che arrivano gli infortuni, è lì che la tensione è troppo alta e il corpo cede.​

Per me era importante fare un passo indietro e sono molto felice di averlo fatto.​

Ora è facile dirlo, perché i risultati sono stati ottimi, con la vittoria a Auckland e il buon torneo qui, ma penso comunque che mi abbia aiutata.​

Adesso non ho rimpianti per essermi presa questo tempo.​

Non so come starei se avessi perso al primo turno o avessi giocato male, ma per ora ha funzionato per me.​

Ti sei sorpresa per la rapidità con cui hai ritrovato la forma dopo quella pausa?​

ELINA SVITOLINA: Ho cercato di avere fiducia in me stessa, e il mio allenatore mi ripete sempre che devo fidarmi di me.​

Quando sono fresca, quando sono mentalmente pronta ad affrontare le situazioni difficili, allora posso giocare bene.​

Posso essere tosta in campo, magari non vincere facilmente contro certe avversarie, ma essere comunque pronta ad andare a fondo.​

Sono pronta a lottare, a rimontare quando le cose si fanno difficili, perché perdi praticamente ogni settimana, quindi devi reagire in fretta, perché c’è un’altra settimana, c’è un altro grande torneo che arriva.​

È per questi momenti che devi essere mentalmente fresca, calma, capire cosa hai fatto bene e cosa no, analizzare e tornare in campo ad allenarti, dandoti di nuovo la possibilità di giocare meglio.​

Dalla vittoria sei riuscita a dare un’occhiata ai messaggi di sostegno da casa?​

ELINA SVITOLINA: Solo velocemente, perché sono arrivati molti messaggi.​

Ho visto velocemente che ce n’erano davvero tanti.​

Per il mio Paese è qualcosa di importante.​

So che molte persone hanno seguito, soprattutto le partite che ho giocato in precedenza.​

È qualcosa che ho molto a cuore, vedere tanto sostegno dagli ucraini.​

Molte persone stanno anche imparando a conoscere il tennis in Ucraina, il che è bellissimo, perché questo è stato uno degli inverni più duri per il popolo ucraino, senza elettricità e con tutto il resto.​

Sento di portare una piccola luce, anche solo una notizia positiva per il popolo ucraino, per i miei amici quando guardano le mie partite.​

Per me è una sensazione bellissima.​