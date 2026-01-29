Personaggi

Jannik Sinner diventa Global Ambassador di Allianz

“Non vedo l’ora di cominciare questa collaborazione, soprattutto per la fase che riguarda la mia Fondazione” dice il campione italiano

Di Danilo Gori
1 min di lettura 💬 Vai ai commenti
Jannik Sinner - Australian Open 2026 (foto X @ATPTour_ES)

📣🚗 A gennaio scopri gli Special Days Kia 

Giovedì 29 gennaio è la data che campeggia sulla dichiarazione di Allianz in merito alla nascita di una nuova partnership con Jannik Sinner. Si tratterà di un connubio pluriennale tra il campione azzurro e il colosso tedesco, che afferma come il tennis sia, con 300 milioni di fans, il secondo sport più popolare dopo il calcio nei suoi mercati-chiave. Un punto focale della collaborazione sarà quello di facilitare la crescita la salute e i successi dell’infanzia attraverso lo sport, fornendo gli strumenti più adatti; l’accordo contribuisce così a far crescere il coinvolgimento dell’azienda nello sport.

Sono felice di annunciare questo accordo con Allianz – le prime parole del quattro volte campione-Slam –. In questi anni ho imparato che il successo, nella vita come nello sport, si forgia attraverso la resilienza, preparazione e voglia di andare oltre alla propria comfort zone. Una grande squadra guida verso gli obiettivi, mi supporta e mi spinge a lavorare duramente per migliorare, dentro e fuori dal campo. So che Allianz condivide questa visione delle cose e non vedo l’ora di cominciare questa collaborazione, a partire dalla partnership con la mia Fondazione”, ha concluso Sinner.

TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Australian Open: Rybakina si complica la vita, ma supera Pegula in due set. Sarà finale con Sabalenka
Australian Open
Australian Open, quote: Sinner clamorosamente favorito, mai così tanto su Djokovic
Pronostici
Aryna Sabalenka - Australian Open 2026 (foto X @AustralianOpen)
Australian Open, quarta finale di fila per un’inarrestabile Sabalenka: Svitolina KO in due set
Australian Open
Dalle “telecamere in doccia” agli “animali allo zoo”: le dure reazioni dei giocatori al caso-Gauff
Opinioni