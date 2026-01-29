Pegula, pur sconfitta, propone un’analisi del match e dell’avversaria come quasi nessuno fa

Il grande Velasco, maestro di volley e di vita, fra le tante frasi colme di saggezza, disse una volta: “Chi vince festeggia, chi perde spiega”. I giornalisti che seguono il circuito maggiore del tennis non hanno spesso altra opportunità di interfacciarsi con giocatori e giocatrici, soprattutto negli Slam dove i players sono praticamente inavvicinabili, al di fuori di affollate conferenze stampa nel corso delle quali al massimo un giornalista riesce – se ha fortuna e sta simpatico al moderatore – a porre una domanda. Nella maggior parte dei casi il tennista, che viene alle conferenze stampa (salvo poche eccezioni) come se venisse costretto a presentarsi in miniera alle 5 del mattino, risponde a spizzichi e mozzichi, con la sola preoccupazione di liberarsi dall’impiccio il più presto possibile.

E le strategie sono di due tipi: quella alla Djokovic, rispondere a lungo anche alla domanda più insulsa, dicendo alla fine poco o nulla, ma evitandosi così il fastidio di troppe domande visto che ogni conferenza stampa ha un tempo contingentato, e quella alla… “l’importante è cavarsela con il massimo del politically correct”, rispondendo a tutte le domande preoccupandosi soprattutto di non dire un bel nulla.

Per il giornalista che sogni di procurarsi un titolo come ai tempi del vecchio Medvedev (Andrei…ma poi anche del nuovo Medveved, Daniil) di Ivanisevic, Safin, Roddick (per non risalire fino ai bei vecchi tempi di McEnroe, Gerulaitis, Becker, Agassi, Krajicek) è una disperazione. Ogni tanto ci si aggrappa a uno Zverev quando è di buon umore, a Bublik (ce ne fossero!), ai nostri Cobolli e Musetti, ma per quasi tutto il resto dei giocatori e giocatrici – (Sabalenka ogni tanto ti dà qualche spunto, ma si eccita soprattutto quando parla di Gucci, Coco Gauff ha personalità per parlare anche non di tennis, Paolini è almeno super simpaticae sorridente, Osaka ogni tanto può stupire, Kostyuk dice quel che pensa) – c’è da mettersi le mani nei capelli… per chi ce li ha.

Plaudo appassionatamente e vigorosamente quindi a Jessica Pegula per averci dato (purtroppo a noi ma non a giocatori e giocatrici) un esempio di come si potrebbe raccontare di sé, quel che si era pensato di fare e non si è fatto che a tratti (dicendoci quali…) nel corso di una partita, quando si è giocato meglio e quando peggio, tattica studiata e applicata solo a momenti, opportunità avute e magari mancate, sensazioni provate anche (non solo) sul conto di un’avversaria imperscrutabile.

D Jess, oggi è stata ovviamente una partita difficile, ma hai lottato con grande tenacia, soprattutto nel secondo set. Puoi dirci quali sono state le tue impressioni sulla partita e cosa ha fatto la differenza oggi?

Jessica Pegula: “Sì, è stata dura. Avendo avuto dei set point, sapevo di poter restare in partita e di poter ribaltare il risultato, e verso la fine ho iniziato a giocare molto meglio, giusto in tempo per darmi una possibilità, ma sì, stasera è stata dura. Sono delusa dal mio livello. Mi sembra di non aver giocato molto bene fino alla fine. Ho sbagliato un paio di palle, ho avuto molte occasioni. Mi sembra che entrambe abbiamo avuto alti e bassi. Lei ha semplicemente giocato in modo un po’ più pulito di me. Sono solo un po’ delusa di non essere riuscita a giocare meglio“.

D: Cosa non ha funzionato nel primo set della tua partita?

Jessica Pegula: “Ho giocato tutte le partite durante il giorno. Si gioca con temperature molto più elevate e ritmi molto più veloci. Quando sono scesa in campo, era una bella serata, fresca, ma con condizioni lente, molto lente. Mi ci è voluto un po’ per trovare il mio equilibrio. Penso che il mio tempismo fosse davvero sbagliato per un po’ ed è difficile contro qualcuno che colpisce con tanta potenza come lei. Mi sembrava che lei si fosse adattata un po’ più rapidamente, mentre io mi sentivo fuori fase, commettevo molti errori e non riuscivo a giocare i miei colpi al meglio delle mie possibilità”.

“Alla fine, credo di aver finalmente iniziato a trovare il mio ritmo e a giocare molto meglio. Credo che le condizioni abbiano sicuramente influito. Ma è anche difficile giocare in quelle condizioni contro una ragazza che colpisce forte, perché ti senti sempre sul filo del rasoio, come se potesse tirare tanti vincenti o tanti ace. Penso di essere stata un po’ imprevedibile all’inizio, forse ho riflettuto troppo e non mi sono fidata di quello che stavo facendo. Ma le condizioni rendono sicuramente tutto più difficile e io non mi sono adattata abbastanza in fretta”.

D. Verso la fine sembrava che tu avessi davvero iniziato a capire sia il suo servizio che gli scambi in generale. Era perché ti eri abituata alle condizioni o semplicemente perché avevi alzato il tuo livello di gioco?

