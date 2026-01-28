Interviste

Australian Open, Sinner: “Bello e difficile affrontare Djokovic. La partita con Darderi mi ha dato molta fiducia”

“È sempre dura giocare con Ben, ha un servizio incredibile. E migliora ogni anno” ha sottolineato Jannik al termine del match vinto contro Shelton

Di Francesco De Salvin
Jannik Sinner - Australian Open 2026 - Via X @RolandGarros

Jannik Sinner è in semifinale all’Australian Open. Il numero 2 del mondo e campione uscente a Melbourne supera Ben Shelton in tre set e conferma solidità, maturità e una condizione in crescita. L’azzurro batte lo statunitense, attuale numero 7 del ranking Atp, e adesso affronterà Novak Djokovic, che nei quarti ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti.

“È sempre dura giocare con Ben”

A fine match Sinner analizza così la sfida contro Shelton: “E’ sempre dura giocare con Ben, ha un servizio incredibile. E migliora ogni anno. Sono molto felice della mia prestazione”.

A Jim Courier gli fa notare che lo statunitense ha servito oltre i 220 km/h, Jannik risponde con una battuta: Non sono molto forte in matematica”, scherza, “ma so quando sia complicato rispondergli: è un mancino, anche le sue seconde sono complicate. Ma credo di aver trovato la soluzione”.

Segnali fisici incoraggianti

Indicazioni positive arrivano anche dal punto di vista fisico, dopo i problemi accusati nei turni precedenti: La partita con Darderi mi ha dato molta fiducia, da questo punto di vista: fisicamente sto continuando a progredire”.

Ora c’è Djokovic

In semifinale ci sarà Novak Djokovic, avversario che non ha bisogno di presentazioni: Siamo fortunati ad avere un campione come Novak, che alla sua età gioca ancora a questo livello. Sarà bello e difficile, affrontarlo. E con un sorriso aggiunge: “Se riesco, darò un’occhiata alla semifinale tra Alcaraz e Zverev”.

