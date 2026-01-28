Australian Open, Serena Williams a sostegno di Gauff: “Ti insegno come spaccare la racchetta!”

21 anni e la pressione di esserne l’erede che la accompagna da anni in cui non era poco altro che una ragazzina. Coco Gauff e Serena Williams. Quello stesso scomodo paragone, ora, arriva in suo soccorso dopo il fattaccio (o presunto tale) che l’ha catapultata al centro del clamore mediatico tennistico.

Se da un lato ha sollevato una questione spesso ignorata come quella della privacy relativa ai giocatori – Djokovic ha criticato la direzione presa dal sistema – il frastuono della racchetta spaccata al termine della prova opaca fornita contro Svitolina ai quarti di finale dell’Australian Open ha fatto puntare il dito contro la giovane statunitense, additandola come un pessimo esempio per i giovani.

A darle manforte c’è proprio Serena Williams, con la detentrice di 24 Slam che sceglie X, ex Twitter, per dire la sua in appoggio alla propria discepola. Ecco allora che l’arringa pro Coco diventa un affare di famiglia, con l’ex giocatrice che riposta le parole del marito Alexis Ohanian votato ad assolvere la due volte campionessa Major.

Williams è completamente in linea con il coniuge, aggiungendo alla propria didascalia una provocazione: “Ben detto. Passione. Attenzione. Importanza. Non c’è niente di male nell’odiare la sconfitta. Ora Coco, quando vuoi, ti posso mostrare come spaccarla in un colpo solo…Serena style”. Queen Serena non si smentisce.