Jessica Pegula: “Penso che a volte, quando sei sul punto di perdere tutto, acquisisci un po’ di lucidità perché pensi: “Al diavolo, cercherò solo di restare in partita”. Ho giocato un paio di ottimi punti per salvare i match point e lei ha sbagliato un paio di palle corte, il che mi ha dato un po’ di ritmo”.

“Mi è sembrato di aver capito cosa dovevo fare proprio alla fine. Per fortuna ha funzionato. Mi ha aiutato il fatto che lei abbia commesso qualche errore, forse perché era tesa, non lo so, nel chiudere la partita. Non ne sono sicura. Penso di aver avuto un po’ più di lucidità e di aver smesso di pensare troppo, riuscendo così a giocare molto meglio”.

D: Ricordo che l’anno scorso, quando hai perso contro Danilovic, c’erano condizioni lente

Jessica Pegula: “Questi campi lenti sono una specie di tormento per me. Quando la palla è pesante e il campo è lento, non è che non mi piaccia, è solo che penso di essere molto più brava su una superficie più veloce. Per me è molto più facile giocare e passare a un campo più veloce che passare a un campo più lento. Forse avrei voluto avere un giorno in più. Avrei potuto giocare di notte o almeno giocare più tardi, in modo da abituarmi meglio, ma l’ho fatto ieri sera e abbiamo preso questa decisione solo per sentire la tensione. Alla fine ho allentato un paio di chili solo per sentire la tensione, sentire come usciva la palla“.

“Quindi sono rimasta e penso che mi abbia aiutato un po’. Sapevo che sarebbe stato diverso e che per vincere questi tornei bisogna essere in grado di adattarsi a condizioni diverse in momenti diversi della giornata, su campi diversi. Penso di essere migliorata molto in questo. Credo di aver iniziato a giocare meglio contro qualcuno che colpisce forte come lei su un campo più lento. Penso di aver fatto un lavoro migliore rispetto a quanto avrei fatto forse un paio di anni fa, quindi è promettente, ma comunque frustrante”.

D. Ottima partita. Vorrei chiederti del punto 6-5 nel tie-break. Hai servito la tua prima palla a 130 km/h e mi chiedo se fosse più per nervosismo o perché volevi assicurarti di non dover servire una seconda

Jessica Pegula: “Volevo solo mandarla sul suo rovescio e pensavo che avrebbe tirato in cross. Volevo solo prendere il mio rovescio e tirarla al centro sul suo dritto. Ha fatto a malapena il dritto. Pensavo che sarebbe uscita, quindi è stata più una strategia. A volte con le grandi battitrici devi cambiare ritmo sul servizio, perché entrano in ritmo. So che essendo una buona ribattitrice a volte è meglio quando il servizio è forte piuttosto che quando cambi il ritmo e costringi l’avversaria a colpire a velocità diverse”.

“Non pensavo che avrebbe cercato di tirare in lungolinea. Speravo davvero di poterla sorprendere con un servizio molto lento e speravo che forse lei lo avrebbe anticipato. Questo è più o meno quello che pensavo. Col senno di poi mi dico: “Oh, avrei dovuto provarci e magari avrei guadagnato un punto facile”. Chi lo sa?”.

D: Mi chiedevo solo una cosa: sei arrivata alle fasi finali di questi tornei del Grande Slam già tre volte e ora sei andata oltre. Come stai elaborando questa esperienza nella tua mente, per quanto riguarda il superamento dell’ultimo ostacolo?

Jessica Pegula: “Ho disputato un torneo fantastico qui. Ho giocato davvero bene, ho battuto molte giocatrici di alto livello, ho lottato stasera, ma volevo vincere il torneo. È sempre brutto quando non ci riesci. Credo che l’esperienza degli ultimi due anni mi abbia aiutata a sentirmi molto più a mio agio in questa fase. Ho raggiunto due semifinali Slam consecutive, penso che sia davvero ottimo, e mi sono messa in questa posizione. Sento ancora che sto migliorando come giocatrice“.

“Volevo vincere più di ogni altra cosa, volevo vincere il torneo e darmi una possibilità, ma allo stesso tempo ho ottenuto risultati piuttosto incredibili negli ultimi anni. Penso di essere una giocatrice di alto livello. Credo di essere tra le prime tre al mondo sul campo in cemento. È sicuramente un grande risultato. Le persone che mi hanno fermata le ultime due volte hanno poi vinto il torneo o sono arrivate in finale. È frustrante, ma è difficile essere davvero giù per cose del genere, perché non è che sto qui seduta a perdere contro una ragazza con un ranking inferiore, e ho perso la mia occasione o avrei dovuto vincere quelle partite”.

“Penso solo di aver acquisito molta fiducia e di aver fatto esperienza, e ora so che questo è il mio livello. So che posso ancora battere queste ragazze. Quindi devo solo capire, forse essere un po’ più coraggiosa in alcuni momenti o capire come giocare meglio in queste condizioni contro di loro. Ne parlerò con i miei allenatori, ma è difficile dire che voglio davvero cambiare qualcosa. Voglio dire, penso di star facendo un ottimo lavoro, nonostante a volte non riesca a raggiungere il risultato sperato”.