Australian Open, Rybakina: “Ho sempre creduto di poter tornare al top”

L’ultima istantanea emotiva all’Australian Open è il sorriso di Elena. Non poteva essere altrimenti nell’Happy Slam, con la kazaka che riscrive il finale del thriller iniziato con Aryna Sabalenka nel 2023. La stessa finale, a distanza di tre anni, questa volta ha un esito differente con la nativa di Mosca a rimettere in piedi un terzo set che sembrava compromesso. Rybakina trionfa a Melbourne e si regala il secondo Slam della carriera, a coronamento di un grande momento di forma coinciso anche con il successo alle WTA Finals di fine 2025.

Un Major che vale il terzo posto nel ranking e un ritorno ormai consolidato nell’élite del circuito femminile che l’aveva vista, qualche tempo fa, uscire fuori dalla top-10 dopo i fasti di Wimbledon 2022. Proprio la diretta interessata, raggiante in conferenza stampa, ha spiegato come non abbia dubitato di poter esprimere nuovamente il suo miglior tennis e delle differenti emozioni vissute tra la vittoria a Church Road e questa in Australia.

D. In quella finale del 2023 hai giocato in condizioni simili, hai vinto il primo set e poi hai perso il secondo, ma questa volta hai vinto il terzo. Quanto ha influito questo sulla voglia di vincere oggi?

ELENA RYBAKINA: “Sì, l’ultima volta ci sono andata vicina, ma

Aryna ha giocato davvero bene quella partita. Ricordo che ha

fatto un passo avanti. Ha cercato i suoi colpi. Ha servito davvero bene e penso che abbia anche rischiato un po’, perché la seconda di servizio era quasi come la prima. Sapevo che se avessi avuto la possibilità di andare in vantaggio, avrei dovuto provare anche dei colpi rischiosi e buttarmi, senza aspettare gli errori o arrivare a scambi lunghi. È fantastico, è incredibile tenere in mano questo trofeo questa volta.”

D. Congratulazioni per l’ottimo torneo. Iga e Aryna sono state le giocatrici dominanti del circuito per diversi anni. Quanto è soddisfacente e faticoso batterle entrambe per vincere questo titolo?

ELENA RYBAKINA: “Certo, sono avversarie difficili, hanno ottimi risultati e da tanto tempo sono al vertice e stabili. Sono felice di essere tornata a questo livello e spero di poter essere di nuovo stabile per tutta la stagione e continuare a mostrare un ottimo

tennis e buoni risultati. Ho giocato molte partite difficili qui, sono contenta di essere riuscita a cogliere le opportunità che mi si sono presentate durante la partita e, sì, di aver vinto alla fine.”

D. Congratulazioni. C’è mai stato un momento negli ultimi quattro anni, da Wimbledon in poi, in cui hai avuto dubbi sulla possibilità di vincere il tuo secondo Slam, o sei sempre stata convinta che, essendo una giocatrice tra le prime dieci, ci saresti riuscita?

ELENA RYBAKINA: “Ho sempre creduto di poter tornare al livello che avevo raggiunto. Ovviamente, tutti abbiamo alti e bassi. Come tutti, anch’io pensavo che forse non sarei mai più arrivata in finale o che non avrei mai più vinto un trofeo, ma è tutta una questione di lavoro. Penso che abbiamo lavorato molto con la squadra, che mi ha anche sostenuto molto. Nei momenti in cui forse non ero così positiva, mi hanno aiutato. Naturalmente, quando ottieni alcune vittorie, grandi vittorie contro i migliori giocatori, allora inizi a credere di più, diventi più sicura. È stato così.”

D. Come sono state le emozioni rispetto a quando hai vinto Wimbledon? Considerando gli alti e bassi che hai avuto da allora, questa vittoria è forse ancora più soddisfacente?

ELENA RYBAKINA: “Direi che sono sensazioni diverse, perché Wimbledon è stata la mia prima esperienza in cui sono arrivata così lontano nel torneo e ho vinto subito. Ricordo che non dormivo bene, né in semifinale, né nei quarti. Della finale non parlo nemmeno, con tutte le emozioni e i pensieri che mi passavano per la testa. Sì, è stato davvero stressante Wimbledon. Penso che con l’esperienza, con gli anni passati in tour, ho imparato molto. In seguito, ovviamente, provi le stesse emozioni. Vuoi vincere, ma è un po’ diverso. Qui riuscivo a dormire bene, questa è una cosa positiva. Voglio dire, qual è la cosa peggiore che può succedere, come mi dice sempre il mio allenatore, perdi, ma poi hai un’altra opportunità di giocare la settimana successiva. E abbiamo ancora così tanti tornei del Grande Slam, quindi probabilmente ero concentrata e non così stressata.”

D. Hai vinto le WTA Finals e ora questo torneo, quindi due dei tornei più importanti del circuito, e puoi giocare su ogni tipo di superficie. Hai ottenuto ottimi risultati su ogni superficie. Pensi di poter essere già la migliore giocatrice al mondo in questo momento e che il numero 1 potrebbe essere presto un tuo obiettivo?

ELENA RYBAKINA: “Sì, ho grandi obiettivi. Naturalmente, il tempo lo dirà, ma sicuramente continueremo a lavorare e spero di raggiungere i miei obiettivi. Sì, continuerò a lavorare. Vediamo cosa succederà.”