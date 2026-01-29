Jannik Sinner diventa Global Ambassador di Allianz

Giovedì 29 gennaio è la data che campeggia sulla dichiarazione di Allianz in merito alla nascita di una nuova partnership con Jannik Sinner. Si tratterà di un connubio pluriennale tra il campione azzurro e il colosso tedesco, che afferma come il tennis sia, con 300 milioni di fans, il secondo sport più popolare dopo il calcio nei suoi mercati-chiave. Un punto focale della collaborazione sarà quello di facilitare la crescita la salute e i successi dell’infanzia attraverso lo sport, fornendo gli strumenti più adatti; l’accordo contribuisce così a far crescere il coinvolgimento dell’azienda nello sport.

“Sono felice di annunciare questo accordo con Allianz – le prime parole del quattro volte campione-Slam –. In questi anni ho imparato che il successo, nella vita come nello sport, si forgia attraverso la resilienza, preparazione e voglia di andare oltre alla propria comfort zone. Una grande squadra guida verso gli obiettivi, mi supporta e mi spinge a lavorare duramente per migliorare, dentro e fuori dal campo. So che Allianz condivide questa visione delle cose e non vedo l’ora di cominciare questa collaborazione, a partire dalla partnership con la mia Fondazione”, ha concluso Sinner.